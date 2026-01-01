Mit Prompts zum Erfolg: Wie Webflow ein KI-natives Team in Slack koordiniert

Über Webflow

Von Marketing-Teams wird heute erwartet, dass sie mit der Geschwindigkeit sozialer Medien mithalten. Doch fragmentierte Tools und manuelle Übergaben bremsen sie oft aus. Webflow ändert das. Als agentische Web-Marketing-Plattform unterstützt Webflow moderne Marketing-Teams dabei, erstklassige Web-Erlebnisse mit KI-Agenten zu gestalten, zu launchen und zu optimieren.

Wer anderen dabei hilft, ein KI-gestütztes Web aufzubauen, sollte selbst mit gutem Beispiel vorangehen. Deshalb hat sich Webflow von einem Berg isolierter Tools verabschiedet und stattdessen seine Arbeit dort gebündelt, wo seine Mitarbeitenden und Daten sich bereits befinden: in Slack.

Die Herausforderung

Bevor ein KI-natives Arbeitsmodell eingeführt wurde, war die Erstellung personalisierter Web-Erlebnisse laut Adrian Rosenkranz, Chief Revenue Officer bei Webflow, ein komplizierter Prozess voller Tool-Chaos. Teams mussten viele verschiedene Technologien zusammenstückeln, nur um eine einzige Kampagne live zu schalten.

Das Problem war nicht nur technischer Natur; es fehlte schlichtweg Kontext. Branchendaten zeigen einen Produktivitätsverlust von 40 % durch ständiges Wechseln zwischen Apps. Das Ziel war klar:

„Wir befinden uns in einem Wandel, und bei diesem Wandel geht es darum, ein KI-natives Marketing-Team zu werden.“ Dave Steer CMO, Webflow

Dazu brauchte das Unternehmen eine Oberfläche, die KI für alle zugänglich macht und nicht nur für ein technisches Publikum.

Wie Webflow mit Slack besser arbeitet

Hürden abbauen mit Slackbot

Für Webflow hat der Weg zum KI-nativen Unternehmen mit einem vertrauten Tool begonnen: Slackbot. Statt Marketingmitarbeitende dazu zu zwingen, komplexe neue Plattformen zu erlernen, hat Webflow Slackbot als einen der wichtigsten „Superagenten“ für die gesamte Organisation eingesetzt.

„Das Tolle an Slack und Slackbot ist, dass sie für alle in der Marketingabteilung ein einfacher Einstieg in die KI-native Arbeitswelt sind“, sagt Steer. Indem Mitarbeitende Slackbot als Gesprächspartner nutzen, können sie unabhängig von ihrem technischen Hintergrund anfangen, mit KI zu experimentieren. Es geht nicht mehr darum, sich durch Software zu navigieren, sondern darum, ein Ziel zu beschreiben.

„Slackbot hat sich schnell zu einem der meistgenutzten KI-Tools in unserem Stack entwickelt und ist einer der schnellsten Wege, um aus einer Frage eine Aktion zu machen. Mit einem einzigen Prompt lassen sich Live-Blocker aus einem Channel abrufen, Salesforce-Daten abgleichen und wir können in Sekunden vorankommen.“ Adrian Rosenkranz Chief Revenue Officer, Webflow

Die strategische KI-Unterstützung für alle Mitarbeitenden

Bei Webflow hat sich Slackbot weit über ein reines Benachrichtigungstool hinaus entwickelt – er fungiert als strategische KI-Unterstützung für Mitarbeitende. Indem die KI im Kontext ihrer Channels und Unternehmensdaten verankert wird, kann Slackbot komplexe Anfragen verstehen und ausführen, für die früher stundenlange manuelle Koordination nötig war.

Eine Führungskraft bei Webflow kann jetzt mit einer einfachen Eingabe viel Zeit sparen:

„@Slackbot, fasse die wichtigsten Blocker aus dem #launch-v3-Channel der letzten 24 Stunden zusammen und ermittle, ob Umsatzmeilensteine auf Basis unserer Salesforce-Daten gefährdet sind.“

Als dialogbasierte Benutzeroberfläche für spezialisierte Agentforce-Agenten ruft Slackbot Live-CRM-Daten ab, analysiert die Stimmung in Channels und liefert ein strukturiertes Briefing. Diese Veränderung hat Webflow-Führungskräften wie Adrian täglich mindestens 30 Minuten eingespart und es ihnen ermöglicht, sich auf strategische Entscheidungen zu konzentrieren.

Vom Tool-Chaos zum agentischen Workflow

Indem Webflow Slackbot als zentrales Tool in seinen KI-nativen Marketing-Stack integriert hat, wurde aus einem fragmentierten Prozess ein einheitliches, agentisches Erlebnis. „Was früher ein komplizierter Prozess voller Tool-Chaos war, ist jetzt eine einfache, KI-gesteuerte Erfahrung“, so Rosenkranz.

Durch den Einsatz von KI in Slack und Workflow Builder kann das Team Routineaufgaben automatisieren und sich auf das Wesentliche konzentrieren. Von der Erstellung automatisierter Workflows bis hin zu sofortigen Antworten, die im Kontext der eigenen Systeme von Webflow verankert sind – das Team arbeitet daran, wirklich KI-nativ zu werden.

Ausblick

Webflows Vision einer agentischen Marketing-Plattform ist nicht nur ein Produkt, das sie verkaufen – es ist ihre gelebte Realität. Im Zuge des weiteren Wachstums wird die Rolle von Slackbot als zentraler Steuerungsebene noch weiter zunehmen.

„Am Ende wollen wir allen helfen, mehr Traffic zu generieren und diesen Traffic zu konvertieren“, sagt Rosenkranz. Mit Slackbot als dialogbasierter Benutzeroberfläche für das gesamte agentenbasierte Unternehmen beweist Webflow, dass eine KI-native Zukunft nicht mehr Tools bedeutet, sondern einen einzigen, einfachen und effektiven Einstiegspunkt, der jede:n im Team leistungsfähiger macht.