點燃進度：Webflow 如何運用 Slack 打造 AI 原生團隊

關於 Webflow

當今行銷團隊必須跟上社群媒體的速度，卻常因分散的工具和人工交接而拖慢腳步。Webflow 正在扭轉這個局面。作為代理型網路行銷平台，Webflow 致力於幫助現代行銷團隊利用代理型 AI 的力量，設計、發布和最佳化高端的網路服務。

對於一家協助他人打造「AI 優先網路」的公司來說，自家內部營運更得成為業界表率。也就是說，公司必須擺脫一堆不互通的技術堆疊，將工作重心聚焦在成員與資料的聚集地：Slack。

挑戰

Webflow 營收長 Adrian Rosenkranz 表示，在全面採用 AI 原生工作流程之前，建立個人化網路服務的過程猶如「製造科學怪人」，用極其複雜的流程拼湊一堆技術。為了讓一個行銷活動上線，團隊必須東拼西湊不同的技術組件才能勉強成事。

這樣的困境不只造成技術卡關，更帶來資訊脈絡斷層。業界資料顯示，來回切換情境，也就是在各種應用程式之間跳來跳去，會導致生產力降低 40%。公司目標很明確：

「我們在進行轉型，要成為 AI 原生行銷團隊。」 Webflow 行銷長 Dave Steer

為了達成這個目標，需要所有人都能輕鬆使用 AI 的介面，而不僅僅是技術人員的專利。

Webflow 如何透過 Slack 提升工作效率

善用 Slackbot 破除阻礙

Webflow 邁向 AI 原生的旅程，始於我們的老朋友Slackbot。Webflow 沒有強制行銷人員學習複雜的新平台，而是將 Slackbot 定位為整個組織主要的「超級代理」之一。

Steer 表示：「Slack 和 Slackbot 的迷人之處在於，所有行銷人員都能輕鬆入門 AI 原生領域。」將 Slackbot 當作可以對話的合作夥伴，無論員工有怎樣的技術背景，都能輕鬆開始試用 AI。不用再耗費精力摸索如何操作軟體，只需要描述目標即可。

「Slackbot 已迅速成為我們技術堆疊中使用率最高的 AI 工具之一，也是將問題化為實際行動最快的方式。一句簡單的提示指令，就能快速抓出頻道中目前遇到的瓶頸、比對 Salesforce 資料，並在幾秒內協助我們推動進度。」 Webflow 營收長 Adrian Rosenkranz

賦能每一位員工，擁有專屬「幕僚長」

在 Webflow，Slackbot 已不再是單純的通知工具，更像是員工的 AI「幕僚長」。透過將 AI 深植於頻道和企業資料的情境中，Slackbot 能理解並執行以往需要數小時手動協作才能完成的複雜請求。

Webflow 主管現在只需要提供簡單的提示指令，就能重掌一天的工作節奏：

「@Slackbot，幫我總結過去 24 小時 #launch-v3 頻道中的主要卡關問題，並根據 Salesforce 資料判斷是否有任何營收里程碑面臨風險。」

Slackbot 是員工與 Agentforce 專業代理的對話介面，能輕鬆擷取即時 CRM 資料、判斷頻道討論氛圍，並提供條理清晰的重點摘要。這項轉變為 Webflow 的 Adrian 這些主管每天至少省下 30 分鐘，讓他們能從資料收集工作抽身，轉為專注於制定重要決策。

從東拼西湊的堆疊進化成代理型流程

Webflow 將 Slackbot 納為自家 AI 原生行銷堆疊的核心工具，將原本分散的流程整合成統一的代理化體驗。Rosenkranz 指出：「以前那個複雜零散的技術堆疊流程，現在已成為簡潔順暢並由 AI 提供支援的運作模式。」

透過運用 Slack 的 AI 和工作流程建立工具，團隊能將日常工作自動化，進而專注於創造非凡的成果。從建立自動化工作流程，到在 Webflow 自有系統情境中尋找即時答覆，這支團隊正大步邁向真正的 AI 原生境界。

未來展望

Webflow 的願景不僅是打造代理級行銷平台產品，更是以身作則，讓公司全面接軌這種運作模式。隨著公司的持續成長，發揮核心協調作用的 Slackbot，其重要性將與日俱增。

Rosenkranz 表示：「我們的最終目標，是希望幫所有人帶來流量，並將流量轉化為實際成果。」Webflow 將 Slackbot 用作整個代理型企業的對話介面，用事實證明了 AI 原生的未來不是使用更多工具，而是利用一個強大入口就能讓團隊所有成員發揮更大潛能。