Cómo iFood usó Slack para transformar los procesos de RR. HH. y potenciar la colaboración en equipo

iFood, líder tecnológico en servicios de entrega de alimentos en Brasil, ha adoptado la innovación en cada bocado. Más allá de ofrecer delicias culinarias, la empresa se ha aventurado en otras iniciativas, como la entrega de alimentos, servicios de farmacia e incluso productos para mascotas. A través de una aplicación fácil de usar, iFood conecta a una audiencia diversa con diferentes restaurantes, mercados y farmacias. También ofrece una tarjeta de beneficios flexibles con vales para alimentación, gasolina y mucho más.

A medida que la empresa crecía, la necesidad de una plataforma de productividad inteligente la llevó a Slack, su herramienta de comunicación y automatización para más de 5000 empleados. El uso innovador de Slack y los chatbots internos por parte de iFood ha transformado sus procesos de recursos humanos y mejorado la experiencia de los empleados.

Recorriendo el camino hacia la excelencia operativa

En sus primeras etapas, iFood hizo malabares con múltiples herramientas de productividad, incluidas las hojas de trabajo. Sin embargo, a medida que la empresa fue creciendo, este mosaico de sistemas se volvió insostenible. Esto llevó a los gerentes a centralizar sus operaciones donde trabaja la gente, usando Slack como herramienta empresarial.

«Usamos Slack como nuestra principal herramienta de productividad. Tomamos decisiones de forma asincrónica, administramos proyectos y usamos varias aplicaciones que ayudan a nuestros FoodLovers a diario». Jonas Zappa Gerente de productos, iFood

La interfaz fácil de usar de Slack mejoró la comunicación y la colaboración, lo que redujo la necesidad de cambiar de plataforma, y menos cambios entre sistemas significa más tiempo para atender a los empleados. Este enfoque centralizado tiene un valor incalculable para organizaciones grandes y en crecimiento como iFood.

Slack permitió a iFood tomar decisiones de forma asincrónica, administrar proyectos y abrir tickets, e integrarse con otras aplicaciones que sus equipos usan a diario para hacer que toda la empresa sea más eficiente y productiva.

Aumentar la productividad mediante el poder de Slack

iFood pasó de procesos manuales y hojas de cálculo a funciones de Slack como los clips, las juntas y el Generador de flujos de trabajo. Los líderes usan clips de audio o video para compartir resúmenes de las reuniones y garantizar que todos los miembros del equipo puedan acceder a la información esencial. El mes pasado se realizaron más de 15 000 juntas en iFood para facilitar las reuniones y los debates rápidos del equipo. Estos cambios han mejorado significativamente la experiencia del usuario y la productividad en la empresa.

La automatización jugó un papel fundamental, ya que el equipo interno de iFood creó más de 1200 flujos de trabajo e integró 500 aplicaciones a través de Slack para conectar sistemas internos como Oracle e integrarlos con herramientas como Greenhouse.

Colaboración en el centro de TI y asociación de RR. HH.

Una historia de éxito destacada en iFood proviene del departamento de recursos humanos. Responsable de todo el ciclo de vida de los empleados, RR. HH. enfrentó dificultades en las evaluaciones de desempeño. Para abordar los sesgos en el proceso de evaluación, el departamento usó el análisis de redes organizacionales (ONA) a través de Slack, aprovechando los datos para generar una lista imparcial de evaluadores.

«Slack nos proporciona la información para generar la mejor lista posible y ahí es donde tiene lugar el 80 % del proceso». Jonas Zappa Gerente de productos, iFood

iFood superó los desafíos relacionados con un sistema de proveedores externos para evaluaciones de desempeño mediante el desarrollo de una solución interna que usa la API de Slack. Depender de un sistema externo provocaba fallos frecuentes y soluciones manuales.

Para garantizar la privacidad de los datos, era esencial para iFood desarrollar una solución interna con sus datos y herramientas para optimizar la experiencia del usuario a medida que la empresa crecía. Aprovechando la API de Slack, el departamento desarrolló Judite (Judith en portugués), un robot inteligente diseñado para automatizar el proceso de revisión del desempeño de 360 grados mientras cumple con un protocolo de almacenamiento de datos seguro. Más allá de la automatización, Judite ayudó efectivamente a garantizar evaluaciones de desempeño justas al mitigar activamente los sesgos en la selección de evaluadores.

Judite se convirtió en la piedra angular del proceso de evaluación de desempeño de iFood, haciéndolo más eficiente y fácil de usar. La transición de las hojas de trabajo manuales a Judite no solo aumentó la satisfacción de los empleados con la experiencia de evaluación del desempeño, de una puntuación de 41,6 a 63, sino que también enfatizó el funcionamiento impecable de la aplicación, garantizando la ausencia de interrupciones durante todo el proceso.

La perfecta integración de Slack dio como resultado esfuerzos de colaboración entre TI y RR. HH. Al asociarse desde el principio, pudieron rediseñar los flujos de trabajo, ayudando a RR. HH. a alcanzar sus objetivos departamentales y empresariales más rápidamente.

Un futuro con la tecnología de IA de Slack

El uso innovador de Slack por parte de iFood ha transformado los procesos de recursos humanos y ha mejorado la experiencia general de los empleados. La empresa está particularmente entusiasmada con el próximo lanzamiento de IA de Slack junto con las posibilidades y los conocimientos que puede extraer de la gran cantidad de datos generados por Slack.

A medida que iFood continúa automatizando el trabajo diario, anticipa con entusiasmo explorar funciones como resúmenes de los canales, resúmenes de los hilos y respuestas de búsqueda. Los resúmenes de los canales generan aspectos destacados clave en cualquier canal, mientras que los resúmenes de los hilos ayudan a los empleados a hacer una lectura rápida de los hilos largos con un solo clic. Las respuestas de búsqueda ayudarán a los usuarios a obtener respuestas claras y concisas basadas en conocimientos relevantes de Slack.

Al usar Slack como su plataforma de productividad inteligente, iFood es un ejemplo de dedicación a la eficiencia, la productividad y la satisfacción del usuario. El recorrido de la empresa sirve como un ejemplo inspirador de cómo Slack puede ser una herramienta versátil y poderosa para las organizaciones que buscan centralizar, optimizar y mejorar sus operaciones.