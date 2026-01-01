プロンプトで進化を加速 : Webflow が Slack で AI ネイティブなチームを統率

Webflow について

今日のマーケティングチームには、ソーシャルメディアのようなスピード感が求められています。しかし、ばらばらなツールや手作業での引き継ぎが足かせとなり、本来の勢いが失われてしまうことも少なくありません。Webflow は、その状況を変えようとしています。Webflow はエージェント型ウェブマーケティングプラットフォームを提供しており、現代のマーケティングチームがエージェント型 AI を活用した高品質なウェブエクスペリエンスをデザイン、公開し、最適化できるように支援しています。

「AI ファーストのウェブ」の構築を支援する企業として、社内の運営で手本を示す必要がありました。そのためには、ばらばらな技術が寄せ集まった「フランケンシュタイン状態の技術スタック」から脱却し、従業員が普段仕事をしている、すでにデータが蓄積されている場所である Slack を中心に業務を構成する必要がありました。

課題

Webflow の Chief Revenue Officer である Adrian Rosenkranz 氏によれば、AI ネイティブなワークフローを採用する前は、パーソナライズされたウェブエクスペリエンスを構築するプロセスは「複雑でフランケンシュタイン状態の技術スタックのプロセス」だったそうです。1 つのキャンペーンを実施するだけでも、チームは「多数の異なる技術を継ぎ接ぎ」しなければなりませんでした。

障壁は技術面だけではなく、背景情報の問題もありました。業界のデータによれば、システムやツールの頻繁な切り替え、つまり、アプリを行ったり来たりする「回転椅子」現象によって、生産性が 40% 低下すると言われています。目標は以下のように明確でした。

「当社は今、変革の最中にあります。その変革とは、AI ネイティブなマーケティングチームへと生まれ変わることです」 Webflow CMO Dave Steer 氏

その実現には、技術に詳しい人だけでなく、誰もが AI を利用できるインターフェースが必要でした。

Webflow は Slack を活用して仕事をさらに先へ

Slackbot で導入をスムーズに

Webflow は、AI ネイティブなチームへの転換を、使い慣れたツールである Slackbot でスタートしました。Webflow はマーケティング担当者に複雑な新しいプラットフォームの習得を強いるのではなく、Slackbot を組織全体の主要な「スーパーエージェント」の 1 つとして活用しました。

「Slack と Slackbot のすばらしい点は、マーケティングに携わる誰もが、AI ネイティブになるためのプロセスを簡単に始められることです」と Steer 氏は話します。従業員は、Slackbot を会話形式のパートナーとして活用することで、技術的な経験があってもなくても、AI を試すことができます。ソフトウェアを操作することではなく、目標を言葉で説明することが重要になったのです。

「Slackbot は、瞬く間に当社の技術スタックにおいて最も使用頻度の高い AI ツールになりました。質問からアクションにつなげるための、最速の方法の 1 つです。プロンプトを 1 つ入力するだけで、チャンネルから阻害要因をリアルタイムで抽出し、Salesforce のデータと照合できます。これにより、わずか数秒で次のアクションに移ることができます」 Webflow Chief Revenue Officer Adrian Rosenkranz 氏

全従業員に「チーフオブスタッフ」を

Webflow において Slackbot は、単なる通知ツールから AI 版の「チーフオブスタッフ」へと進化を遂げました。チャンネルや企業データの背景情報に基づいて AI が応答するようにすることで、以前は何時間もかけて手動で調整する必要があった複雑なリクエストを Slackbot が理解して実行できるようになっています。

今では、Webflow のリーダーは簡単なプロンプトを使って、仕事のための時間を取り戻しています。

「@Slackbot、#launch-v3 チャンネルから過去 24 時間の主要な阻害要因を要約し、Salesforce のデータに基づいて収益マイルストーンの達成にリスクがあるか特定してください」

専用の Agentforce エージェントの会話型インターフェースとして Slackbot を活用することで、リアルタイムの CRM データを取得したり、チャンネルのセンチメントを処理したり、書式を整えた報告書を作成したりできます。この変化により、Adrian 氏のような Webflow の経営陣は、毎日 30 分以上節約しています。データの収集に追われることなく、高度な意思決定に集中できるようになりました。

「フランケンシュタイン状態の技術スタック」からエージェンティックフローへ

Webflow は、AI ネイティブなマーケティング技術スタックに Slackbot を不可欠なツールとして組み込むことで、ばらばらのプロセスを統合された「エージェンティック」エクスペリエンスに変えました。「以前は複雑でフランケンシュタイン状態だった技術スタックのプロセスが、今では AI を活用したわかりやすいエクスペリエンスになりました」と Rosenkranz 氏は語ります。

チームは、Slack の AI とワークフロービルダーを活用することで、定型業務を自動化し、重要な仕事に集中できます。自動化されたワークフローの構築から、Webflow の自社システムの背景情報に基づく回答の即座の取得まで、チームは真の AI ネイティブを目指して取り組んでいます。

今後の展望

エージェント型マーケティングプラットフォームという Webflow のビジョンは、単に販売する製品の話ではありません。自らが体現している働き方そのものなのです。同社の規模が拡大し続けるなかで、中心的なまとめ役としての Slackbot の役割はますます大きくなっていくでしょう。

「最終的には、全員がトラフィックを増やし、そのトラフィックを成果へとつなげられるように支援したいと考えています」と Rosenkranz 氏は語ります。Webflow は、エージェント協働型企業を支える会話型インターフェースとして Slackbot を活用することで、AI ネイティブの未来とはツールの数を増やすことではなく、チーム全員の能力を引き出すための簡単で強力な 1 つの入り口を持つことであることを証明しています。