발전의 원동력: Webflow가 Slack에서 AI 네이티브 팀을 조율하는 방법

Webflow 정보

오늘날 마케팅 팀은 소셜 미디어의 속도에 맞춰 움직여야 하지만, 파편화된 도구와 수동 인수인계 작업으로 인해 속도가 느려지는 경우가 많습니다. Webflow는 이를 바꾸고 있습니다. 에이전틱 웹 마케팅 플랫폼인 Webflow는 현대 마케팅 팀이 에이전틱 AI를 활용하여 고급 웹 경험을 설계하고 배포하며 최적화할 수 있도록 지원합니다.

다른 기업이 ‘AI 우선 웹’을 구축할 수 있도록 지원하는 회사로서, Webflow는 내부 운영을 통해 모범을 보여야 했습니다. 즉, 서로 연동되지 않는 기술로 이루어진 ‘프랑켄 스택’에서 벗어나 직원과 데이터가 이미 모여있는 곳인 Slack을 중심으로 업무를 재편했습니다.

문제점

Webflow의 최고 수익 책임자인 Adrian Rosenkranz에 따르면, AI 네이티브 워크플로를 도입하기 전 개인화된 웹 경험을 만드는 과정은 “복잡한 프랑켄 스택 프로세스”였습니다. 팀은 하나의 캠페인을 실행하기 위해 “서로 다른 여러 기술 조각을 결합”해야 했습니다.

장벽은 단순히 기술의 문제가 아니라, 맥락의 문제였습니다. 업계 데이터에 따르면 맥락 전환, 즉 앱 전환 시 발생하는 ‘회전 의자 효과’로 인해 생산성이 40% 감소하는 것으로 나타났습니다. 목표는 분명했습니다.

“저희는 변화의 과정을 거치고 있습니다. 바로 AI 네이티브 마케팅 팀으로 거듭나는 변화죠.” Webflow CMO Dave Steer

목표를 달성하기 위해서는 기술 전문가뿐만 아니라 모든 사람이 AI에 액세스할 수 있도록 하는 인터페이스가 필요했습니다.

Webflow가 Slack을 통해 더 나은 성과를 거두는 방법

Slackbot으로 장벽 낮추기

Webflow가 AI 네이티브 기업으로 거듭나는 여정은 익숙한 도구인 Slackbot과 함께 시작되었습니다. Webflow는 마케터에게 복잡한 새 플랫폼을 익히도록 강요하는 대신, Slackbot을 전체 조직의 주요 ‘슈퍼 에이전트’ 중 하나로 사용했습니다.

Steer는 “Slack과 Slackbot의 장점은 마케팅 조직의 누구나 쉽게 AI 네이티브 방식에 진입할 수 있다는 점입니다.”라고 말합니다. 직원들은 Slackbot을 대화 파트너로 활용하여 기술적 배경에 상관없이 AI를 실험할 수 있습니다. 이제 중요한 것은 소프트웨어를 탐색하는 것이 아니라, 목표를 설명하는 것입니다.

“Slackbot은 저희 스택에서 가장 많이 사용되는 AI 도구 중 하나로 빠르게 자리 잡았습니다. 질문을 행동으로 전환해 주는 가장 빠른 방법 중 하나죠. 하나의 프롬프트로 채널에서 실시간으로 장애 요인을 파악하고, Salesforce 데이터와 대조하여 몇 초 만에 조치를 취할 수 있습니다.” Webflow 최고 수익 책임자 Adrian Rosenkranz

모든 직원을 위한 ‘비서실장’의 역량 강화

Webflow에서 Slackbot은 단순한 알림 도구 그 이상으로 진화하여 AI ‘비서실장’ 역할을 합니다. Slackbot은 채널과 엔터프라이즈 데이터의 맥락에 맞게 AI를 활용하여 한때 몇 시간씩 수동으로 조정해야 했던 복잡한 요청을 이해하고 실행할 수 있습니다.

Webflow의 리더는 이제 다음과 같은 간단한 프롬프트 하나로 시간을 절약할 수 있습니다.

“@Slackbot, 지난 24시간 동안 #launch-v3 채널에서 발생한 주요 장애 요인을 요약하고, Salesforce 데이터를 기반으로 매출 목표를 달성하지 못할 위험이 있는지 확인해 줘.”

Slackbot은 전문 Agentforce 에이전트의 대화형 인터페이스 역할을 하여 실시간 CRM 데이터를 가져오고, 채널 감정을 분석하며, 형식화된 요약을 제공합니다. 이러한 변화 덕분에 Adrian과 같은 Webflow경영진은 매일 30분 이상의 시간을 절약하고, 데이터 수집 대신 핵심적인 의사 결정에 집중할 수 있게 되었습니다.

‘프랑켄 스택’에서 에이전틱 흐름으로 전환

Webflow는 Slackbot을 AI 네이티브 마케팅 스택의 필수 도구로 통합하여 파편화된 프로세스를 통합된 ‘에이전틱’ 경험으로 전환했습니다. Rosenkranz는 “복잡한 프랑켄 스택 프로세스가 이제는 깔끔한 AI 기반 경험으로 바뀌었습니다.”라고 설명합니다.

팀은 Slack의 AI와 워크플로 빌더를 사용해 일상 작업을 자동화하여 가치 있는 일에 집중할 수 있습니다. 자동화된 워크플로를 구축하는 일부터 Webflow의 시스템 컨텍스트를 기반으로 한 즉각적인 답변을 찾는 일까지, 팀은 진정한 AI 네이티브로 거듭나기 위해 노력하고 있습니다.

다음 단계

에이전틱 마케팅 플랫폼에 대한 Webflow의 비전은 단순히 판매하는 제품이 아니라 Webflow가 일하는 방식에 관한 것입니다. Webflow가 계속 성장함에 따라 중앙 오케스트레이터로서 Slackbot의 역할은 더욱 커질 것입니다.

“궁극적으로 저희는 모두가 더 많은 트래픽을 유도하고 그 트래픽을 전환하도록 도움을 드리고 싶습니다,”라고 Rosenkranz는 말합니다. Webflow는 Slackbot을 전체 에이전틱 기업의 대화형 인터페이스로 활용하여 AI 네이티브의 미래는 더 많은 도구를 제공하는 것이 아니라, 팀 구성원 모두의 역량을 강화해 주는 단순하고 강력한 진입점 하나에 달려 있음을 입증하고 있습니다.