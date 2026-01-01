Comment iFood a utilisé Slack pour transformer les processus RH et améliorer la collaboration au sein de ses équipes

iFood, leader technologique des services de livraison de nourriture au Brésil, a adopté l’innovation pour ses processus. Au-delà des délices culinaires, l’entreprise s’est lancée dans d’autres initiatives, comme la livraison de courses, les services pharmaceutiques et même les produits pour animaux de compagnie. Grâce à une application conviviale, iFood met en relation un public varié avec divers restaurants, marchés et pharmacies. L’entreprise propose également une carte d’avantages flexible avec des bons pour des repas, des carburants et plus encore.

Au fur et à mesure que l’entreprise se développait, le besoin d’une plateforme de productivité intelligente l’a amenée à adopter Slack, son outil de communication et d’automatisation de choix pour plus de 5 000 employés. Son utilisation innovante de Slack et des bots de discussion internes a transformé ses processus RH et amélioré l’expérience de ses employés.

Atteindre l’excellence opérationnelle

À ses débuts, iFood jonglait avec de nombreux outils de productivité, y compris des feuilles de travail. Cependant, au fur et à mesure que l’entreprise se développait, ce patchwork de systèmes est devenu inutilisable. Cela a incité les responsables à centraliser leurs opérations là où les gens travaillent, en utilisant Slack comme outil d’entreprise.

« Nous utilisons Slack comme principal outil de productivité. Nous prenons des décisions de manière asynchrone, nous gérons des projets et nous utilisons plusieurs applications qui aident nos FoodLovers au quotidien. » Jonas Zappa Chef de produit, iFood

L’interface conviviale de Slack a amélioré la communication et la collaboration, réduisant le besoin de passer d’une plateforme à l’autre : passer moins de temps à jongler entre les systèmes libère plus de temps pour les employés. Cette approche centralisée est inestimable pour les grandes organisations en pleine croissance comme iFood.

Slack a permis à iFood de prendre des décisions de manière asynchrone, de gérer des projets et des tickets ouverts, et d’intégrer d’autres applications que ses équipes utilisent quotidiennement pour rendre l’ensemble de l’entreprise plus efficace et plus productive.

Augmenter la productivité grâce à la puissance de Slack

L’entreprise est passée des processus manuels et des feuilles de calcul aux fonctionnalités de Slack comme les clips, les appels d’équipe et le générateur de flux de travail. Les responsables utilisent des clips audio ou vidéo pour partager les résumés des réunions et s’assurer que tous les membres de l’équipe ont accès aux informations essentielles. Plus de 15 000 appels d’équipe ont été passés chez iFood au cours du mois dernier pour faciliter les réunions et les discussions rapides au sein de l’équipe. Ces changements ont considérablement amélioré l’expérience des utilisateurs et la productivité de l’entreprise.

L’automatisation a joué un rôle crucial, l’équipe interne d’iFood ayant créé plus de 1 200 flux de travail et intégré 500 applications via Slack pour connecter des systèmes internes comme Oracle et s’intégrer à des outils comme Greenhouse.

La collaboration au cœur du partenariat entre l’équipe informatique et les RH

L’une des réussites les plus remarquables d’iFood provient du département des ressources humaines. Responsables de l’ensemble du cycle de vie des employés, les RH ont rencontré des difficultés dans les évaluations de performance. Pour remédier aux problèmes de leur processus d’évaluation, le service a utilisé l’analyse du réseau organisationnel (ONA) via Slack, en exploitant les données pour générer une liste équitable d’évaluateurs.

« Slack nous fournit les informations nécessaires pour générer la meilleure liste possible, et c’est dans Slack que 80 % du processus se déroule. » Jonas Zappa Chef de produit, iFood

iFood a surmonté les difficultés liées à un système tiers d’évaluation des performances en développant une solution interne utilisant l’API de Slack. Le recours à un système tiers entraînait des pannes fréquentes et des solutions de contournement manuelles.

Pour garantir la confidentialité des données, il leur était essentiel de développer une solution interne utilisant ses données et ses outils afin d’optimiser l’expérience utilisateur à mesure que l’entreprise évoluait. En s’appuyant sur l’API de Slack, le département a développé Judite (Judith en portugais), un bot intelligent conçu pour automatiser le processus d’évaluation des performances à 360 degrés tout en adhérant à un protocole de stockage des données sécurisé. Au-delà de l’automatisation, Judite a contribué à garantir des évaluations de performances équitables en réduisant activement les préjugés dans la sélection des évaluateurs.

Judite est devenu la pierre angulaire du processus d’évaluation des performances d’iFood, le rendant plus efficace et plus convivial. Le passage des feuilles de travail manuelles au bot a non seulement augmenté la satisfaction des employés quant à l’expérience d’évaluation des performances (dont le score est passé de 41,6 à 63), mais a également souligné le fonctionnement sans faille de l’application, garantissant zéro interruption tout au long du processus.

L’intégration transparente de Slack a donné lieu à des efforts de collaboration entre l’équipe informatique et les RH. En collaborant dès sa mise en place, ils ont été en mesure de repenser les flux de travail, aidant ainsi les RH à atteindre plus rapidement les objectifs de leur service et de l’entreprise.

Un avenir alimenté par Slack AI

L’utilisation innovante de Slack par iFood a transformé les processus RH et amélioré l’expérience globale des employés. L’entreprise est particulièrement enthousiaste pour l’arrivée de la prochaine version de Slack AI, ainsi que des perspectives et des informations qu’elle sera capable d’extraire de la grande quantité de données générées par Slack.

iFood continue d’automatiser le travail quotidien et ses équipes ont hâte de découvrir des fonctionnalités comme les résumés de canaux, les résumés des fils de discussion et les réponses de recherche. Les résumés des canaux extraient les données importantes de n’importe quel canal, tandis que les résumés des fils de discussion aident les employés à comprendre les longs fils de discussion en un seul clic. Les réponses de recherche aideront les utilisateurs à obtenir des réponses claires et concises basées sur les connaissances pertinentes de Slack.

En utilisant Slack comme plateforme de productivité intelligente, iFood illustre son dévouement à l’efficacité, à la productivité et à la satisfaction des utilisateurs. Le parcours de l’entreprise est un exemple inspirant de la façon dont Slack peut constituer un outil polyvalent et puissant pour les organisations qui cherchent à centraliser, rationaliser et améliorer leurs opérations.