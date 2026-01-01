Slalom atinge produtividade inédita com o Agentforce no Slack

Em um mundo onde muitas empresas de consultoria ainda dependem de soluções prontas e ordens de cima para baixo, a Slalom está mudando as regras do jogo. Diferente da consultoria comum que cai de paraquedas nos assuntos, dá alguns conselhos e vai embora, a Slalom se envolve de verdade com os desafios e as aspirações de seus clientes, criando estratégias personalizadas do início ao fim que entregam resultados e impulsionam os negócios.

Com foco em expertise local e alcance global, a Slalom abraça iniciativas de nuvem, dados e IA, transformação digital e mudanças organizacionais. Como Parceira do Salesforce com Certificação do Slack, a equipe frequentemente desenvolve soluções centradas no Slack e no Salesforce. “Usamos o Slack todos os dias para impulsionar nosso próprio trabalho, e essa experiência prática molda a forma como ajudamos organizações a tirar o máximo proveito do Slack e do Salesforce”, afirma Christine McHone, líder global do setor de TMT para Slack e Salesforce. Com mais de 7.000 usuários no Slack, incluindo toda a equipe de vendas, eles se tornaram verdadeiros especialistas na plataforma.

“Quando o assunto é Slack e Salesforce, somos usuários avançados de verdade”, disse McHone. “Desde elementos essenciais como a estrutura dos canais até recursos mais avançados como listas, fluxos de trabalho, apps, Sales Elevate e Agentforce, estamos constantemente indo além dos limites.”

“O Slack não é apenas onde trabalhamos, é como trabalhamos.” Christine McHone Líder global do setor de TMT para Slack e Salesforce, Slalom

Dados em tempo real para ação imediata nos Canais do Salesforce

Assim como muitas equipes, os representantes de vendas da Slalom perdiam um tempo enorme e frustrante acompanhando e atualizando manualmente os dados de clientes em sistemas separados. Isso gerava ineficiências, atrasos e oportunidades perdidas. Mas isso mudou com o Slack Sales Elevate. Ao levar os dados do CRM direto para o Slack, os representantes não precisam mais fazer atualizações manuais, pois têm acesso a informações em tempo real exatamente quando e onde mais precisam. Assim, as pessoas se concentram em vender, e não em tarefas administrativas.



“Esperávamos o momento em que o Salesforce se integrasse de verdade ao Slack, o que finalmente chegou”, disse McHone. “Em vez de mudar de sistema, procurar atualizações ou pesquisar informações, as equipes têm os dados certos, as pessoas certas e a capacidade de agir, tudo em um só lugar.”

O consultor de soluções de produtividade da Slalom, Brett Stineman, resolve os desafios técnicos da empresa e é um grande entusiasta tanto do Sales Elevate quanto dos Canais do Salesforce. Esses canais conectam as conversas das equipes direto com os registros correspondentes no Salesforce, como contas e oportunidades. “A gente já criava canais para o trabalho de atendimento, mas usar os Canais Salesforce é muito melhor”, disse ele. “Assim, é possível extrair automaticamente as informações importantes, eliminando a necessidade alternar entre Slack e Salesforce. Além disso, podemos atualizar os registros direto no canal.”

A empresa também está analisando como o Sales Elevate pode ir além das vendas, por exemplo, usando as datas de término dos projetos para enviar proativamente pesquisas de satisfação (CSAT). “Com o Criador de fluxo de trabalho e o Sales Elevate, enviamos alertas automaticamente para a página inicial do Sales Elevate do nosso líder de entregas, junto com o processo de CSAT e links importantes, garantindo que estejamos sempre à frente do feedback dos clientes”, disse McHone.

Do ponto de vista do cliente, há um grande interesse em usar os Canais do Salesforce para gestão de contas e serviços, especialmente com o Service Cloud. “Um dos cenários envolve a resolução por mutirão em canais específicos para assuntos de nível 2 e 3”, explicou Stineman. “Se um caso não é resolvido dentro do prazo de SLA de suporte ou exige mais atenção, um especialista pode criar um Canal do Salesforce reunindo as pessoas certas para resolver o problema rapidamente.”

A equipe também está usando as listas do Slack para aumentar ainda mais a eficiência. “Indo além de apenas acompanhar as ações de reuniões ou tarefas, usamos as notificações e fluxos de trabalho do Elevate para preencher as listas. Isso significa que novas oportunidades são atribuídas automaticamente aos membros da equipe certos”, explicou McHone. Para garantir que todos se beneficiem dessas inovações, há um canal interno na Comunidade Slack onde são compartilhadas as práticas recomendadas.

Olhando para o futuro, a Slalom está animada com a chegada dos agentes inteligentes à equipe, que prometem otimizar ainda mais as tarefas, ampliar capacidades e impulsionar uma transformação significativa tanto internamente quanto para clientes.

“Os Canais do Salesforce simplificam muito o dia a dia: reduzem a troca de contexto, oferecem visibilidade em tempo real e conectam os líderes certos mais cedo para encontrar novas oportunidades.” Christine McHone Líder global do setor de TMT para Slack e Salesforce, Slalom

Uma base sólida para criar agentes proativos e dinâmicos

Com o Slack já consolidado como uma central de comunicação e colaboração na Slalom, a equipe agora está pronta para implementar o Agentforce, a camada de agentes da plataforma Salesforce. “O mais incrível no Agentforce é que ele permite à Slalom experimentar e inovar sobre uma base já sólida de uso do Slack”, disse McHone.

Por exemplo, a Slalom há muito tempo conta com o Criador de fluxo de trabalho do Slack para lidar com tarefas repetitivas e manter os negócios em movimento, gerando quase US$ 500 mil em valor anual por meio da automação. “Você quer melhorar processos e maximizar o tempo, e é aí que o Criador de fluxo de trabalho do Slack se destaca”, afirmou Jason Doerck, líder de prática em Slack na Slalom.

O Agentforce leva a automação um passo adiante, introduzindo funcionalidades inteligentes. “Além dos fluxos de trabalho estáticos, o Agentforce é dinâmico”, disse Doerck. “Um agente quer ser proativo: como um colega de equipe de verdade, quanto mais você interage com ele, mais dados ele tem, melhor ele vai saber o que você quer e reagir de acordo.” Pense nos erros de sistema: enquanto um fluxo de trabalho simplesmente enviaria um alerta, os agentes podem analisar tendências, entender o contexto dos erros, sugerir possíveis soluções e envolver as pessoas certas com base em participações anteriores. “Já estamos capturando todos esses dados no Slack e, agora, com o Agentforce, estamos os usando para impulsionar os negócios”, afirmou Doerck.

“A equipe já está experimentando e criando agentes do Agentforce, implementando no Slack e vendo as possibilidades na prática. É incrível como essa tecnologia se integra com tudo o que já usamos, o que nos permite levar as coisas para o próximo nível.” Brett Stineman Consultor de soluções de produtividade, Slalom

Infinitas possibilidades com a força de trabalho ilimitada do Agentforce

A Slalom está revolucionando o suporte ao cliente e fluxos de trabalho internos ao usar agentes inteligentes. Para um cliente do setor de tecnologia para restaurantes, a TouchBistro, que buscava melhorar a experiência de funcionários e clientes ajudando as equipes a acertar de primeira, a Slalom se uniu a eles para criar a Tabitha, uma agente de conhecimento. Agora, em vez de pesquisar manualmente no Salesforce e em outras fontes, os funcionários podem chamar a Tabitha no Slack para obter respostas relevantes com contexto para o acompanhamento. “Nossas equipes já dependiam do Slack para respostas em tempo real, o que fez dele o ambiente ideal para testes e treinamento”, disse Bree McKibbon, diretora de clientes da TouchBistro. Funcionários de diferentes departamentos usam a Tabitha diariamente, enquanto especialistas refinam as respostas por meio de feedbacks por emoji, aumentando a precisão em 13 pontos em apenas 10 dias.

Internamente, as equipes da Slalom estão animadas para testar um agente de RFP que estará disponível direto no Slack. Esse agente poderá coletar respostas do repositório de conhecimento e mostrar conteúdo de entregas anteriores, facilitando a reutilização de estratégias e materiais de sucesso. “Um agente de RFP reduzirá drasticamente as tarefas manuais e repetitivas, recuperando incontáveis horas”, disse Stineman.

A equipe da Slalom acredita que as possibilidades com agentes no Slack são realmente infinitas. “É o próximo nível de colaboração: humanos trabalhando lado a lado com agentes para impulsionar o trabalho”, afirmou McHone. A experiência da equipe garante que a jornada de IA de nossos clientes esteja nas melhores mãos. “Na Slalom, não apenas lideramos, definimos o padrão.”