Cómo iFood utilizó Slack para transformar los procesos de RR. HH. y fomentar la colaboración de equipos al máximo

iFood, una empresa de servicios de entrega de comida a domicilio en Brasil que es líder en tecnología, ha adoptado la innovación en cada bocado. Además de distribuir delicias culinarias, la empresa se ha embarcado en otras iniciativas, como la entrega de productos de alimentación, servicios farmacéuticos y hasta productos para mascotas. Gracias a una aplicación intuitiva, iFood conecta a un público diverso con varios restaurantes, supermercados y farmacias. También ofrece una tarjeta de ventajas flexibles con cupones para comidas, carburante y mucho más.

A medida que la empresa escalaba, la necesidad de contar con una plataforma de productividad inteligente la llevó a Slack, la herramienta que utiliza para la comunicación y la automatización para más de 5000 personas. El uso innovador que hace iFood de Slack y de los bots de chat internos ha transformado sus procesos de RR. HH. y mejorado la experiencia del personal.

El camino hacia la excelencia operativa

En sus primeros años, iFood empleaba varias herramientas de productividad, incluidas las hojas de cálculo. A medida que la empresa fue expandiéndose, este mosaico de sistemas se volvió insostenible. Esto obligó a las personas de gestión a centralizar las operaciones donde trabajaba el personal, utilizando Slack como su herramienta empresarial.

“Utilizamos Slack como nuestra herramienta de productividad principal. Tomamos decisiones de manera asíncrona, gestionamos proyectos y aprovechamos varias aplicaciones que ayudan a nuestros FoodLovers en su día a día.” Jonas Zappa Responsable de productos, iFood

La interfaz intuitiva de Slack ha mejorado la comunicación y la colaboración, lo que ha reducido la necesidad de cambiar de plataformas. Al cambiar menos entre sistemas, podemos atender mejor al personal. Este enfoque centralizado tiene un valor incalculable para organizaciones en crecimiento como iFood.

Slack capacitó a iFood para tomar decisiones de forma asíncrona, gestionar proyectos y abrir tickets, y se integra con otras aplicaciones que su equipo utiliza a diario para mejorar la eficiencia y la productividad de la empresa.

Aumento de la productividad gracias al poder de Slack

iFood pasó de procesos manuales y hojas de cálculo a utilizar las funciones de Slack, como clips, juntas y creador de flujos de trabajo. Las personas líderes utilizan clips de audio o vídeo para compartir resúmenes de reuniones y garantizar que la información clave es accesible para las personas del equipo. Se crearon más de 15 000 juntas en iFood el mes pasado para llevar a cabo reuniones y conversaciones de equipo rápidas. Estos cambios han mejorado notablemente la experiencia de las personas y la productividad en la empresa.

La automatización desempeñó un papel fundamental, el equipo interno de iFood creó más de 1200 flujos de trabajo e integró más de 500 aplicaciones a través de Slack para conectar sistemas internos como Oracle e integrarlos con herramientas como Greenhouse.

La colaboración como núcleo de la asociación entre TI y RR. HH.

Una historia de éxito de iFood que destaca surgió del departamento de RR. HH. Este departamento, que es responsable de todo el ciclo de vida del personal, lidiaba con las evaluaciones del rendimiento. Para hacer frente a los sesgos en el proceso de evaluación, el departamento utilizó un análisis de red organizacional (ONA) a través de Slack, aprovechando los datos para generar una lista imparcial de personas evaluadoras.

“Slack nos proporciona la información para generar la mejor lista posible, es ahí donde tienen lugar el 80 % de los procesos”. Jonas Zappa Responsable de productos, iFood

iFood logró superar distintos retos relacionados con un sistema de proveedores de terceros para las evaluaciones del rendimiento al desarrollar una solución interna mediante la API de Slack. Confiar en un sistema de terceros conducía a caídas frecuentes y soluciones manuales.

A fin de garantizar la privacidad de los datos, era fundamental que iFood desarrollara una solución interna utilizando sus datos y herramientas para optimizar la experiencia de las personas, a medida que la empresa crecía. Al aprovechar la API de Slack, el departamento creó Judite (Judith en portugués), un bot inteligente diseñado para automatizar de forma integral el proceso de revisión del rendimiento y asegurar el cumplimiento de un protocolo seguro de almacenamiento de datos. Además de la automatización, Judite ayudó a garantizar la imparcialidad de las evaluaciones del rendimiento al mitigar con eficacia los sesgos en el proceso de selección de las personas evaluadoras.

Judite se convirtió en la piedra angular del proceso de evaluación del rendimiento de iFood al transformarlo en algo más eficiente e intuitivo. El paso de hojas de cálculo manuales a Judite no solo aumentó la satisfacción del personal con la experiencia de la evaluación del rendimiento (cuya puntuación pasó del 41,6 al 63), sino que también subrayó el funcionamiento impecable de la operación, que garantiza que no ocurra ninguna interrupción durante todo el proceso.

La perfecta integración de Slack dio lugar a esfuerzos de colaboración entre los departamentos de TI y RR. HH. Al asociarse desde el principio, pudieron rediseñar los flujos de trabajo, lo que ayudó a RR. HH. a alcanzar sus objetivos departamentales y empresariales con mayor rapidez.

Un futuro impulsado por la IA de Slack

El uso innovador que iFood hace de Slack ha transformado los procesos de RR. HH. a la par que mejorado la experiencia general del personal. La empresa tiene un interés particular por el lanzamiento de IA de Slack y por las posibilidades y los conocimientos potenciales que puede extraer de las ingentes cantidades de datos que Slack genera.

A medida que iFood sigue automatizando el trabajo diario, se anticipa con entusiasmo a la exploración de funciones como los resúmenes de canales y de hilos y las respuestas de búsqueda. La función de resúmenes de canales genera contenido destacado en cualquier canal, mientras que la de resúmenes de hilos ayuda al personal a ponerse al día en hilos larguísimos con un solo clic. La función de respuestas de búsqueda ayudará a las personas a obtener respuestas claras y concisas basadas en los datos pertinentes de Slack.

Con el uso que hace de Slack como su plataforma de productividad inteligente, iFood es un ejemplo de la dedicación a la eficiencia, la productividad y la satisfacción de las personas. El recorrido de la empresa sirve como un ejemplo inspirador de cómo Slack puede ser una herramienta versátil y potente para las organizaciones que buscan centralizar, optimizar y mejorar sus operaciones.