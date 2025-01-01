Slalom 借助 Slack 中的 Agentforce 实现前所未有的工作效率提升

在当今时代，多数咨询公司还在依赖模板化方案和自上而下的指令，而 Slalom 正在重塑行业规则。不同于那些提供建议后便抽身离开的“空降式”咨询公司，Slalom 与客户共同面对挑战，携手实现愿景，并为他们量身定制端到端的战略方案，带来真正成果，推动持续发展。

Slalom 强调本地专业能力与全球视野并重，专注于推进云战略、数据与人工智能、数字化转型以及组织变革。作为 Slack 官方认证的 Salesforce 合作伙伴，Slalom 团队的解决方案常以 Slack 和 Salesforce 为核心。“我们每天都在用 Slack 来推动自己的工作，正是这种亲身体验，让我们更懂如何帮助客户充分利用 Slack 和 Salesforce 的优势。”Slalom 的全球 Slack 和 Salesforce TMT 行业负责人 Christine McHone 表示。他们拥有超过 7,000 名 Slack 用户，包括整个销售团队，因此他们对这一平台可谓驾轻就熟。

“在 Slack 和 Salesforce 的使用上，我们是真正的深度用户。”McHone 说，“从频道结构等基础组件，到列表、工作流程、应用、Sales Elevate 及 Agentforce 等高级功能，我们始终在不断突破使用边界。”

通过 Salesforce 频道实时传递数据，推动团队采取行动

与许多团队一样，Slalom 的销售代表曾耗费大量时间在多个系统中手动跟踪和更新客户数据，导致效率低下、响应延误和商机流失。​直到 Slack Sales Elevate 的出现，这一局面才得以扭转。通过将 CRM 数据直接接入 Slack，销售代表无需再手动更新数据，并且能够根据需要随时随地获取实时信息，从而专注于销售本身，而不是事务性工作。



“我们一直在等待 Salesforce 真正与 Slack 实现无缝集成的那一刻，而现在这一刻终于到来了。”McHone 表示，“团队无需在不同系统之间来回切换、追踪更新或查找信息，他们可以在一个平台上获得正确的数据、找到合适的人员，并立刻采取行动。”

在 Slalom 负责解决技术难题的生产力解决方案顾问 Brett Stineman 是 Sales Elevate 和 Salesforce 频道的积极倡导者。Sales Elevate 和 Salesforce 频道能够将团队对话与相应的 Salesforce 记录（例如帐户和业务机会）关联起来。“我们原本就已经建立了频道来开展服务类工作，但 Salesforce 频道的体验明显更好。”他说，“它能自动获取关键信息，省去了在 Slack 和 Salesforce 之间来回切换的麻烦，并且支持直接在频道中更新记录。”

他们还在探索如何将 Sales Elevate 扩展到销售之外的其他业务领域，例如根据项目结束日期主动触发 CSAT（客户满意度）调查。​“借助工作流程构建器和 Sales Elevate，系统会自动将提醒发送到交付负责人的 Sales Elevate 主页，同时附上 CSAT 流程和关键链接，确保我们始终走在客户反馈之前。”McHone 表示。

从客户角度来看，利用 Salesforce 频道进行帐户管理和服务支持的兴趣也在持续增长，特别是在结合 Service Cloud 的场景中。“其中一种典型场景是在专门的 L2-L3 主题频道中群策群力，解决问题。”Stineman 表示，“如果某个案例未能在支持 SLA 规定的期限内得到解决，或者需要更多的关注，那么专家支持代表就可以建立一个 Salesforce 频道，把相关的人员召集起来，共同迅速解决问题。”

他们还利用 Slack 列表来提升效率。McHone 说：“我们不仅用列表跟踪会议信息或待办事项，还通过 Elevate 通知和工作流程自动填充列表，这意味着系统会自动将新的销售机会分配给合适的团队成员。”为了确保所有人员都能从这些创新中受益，他们建立了一个内部 Slack 社区频道，用来分享最佳实践。

展望未来，Slalom 期待实现智能代理与团队的协作，以便进一步简化任务流程、增强能力并推动变革（无论是对内还是对外）。

打造智能代理的强大基础：从 Slack 出发

随着 Slack 已经成为 Slalom 沟通与协作的核心枢纽，该团队如今已经准备好部署 Agentforce，即 Salesforce 平台中的代理层。McHone 说：“Agentforce 的强大之处在于，它让 Slalom 能够在充分利用 Slack 的前提下，进行试验和创新。”

例如，Slalom 长期以来一直依靠 Slack 的工作流程构建器来处理重复性任务，保持业务高效运转，仅通过自动化就实现了每年近 50 万美元的收益。Slalom 的 Slack 项目负责人 Jason Doerck 说：“如果你想优化流程、节省时间，Slack 的工作流程构建器就是非常理想的工具。”

而 Agentforce 通过引入智能能力，将自动化提升到了更高水平。“与静态工作流程不同，Agentforce 是动态的。”Doerck 表示，“代理具有主动性，就像一个真正的团队成员一样，你与它的互动越多，它掌握的数据就越丰富，就越能理解你的需求，并做出相应的反应。”以系统报错为例，工作流程只会发送提醒，而代理能够分析趋势、理解错误的背景信息、提出可能的解决方案，并根据过往经验将合适的人员纳入协作。Doerck 说：“我们早已在 Slack 中收集了所有这些数据，现在借助 Agentforce，我们终于能用它来真正推动业务发展。”

利用 Agentforce 的无限代理，成就无尽可能

通过利用智能代理，Slalom 正在彻底改变客户支持和内部工作流程。餐饮技术客户 TouchBistro 希望帮助团队一次性解决问题，从而提升员工与客户体验。Slalom 与其合作开发了知识代理 Tabitha。​员工无需手动在 Salesforce 等其他来源中搜索信息，只需在 Slack 中调用 Tabitha，即可获取相关答案以及背景信息，以便后续跟进。TouchBistro 首席客户官 Bree McKibbon 说：“我们的团队早已依赖 Slack 获取实时答案，这使得 Slack 成为理想的测试与培训平台。”各部门的员工每天都会使用 Tabitha，而主题专家则通过表情符号反馈机制来优化回答，在短短 10 天内就将准确率提高了 13 个百分点。

在内部，Slalom 的团队正在测试一款可以直接在 Slack 中使用的 RFP 代理。该代理能够从其知识库中收集回复，并展示以往项目的交付内容，让团队能够更轻松地重复利用有效的策略和材料。Stineman 说：“RFP 代理将大幅减少需要手动完成的重复性任务，帮我们节省大量时间。”

Slalom 的团队坚信，Slack 中的代理将带来无限可能。McHone 表示：“这代表协作进入全新阶段：人类与代理并肩合作，共同推进工作。”团队的丰富经验确保客户在 AI 转型之旅中得到最专业的支持。“Slalom 不仅引领行业潮流，更树立行业标杆。”