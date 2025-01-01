Solaris 借助 Slack 在高度受监管的行业中促进创造力

当一些人穿着 T 恤、牛仔裤走进办公室、另一些人却西装革履时，两种文化就此碰撞。Dennis Winter 在 Solaris 担任首席技术官时对此情景非常熟悉。Solaris 是一家德国的金融科技公司，为客户提供嵌入式金融平台。

Solaris 在 8 个地方运营，拥有 700 多名员工，其中 250 名人来自科技行业。作为前 CTO，Winter 也曾充当技术团队与金融团队之间的“桥梁”。他认为，将金融行业的严格监管与科技行业的敏捷性和创新力相结合，这一点非常重要。

“多年来，自动化一直是软件开发的一部分。Solaris 在这一基础上进一步发展，并且还利用自动化来实施监管要求。” Solaris 前 CTO Dennis Winter

使用技术来有效落实法规要求

金融行业与科技行业的运营方式有很大不同：金融业注重安全性、风险评估和监管，科技行业则追求创新和创造力。但将这两个行业的优势融合起来是完全可行的，因为它们都极具活力：无论是金融业的严格要求，还是科技本身，都在不断变化和发展。

Solaris 建立了一套与法规并行的流程，确保所有产品均经过相同的监管流程。为此，公司制定了一系列标准，通过技术定义的指导原则来确保合规性，使之能够无缝融入产品开发的自动化流程。

Winter 表示：“多年来，自动化一直是软件开发的一部分。Solaris 在这一基础上进一步发展，并且还利用自动化来实施监管要求。”例如，法律规定，每次发布的所有变更都必须经过专家的技术检查。Solaris 通过自动化实现了这一点。“这意味着代码中的每一处变更都可以一次性追溯，包括谁做出了变更、谁提供了专家技术批准。”Winter 解释说。Solaris 的团队每周要处理 200 到 250 次发布，除了自动化，任何其他方式都无法使他们达成现有的速度和效率。

“借助 Slack，我们可以连接 API 来进行事故管理。” Solaris 前 CTO Dennis Winter

自动分配和管理事故

Slack 是 Solaris 处理和分配事故的一个渠道。当出现未被自动监控系统检测到的问题时，就会用到这个渠道。Solaris 编写了一个 Slack 机器人来联系相关负责人员。只需在 Slack 中输入一个命令，就会显示一个对话框，可以在里面描述问题。然后只需单击一下，就可以通过工单联系相关的员工。此外，Solaris 在 Slack 中创建了一个特殊频道，让所有人都参与到一个对话中。这些对话可以导出，用于存档记录。

使用模块化解决方案无法实现这种定制化的流程。“借助 Slack，我们可以在后台连接 API 来进行事故管理。”Winter 说，“而且不需要现成的附加组件，这为本已复杂的系统提供了重要支持。”

在入职方面，所有文化都是平等的

在 Solaris，金融和技术团队不仅汇聚了不同的工作方式，也融合了不同的文化。但在入职的第一天，从该公司处理入职的方式来看，这一点并不明显，因为所有新同事都会接受关于监管法规的培训。

“在一家公司里，存在两种截然不同的文化。每个人都是通过日常互动和共同学习来实现发展。”Winter 说。这就是为什么开发人员经常与负责人工步骤的人并肩工作，因为这样他们才能真正了解问题。“每个要对员工负责的人都有责任继续推进这种合作和开放的态度。”

尽管 Solaris 处在一个受严格监管的行业，但仍然保持开放性和尝试新事物的空间。Winter 说：“像 Solaris 这样的金融科技公司需要创造力，需要打破常规思维，才能设计出既吸引客户又符合监管要求的解决方案。”。毕竟，Solaris 的员工肩负着照看他人财富的责任，但他们也希望能实现创新的金融服务。因此，公司会举办黑客马拉松活动，让员工试验创新的解决方案。

三个建议

任何在极其复杂、高度受监管的行业中考虑自动化的人，都可以学习 Solaris 的经验。Winter 的第一个建议是确定到底什么需要自动化。关于这一点，他认为最好的方法是与他人合作，一开始他会安排技术人员到打算实现自动化的领域工作一段时间。

之后，他建议从小处着手，例如从一个脚本开始，看看能够取得什么效果。此外，任何想要实现流程自动化的人都需要从根本上审视流程，然后着手对其进行改造。

他的第三个建议涉及数据及其巨大的潜力。他说：“我认为数据蕴含着巨大价值。我们不应将数据视为流程的副产品，而应将其视为进一步自动化的基础。”