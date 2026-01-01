Booster la productivité : comment Webflow orchestre une équipe axée sur l’IA native dans Slack

À propos de Webflow

Les équipes marketing actuelles doivent avancer à la vitesse des réseaux sociaux, mais elles sont souvent freinées par des outils fragmentés et des transferts manuels. Webflow change la donne. En tant que plateforme de marketing web agentique, Webflow aide les équipes marketing modernes à concevoir, lancer et optimiser des expériences web d’excellente qualité, propulsées par une IA agentique.

Pour une entreprise qui permet à ses clients de construire un « web axé sur l’IA », ses propres opérations internes devaient montrer l’exemple. Cela impliquait d’abandonner un enchevêtrement complexe de technologies déconnectées pour centraliser le travail là où ses collaborateurs et ses données se trouvaient déjà : dans Slack.

Le défi

Avant d’adopter un flux de travail d’IA native, le processus de création d’expériences web personnalisées était un « processus technologique compliqué », retrace Adrian Rosenkranz, directeur financier de Webflow. Les équipes devaient « assembler de nombreux éléments technologiques différents » pour lancer ne serait-ce qu’une seule campagne.

L’obstacle n’était pas seulement technique ; c’était aussi un problème de contexte. Les données du secteur font état d’une réduction de productivité de 40 % liée au changement de contexte, qui consiste à jongler entre les applications. L’objectif était clair :

« Nous sommes en pleine transformation pour devenir une équipe marketing d’IA native. » Dave Steer Directeur marketing, Webflow

Pour ce faire, ils avaient besoin d’une interface rendant l’IA accessible à tous, et pas seulement aux profils techniques.

Comment Webflow gagne en efficacité avec Slack

Réduire les obstacles grâce à Slackbot

Pour Webflow, la transition vers une culture IA-native a commencé par un outil familier : Slackbot. Plutôt que d’obliger les équipes marketing à maîtriser de nouvelles plateformes complexes, Webflow a fait de Slackbot l’un des principaux « Superagents » detoute l’entreprise.

« Ce qui est formidable avec Slack et Slackbot, c’est que c’est une porte d’entrée simple vers l’IA-native pour n’importe qui dans le marketing », affirme Dave Steer. En utilisant Slackbot comme un véritable interlocuteur au travail, les collaborateurs, quel que soit leur niveau technique, peuvent commencer à explorer l’IA. Il ne s’agit plus de naviguer dans un logiciel, mais de décrire un objectif.

« Slackbot est rapidement devenu l’un des outils d’IA les plus utilisés de notre pile technologique, et l’un des moyens les plus rapides de transformer une question en action. Un seul prompt peut extraire en direct les difficultés rencontrées à partir d’un canal, interroger nos données Salesforce et nous permettre d’avancer en quelques secondes. » Adrian Rosenkranz Directeur financier, Webflow

Autonomiser le « responsable de la coordination » pour chaque collaborateur

Chez Webflow, Slackbot est désormais bien plus qu’un simple outil de notifications ; il fait office de « responsable IA de la coordination ». En s’appuyant sur le contexte de canaux et des données d’entreprise, Slackbot est capable de comprendre et d’exécuter des demandes complexes qui nécessitaient auparavant de longues heures de coordination manuelle.

Un responsable chez Webflow peut désormais utiliser une simple requête pour reprendre le contrôle de sa journée :

« @Slackbot, résume les principaux points bloquants du canal #launch-v3 au cours des dernières 24 heures et indique si des étapes financières clés sont menacées en fonction de nos données Salesforce. »

En faisant office d’interface conversationnelle pour les agents Agentforce spécialisés, Slackbot récupère les données CRM en temps réel, analyse les ressentis dans les canaux et produit un compte rendu structuré. Ce changement a permis aux cadres de Webflow, comme Adrian Rosenkranz, de gagner au moins 30 minutes chaque jour, leur permettant de passer de la collecte de données à la prise de décisions stratégiques.

Du fouillis technologique aux flux agentiques

En intégrant Slackbot comme outil central de leur pile technologique d’IA native pour le marketing, Webflow a transformé un processus fragmenté en une expérience « agentique » unifiée. « Ce qui était auparavant un processus complexe façon “Frankenstack” est aujourd’hui une expérience fluide et pilotée par l’IA », souligne Adrian Rosenkranz.

En s’appuyant sur l’IA dans Slack et sur le Générateur de flux de travail, l’équipe peut automatiser les tâches récurrentes pour se concentrer sur l’essentiel. De la création de flux de travail automatisés à l’obtention de réponses instantanées ancrées dans le contexte des propres systèmes de Webflow, l’équipe avance vers un mode de travail véritablement axé sur l’IA native.

Et maintenant ?

Pour Webflow, une plateforme marketing agentique est bien plus qu’un produit qu’ils commercialisent : c’est leur façon de travailler au quotidien. À mesure que l’entreprise continue de se développer, le rôle de Slackbot en tant que coordinateur central ne fera que croître.

« Au fond, nous voulons aider tout le monde à générer plus de trafic et à convertir ce trafic », déclare Adrian Rosenkranz. En faisant de Slackbot l’interface conversationnelle de toute leur entreprise agentique, Webflow démontre qu’un avenir tourné vers l’IA native ne passe pas par davantage d’outils, mais par un point d’entrée unique, simple et puissant, qui renforce les capacités de chaque membre de l’équipe.