Solaris 運用 Slack 在受到嚴格管制的產業中提升創造力

如果辦公室裡有人不修邊幅，有人西裝革履，就會形成巨大的反差。Dennis Winter 在 Solaris 擔任技術長期間，對此深有體會。Solaris 是一家德國金融科技公司，致力於為客戶提供嵌入式金融平台。

Solaris 的營運範圍遍及 8 個地方，有 700 多名員工，當中 250 名擁有技術背景。作為前技術長，Winter 還是技術團隊和金融團隊之間的橋樑。他認為，將金融界嚴苛的法規框架結合技術界推陳出新的速度和創新實力，是一件十分重要的事。

「多年來，自動化基本上一直在軟體開發工作中佔有一席之地。Solaris 也善用自動化技術，更進一步將它用於確保遵守監管要求。」 Solaris 前技術長 Dennis Winter

利用技術有效落實法規要求

金融業與科技業的運作方式大相徑庭，前者注重安全性、風險評估和遵守規範，後者則著重於創新和創造力，但從嚴格法規持續修正更新，而技術屢屢推陳出新來看，兩者都有不斷變化演進的特質，因此可以將彼此的優勢相結合。

Solaris 有自己的一套按照法規制定的流程，確保所有產品都經過相同監管流程審核。為此，公司確立了各種標準，並透過技術定義的指導原則確保遵守標準，以順暢地在自動化產品開發流程中落實。

Winter 說：「多年來，自動化基本上一直在軟體開發工作中佔有一席之地。Solaris 也善用自動化技術，更進一步將它用於確保遵守監管要求。」例如，根據法規規定，只要推出變更，都需要經過專家技術檢驗，而 Solaris 運用自動化就能做到這點。他表示：「自動化讓我們一次就能追蹤程式碼中的所有變更，包括追蹤變更者和核准變更的專家技術人員。」Solaris 的團隊每週要管理 200 到 250 個推出的變更，採用其他任何方式都不可能這麼快速又有效率。

「有了 Slack，我們可以連結 API 進行事件管理。」 Solaris 前技術長 Dennis Winter

自動指派和管理事件

Slack 是公司處理和指派事件的平台。當自動監控系統未偵測到問題時，就是 Slack 發揮功效的時候。Solaris 編寫了一個 Slack 機器人，用於聯絡相關負責人員。只需在 Slack 中發出指令，就會顯示提供問題說明的對話方塊，只要按一下，問題就會以支援單形式傳送給相關同事。另外，系統還會在 Slack 中建立一個特別頻道，讓所有相關人員都加入對話，對話內容還可匯出以留存記錄。

使用模組解決方案就無法建立這樣的自訂流程。Winter 說：「有了 Slack，我們可以在背景中連結 API 進行事件管理，而且無需現成的擴充套件，對本來就已經很複雜的系統來說，實在是一大福音。」

就算團隊文化不同，就職流程也都相同

在 Solaris，金融團隊和技術團隊不僅工作方法不同，文化也不一樣，但至少從公司處理就職流程的方式來看，這一點在新同事上班第一天時並不明顯，因為所有新同事都需接受有關規章制度的訓練。

Winter 說：「當一家公司存在兩種文化，之間還有巨大的鴻溝時，每個人都要在日常互動和共同學習過程中成長。」因此，開發人員經常坐在負責人工流程的同事旁邊，以真正瞭解問題所在。「繼續保持這種合作和開放的態度，是每一位員工的責任。」

儘管 Solaris 所在的產業受到嚴格管制，但還是接納創新，提供不斷嘗試的機會。Winter 說：「要有創造力和不拘一格的思維能力，才能設計出既吸引客戶又符合法規要求的解決方案，對於像 Solaris 這樣的金融科技公司更是如此。」畢竟，Solaris 的員工共同承擔著管理客戶資金的責任，但同時也希望帶來創新的金融服務。公司於是提供空間給員工發揮，例如舉辦黑客松活動，讓員工可以嘗試各種創意解決方案。

三項建議

如果身處極其複雜且受到嚴格管制的產業，又想要實施自動化，可以借鑒 Solaris 的經驗。Winter 的第一項建議是確定需要實施自動化的具體領域。他認為最好的方法是與他人協作，因此他會在最開始，讓技術人員參與需要實施自動化的領域，並工作一段時間。

之後，他建議從小規模實施自動化開始，例如試試指令碼，看看此時能達到怎樣的效果。另外，要想自動化流程，還需從根本檢視流程，再著手進行改造。

他的第三項建議與資料及資料潛在的巨大價值有關。Winter 表示：「我認為資料蘊含巨大的價值，我們不應將資料當作流程的副產品，而應視為進一步實施自動化的基礎。」