Come iFood ha usato Slack per trasformare i processi di risorse umane e ottimizzare la collaborazione in team

iFood, leader tecnologico nei servizi di food delivery in Brasile, ha abbracciato l’innovazione in ogni aspetto. Oltre a consegnare prelibatezze culinarie, l’azienda si è cimentata in altre iniziative, come consegne di generi alimentari, servizi farmaceutici e persino prodotti per animali. Grazie a un’app molto intuitiva, iFood connette un pubblico diversificato a vari ristoranti, supermercati e farmacie. Inoltre, offre una carta vantaggi flessibile con voucher per pasti, benzina e altro.

Man mano che l’azienda cresceva, la necessità di una piattaforma di produttività intelligente l’ha condotta a Slack, il suo strumento di comunicazione e automazione per oltre 5.000 dipendenti. L’utilizzo innovativo di Slack e i chatbot interni hanno trasformato i processi di risorse umane e migliorato l’esperienza dei dipendenti di iFood.

Il percorso verso l’eccellenza operativa

Nelle fasi iniziali, iFood alternava una serie di strumenti per la produttività, inclusi i fogli di lavoro. Quando l’azienda ha iniziato a crescere, tuttavia, questo mix di sistemi eterogenei è diventato insostenibile. Ciò ha spinto la dirigenza a centralizzare le operazioni dove le persone lavorano, adottando Slack come strumento aziendale.

“Usiamo Slack come principale strumento di produttività. Prendiamo le decisioni in modo asincrono, gestiamo i progetti e usiamo diverse app che aiutano i nostri FoodLover ogni giorno.” Jonas Zappa Product Manager, iFood

L’interfaccia intuitiva di Slack ha migliorato la comunicazione e la collaborazione, riducendo la necessità di cambiare piattaforma e quindi liberando più tempo per servire meglio i dipendenti. Questo approccio centralizzato ha un valore inestimabile per le organizzazioni in crescita come iFood.

Slack ha consentito a iFood di prendere decisioni in modo asincrono, gestire progetti, aprire ticket e integrare le altre app che i team usano quotidianamente per rendere il lavoro più efficiente e produttivo.

Aumento della produttività grazie alla potenza di Slack

iFood è passato da fogli di lavoro e processi manuali a funzioni di Slack quali clip, incontri e Workflow Builder. I leader usano clip audio o video per condividere i riassunti delle riunioni e assicurarsi che le informazioni critiche siano accessibili a tutti i membri del team. Nell’ultimo mese in iFood sono stati utilizzati più di 15.000 incontri per facilitare rapide riunioni e discussioni tra team. Queste modifiche hanno migliorato notevolmente l’esperienza utente e la produttività nell’azienda.

L’automazione ha svolto un ruolo essenziale: il team interno di iFood ha sviluppato più di 1.200 workflow e integrato 500 app tramite Slack per connettere sistemi interni come Oracle e strumenti come Greenhouse.

Collaborazione al centro della partnership tra IT e risorse umane

Una straordinaria storia di successo in iFood nasce dal reparto di risorse umane. Responsabili per l’intero ciclo di vita dei dipendenti, le risorse umane incontravano varie difficoltà nella valutazione delle prestazioni. Per affrontare i bias nel processo di valutazione, il reparto ha utilizzato l’Organization Network Analysis (ONA) tramite Slack, sfruttando i dati per generare un elenco imparziale di valutatori.

“Slack ci fornisce le informazioni per generare il miglior elenco possibile ed è il posto dove avviene l’80% del processo.” Jonas Zappa Product Manager, iFood

iFood ha superato le sfide legate a un sistema di terze parti per la valutazione delle prestazioni sviluppando una soluzione interna che utilizza l’API di Slack. Basandosi su un sistema di terze parti, gli arresti anomali erano frequenti e spesso bisognava ricorrere a complicate operazioni manuali.

Per garantire la privacy dei dati, per iFood era fondamentale sviluppare una soluzione interna usando i propri dati e strumenti per ottimizzare l’esperienza utente man mano che l’azienda si espandeva. Utilizzando l’API di Slack, il reparto ha sviluppato Judite (Giuditta in portoghese), un bot intelligente progettato per automatizzare in modo completo il processo di revisione delle prestazioni e garantire la conformità con un protocollo di archiviazione sicura dei dati. Oltre all’automazione, Judite ha contribuito in modo efficace a garantire valutazioni imparziali delle prestazioni mitigando efficacemente i bias nel processo di selezione dei valutatori.

Judite è diventato il pilastro del processo di valutazione delle prestazioni di iFood, rendendolo più efficiente e intuitivo. La transizione dai fogli di lavoro manuali a Judite non solo ha aumentato la soddisfazione dei dipendenti rispetto all’esperienza del processo di valutazione, da un punteggio di 41,6 a 63, ma ha anche evidenziato il funzionamento impeccabile dell’app, assicurando zero tempi di inattività durante l’intero processo.

L’integrazione fluida di Slack ha generato sforzi collaborativi tra i reparti IT e risorse umane. Collaborando sin dall’inizio, sono riusciti a riprogettare i flussi di lavoro, aiutando le risorse umane a raggiungere gli obiettivi del reparto e aziendali più rapidamente.

Un futuro potenziato dall’IA di Slack

L’utilizzo innovativo di Slack in iFood ha trasformato i processi di risorse umane e migliorato l’esperienza generale dei dipendenti. L’azienda è particolarmente entusiasta dell’imminente rilascio dell’IA di Slack insieme alle potenziali possibilità e approfondimenti che può trarre dalla vasta quantità di dati generati da Slack.

Mentre iFood continua ad automatizzare il lavoro quotidiano, attende con impazienza di poter esplorare funzioni come i riepiloghi di canale e di conversazione e “cercare risposte”. I riepiloghi di canale generano i punti chiave di ogni canale, mentre i riepiloghi di conversazione aiutano i dipendenti a mettersi in pari con lunghe conversazioni in un clic. Cercare risposte aiuta gli utenti a ottenere risposte chiare e concise basate sulle conoscenze di Slack rilevanti.

Usando Slack come piattaforma di produttività intelligente, iFood incarna l’impegno verso l’efficienza, la produttività e la soddisfazione degli utenti. Il percorso dell’azienda rappresenta un modello di riferimento per il modo in cui Slack può essere uno strumento versatile e potente per le organizzazioni che vogliono centralizzare, semplificare e potenziare le operazioni.