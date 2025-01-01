iFood 如何使用 Slack 转变人力资源流程并加强团队协作

iFood 是巴西外卖服务领域的技术领导者，致力于为每一口美食融入创新。除了配送美味佳肴外，该公司还涉足其他业务，如杂货配送、药房服务，甚至宠物用品。通过一款易于使用的应用，iFood 将不同受众与各种餐馆、市场和药店连接起来。此外，该公司还提供了一张灵活的福利卡，里面有餐券、加油券等。

随着公司规模的扩大，他们需要一个智能工作效率平台，这促使其选择了 Slack，使之成为供 5,000 多名员工使用的主要沟通和自动化工具。iFood 对 Slack 和内部聊天机器人的创新使用改变了其人力资源流程，也改善了员工体验。

引领卓越运营之旅

在早期阶段，iFood 采用了多种工作效率工具，包括工作表。然而，随着公司的发展，这种系统拼凑的方式难以为继。这促使管理者使用 Slack 作为企业工具，将运营集中到员工工作的地方。

“我们使用 Slack 作为主要的效率工具，以异步方式制定决策、管理项目，并且每天使用多款应用来帮助美食爱好者。” iFood 产品经理 Jonas Zappa

Slack 易于使用的界面改善了沟通和协作，减少了在不同平台之间切换的需求，而减少系统间的切换意味着有更多的时间为员工服务。对于像 iFood 这样不断发展的大型组织来说，这种集中化方法非常有用。

Slack 使 iFood 能够以异步方式制定决策、管理项目和未解决的工单，并与其团队日常使用的其他应用集成，从而提高整个企业的效率和生产力。

通过 Slack 的强大功能提高工作效率

iFood 从手动流程和电子表格改为使用 Slack 功能，如剪辑、抱团和工作流程构建器。领导者使用音频或视频剪辑分享会议回顾，确保所有团队成员都能获取关键信息。在过去的一个月里，iFood 使用抱团功能的次数超过 15,000 次，以快速开展团队会议和讨论。这些变化极大地改善了公司的用户体验和工作效率。

自动化发挥了至关重要的作用，iFood 的内部团队建立了超过 1,200 个工作流程，并通过 Slack 集成了 500 个应用，以连接 Oracle 等内部系统，并与 Greenhouse 等工具集成。

协作是 IT 和人力资源合作的核心

iFood 一个突出的成功案例来自人力资源部门。负责整个员工生命周期的人力资源部门在绩效评估方面遇到了困难。为了解决评估过程中的偏见，该部门通过 Slack 使用了组织网络分析 (ONA)，利用数据生成了一份公平的评估人员名单。

“Slack 为我们提供了生成最佳名单所需的信息，80% 的流程都是在该应用中完成的。” iFood 产品经理 Jonas Zappa

iFood 使用 Slack API 开发了一个内部解决方案，克服了与第三方供应商绩效评估系统相关的挑战。依赖第三方系统会导致频繁崩溃，且可能需要手动解决问题。

为了确保数据隐私，iFood 必须利用其数据和工具开发一个内部解决方案，以便随着公司规模的扩大优化用户体验。该部门利用 Slack API 开发了一款智能机器人 Judite（葡萄牙语名称为 Judith），旨在实现全面绩效考核流程的自动化，同时遵守安全数据存储协议。除了自动化之外，Judite 还能主动减少评估人员选拔过程中的偏见，有效地帮助保证绩效评估的公平性。

Judite 已成为 iFood 绩效评估流程的基石，使该流程更加高效且易于使用。从手动工作表到 Judite 的转变，不仅提高了员工对绩效评估体验的满意度（从 41.6 分提高到 63 分），还凸显了该应用的完美运行，确保整个流程中的停机时间为零。

Slack 的无缝集成促成了 IT 和人力资源部门之间的协作。通过在初期就开展协作，他们能够重新设计工作流程，帮助人力资源部门更快地实现部门和公司目标。

Slack AI 助力未来发展

iFood 对 Slack 的创新使用既改变了人力资源流程，又提升了员工的整体体验。该公司对于即将发布的 Slack AI 以及可从 Slack 生成的大量数据中释放潜能和获取洞察尤为期待。

随着 iFood 不断实现日常工作自动化，它热切希望探索频道回顾、消息列摘要和搜索答案等功能。频道回顾功能可生成任何频道的重要信息；消息列摘要功能可以帮助员工对较长的消息列进行未读整理；搜索答案功能将根据相关的 Slack 知识帮助用户获得简洁明了的答案。

使用 Slack 作为智能工作效率平台体现了 iFood 对效率、生产力和用户满意度的执着追求。该公司的发展历程鼓舞人心，有力地说明了 Slack 是一款强大的多功能工具，可以为那些希望集中、精简和增强运营的组织提供帮助。