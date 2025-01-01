Slalom 借助 Slack 中的 Agentforce 实现前所未有的工作效率提升

在当今时代，多数咨询公司还在依赖模板化方案和自上而下的指令，而 Slalom 正在重塑行业规则。不同于那些提供建议后便抽身离开的“空降式”咨询公司，Slalom 与客户共同面对挑战，携手实现愿景，并为他们量身定制端到端的战略方案，带来真正成果，推动持续发展。
Slalom 强调本地专业能力与全球视野并重，专注于推进云战略、数据与人工智能、数字化转型以及组织变革。作为 Slack 官方认证的 Salesforce 合作伙伴，Slalom 团队的解决方案常以 Slack 和 Salesforce 为核心。“我们每天都在用 Slack 来推动自己的工作，正是这种亲身体验，让我们更懂如何帮助客户充分利用 Slack 和 Salesforce 的优势。”Slalom 的全球 Slack 和 Salesforce TMT 行业负责人 Christine McHone 表示。他们拥有超过 7,000 名 Slack 用户，包括整个销售团队，因此他们对这一平台可谓驾轻就熟。
“在 Slack 和 Salesforce 的使用上，我们是真正的深度用户。”McHone 说，“从频道结构等基础组件，到列表、工作流程、应用、Sales Elevate 及 Agentforce 等高级功能，我们始终在不断突破使用边界。”
“Slack 不仅是我们工作的平台，更是我们工作的方式。”
通过 Salesforce 频道实时传递数据，推动团队采取行动
与许多团队一样，Slalom 的销售代表曾耗费大量时间在多个系统中手动跟踪和更新客户数据，导致效率低下、响应延误和商机流失。直到 Slack Sales Elevate 的出现，这一局面才得以扭转。通过将 CRM 数据直接接入 Slack，销售代表无需再手动更新数据，并且能够根据需要随时随地获取实时信息，从而专注于销售本身，而不是事务性工作。
“我们一直在等待 Salesforce 真正与 Slack 实现无缝集成的那一刻，而现在这一刻终于到来了。”McHone 表示，“团队无需在不同系统之间来回切换、追踪更新或查找信息，他们可以在一个平台上获得正确的数据、找到合适的人员，并立刻采取行动。”
在 Slalom 负责解决技术难题的生产力解决方案顾问 Brett Stineman 是 Sales Elevate 和 Salesforce 频道的积极倡导者。Sales Elevate 和 Salesforce 频道能够将团队对话与相应的 Salesforce 记录（例如帐户和业务机会）关联起来。“我们原本就已经建立了频道来开展服务类工作，但 Salesforce 频道的体验明显更好。”他说，“它能自动获取关键信息，省去了在 Slack 和 Salesforce 之间来回切换的麻烦，并且支持直接在频道中更新记录。”
他们还在探索如何将 Sales Elevate 扩展到销售之外的其他业务领域，例如根据项目结束日期主动触发 CSAT（客户满意度）调查。“借助工作流程构建器和 Sales Elevate，系统会自动将提醒发送到交付负责人的 Sales Elevate 主页，同时附上 CSAT 流程和关键链接，确保我们始终走在客户反馈之前。”McHone 表示。
从客户角度来看，利用 Salesforce 频道进行帐户管理和服务支持的兴趣也在持续增长，特别是在结合 Service Cloud 的场景中。“其中一种典型场景是在专门的 L2-L3 主题频道中群策群力，解决问题。”Stineman 表示，“如果某个案例未能在支持 SLA 规定的期限内得到解决，或者需要更多的关注，那么专家支持代表就可以建立一个 Salesforce 频道，把相关的人员召集起来，共同迅速解决问题。”
他们还利用 Slack 列表来提升效率。McHone 说：“我们不仅用列表跟踪会议信息或待办事项，还通过 Elevate 通知和工作流程自动填充列表，这意味着系统会自动将新的销售机会分配给合适的团队成员。”为了确保所有人员都能从这些创新中受益，他们建立了一个内部 Slack 社区频道，用来分享最佳实践。
展望未来，Slalom 期待实现智能代理与团队的协作，以便进一步简化任务流程、增强能力并推动变革（无论是对内还是对外）。
“Salesforce 频道让日常工作变得更轻松。它减少了来回切换系统的麻烦，让我们能够实时了解最新数据，还能让合适的负责人更早地介入，从而发现新的业务机会。”
打造智能代理的强大基础：从 Slack 出发
随着 Slack 已经成为 Slalom 沟通与协作的核心枢纽，该团队如今已经准备好部署 Agentforce，即 Salesforce 平台中的代理层。McHone 说：“Agentforce 的强大之处在于，它让 Slalom 能够在充分利用 Slack 的前提下，进行试验和创新。”
例如，Slalom 长期以来一直依靠 Slack 的工作流程构建器来处理重复性任务，保持业务高效运转，仅通过自动化就实现了每年近 50 万美元的收益。Slalom 的 Slack 项目负责人 Jason Doerck 说：“如果你想优化流程、节省时间，Slack 的工作流程构建器就是非常理想的工具。”
而 Agentforce 通过引入智能能力，将自动化提升到了更高水平。“与静态工作流程不同，Agentforce 是动态的。”Doerck 表示，“代理具有主动性，就像一个真正的团队成员一样，你与它的互动越多，它掌握的数据就越丰富，就越能理解你的需求，并做出相应的反应。”以系统报错为例，工作流程只会发送提醒，而代理能够分析趋势、理解错误的背景信息、提出可能的解决方案，并根据过往经验将合适的人员纳入协作。Doerck 说：“我们早已在 Slack 中收集了所有这些数据，现在借助 Agentforce，我们终于能用它来真正推动业务发展。”
“团队已经开始实验并构建 Agentforce 代理，将它们部署到 Slack 中，并直接观察其应用效果。令人惊叹的是，这项技术能够与我们现有的所有工具无缝集成，让我们能够显著提升工作效率。”
利用 Agentforce 的无限代理，成就无尽可能
通过利用智能代理，Slalom 正在彻底改变客户支持和内部工作流程。餐饮技术客户 TouchBistro 希望帮助团队一次性解决问题，从而提升员工与客户体验。Slalom 与其合作开发了知识代理 Tabitha。员工无需手动在 Salesforce 等其他来源中搜索信息，只需在 Slack 中调用 Tabitha，即可获取相关答案以及背景信息，以便后续跟进。TouchBistro 首席客户官 Bree McKibbon 说：“我们的团队早已依赖 Slack 获取实时答案，这使得 Slack 成为理想的测试与培训平台。”各部门的员工每天都会使用 Tabitha，而主题专家则通过表情符号反馈机制来优化回答，在短短 10 天内就将准确率提高了 13 个百分点。
在内部，Slalom 的团队正在测试一款可以直接在 Slack 中使用的 RFP 代理。该代理能够从其知识库中收集回复，并展示以往项目的交付内容，让团队能够更轻松地重复利用有效的策略和材料。Stineman 说：“RFP 代理将大幅减少需要手动完成的重复性任务，帮我们节省大量时间。”
Slalom 的团队坚信，Slack 中的代理将带来无限可能。McHone 表示：“这代表协作进入全新阶段：人类与代理并肩合作，共同推进工作。”团队的丰富经验确保客户在 AI 转型之旅中得到最专业的支持。“Slalom 不仅引领行业潮流，更树立行业标杆。”