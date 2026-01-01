Du développement produit aux partenariats : comment Zenni Optical s’appuie sur Slack

À propos de Zenni Optical

Des lunettes innovantes à prix abordable depuis plus de 20 ans

Pionnier de la vente de lunettes en ligne, Zenni Optical propose depuis plus de 22 ans des lunettes haut de gamme à prix abordable. L’entreprise, présente aux États-Unis, en Chine, en Inde et aux Philippines, allie l’innovation aux normes strictes en matière de qualité et de conformité pour répondre aux besoins des consommateurs et fabriquer des lunettes abordables à grande échelle. À ce jour, plus de 70 millions de montures ont déjà été livrées.

« Slack permet à nos équipes dispersées aux quatre coins du monde de rester alignées. Des idées initiales à l’exécution, Slack nous aide à construire l’avenir de la lunetterie. » Nick LaManna VP adjoint en charge des produits optiques, Zenni Optical

La difficulté :

La croissance à l’international a compliqué la coordination des services produit, marketing et RH

Zenni Optical ne regrette pas d’être passé intégralement au télétravail pendant la crise sanitaire. Près de 500 salariés collaborent désormais sur différents fuseaux horaires, de Dallas à San Francisco en passant par Shanghai. De plus, les activités quotidiennes de conception, de test, de marketing et de distribution de lunettes se sont complexifiées.

Une parfaite coordination est essentielle pour développer des produits. « Chez Zenni, innover, c’est comme assembler un puzzle, avec des personnes disséminées aux quatre coins du monde », explique Nick LaManna, vice-président adjoint en charge des produits optiques. Son équipe d’opticiens, de chimistes et du service client collabore étroitement avec des laboratoires situés en Chine et dans l’Ohio (États-Unis), exigeant de multiples parties prenantes des contrôles et des approbations rigoureux, le respect des normes relatives aux dispositifs médicaux, et une documentation complète.

En ce qui concerne le marketing, les enjeux sont tout aussi importants. Selon Veronica Alcaro, vice-présidente de la marque, le lancement des lunettes EyeQLenz™ avec verres Zenni ID Guard™, un produit inédit qui protège les yeux aussi bien en intérieur qu’en extérieur, était le test ultime. « Ce sont nos verres les plus innovants à ce jour. L’objectif, fixé par la direction, était de les commercialiser au plus vite », explique-t-elle.

En matière de ressources humaines, le défi est autant culturel qu’opérationnel. « Nos collaborateurs travaillent d’un peu partout. Dans ce contexte, comment rester connectés les uns aux autres ? Comment s’assurer que chacun se sente inclus ? », explique Rebecca Friese, directrice des ressources humaines.

Outre les questions liées aux vérifications juridiques, aux normes de conformité et à la logistique internationale, les responsables doivent veiller à ce que leurs équipes en télétravail restent fidèles à la mission de Zenni Optical. Les e-mails, les systèmes cloisonnés et les réunions interminables ne permettent tout simplement pas de relever ce défi.

« Pratiquement toutes les équipes de Zenni ont participé d’une manière ou d’une autre au lancement de Zenni ID Guard, et Slack a joué un rôle essentiel pour que tout le monde reste aligné. » Veronica Alcaro Vice-présidente de la marque, Zenni Optical

Comment Zenni Optical est devenu plus efficace grâce à Slack

Slack rassemble les équipes, les outils, les partenaires et les réussites au même endroit

Aujourd’hui, de la recherche et développement de produits au service client en passant par les validations marketing, toutes les fonctions transitent par Slack. Cette plateforme unique permet aux équipes d’effectuer leurs recherches et de prendre des décisions en temps réel. « Nos échanges quotidiens se font via Slack, explique Rebecca Friese. C’est ce qui permet à chacun de faire partie de la communauté et de se sentir intégré. »

Le lancement d’EyeQLenz™ avec Zenni ID Guard™ a mis en évidence l’impact de Slack. Loin du marathon chaotique entre les services auquel l’on aurait pu s’attendre, cela a été un effort transversal coordonné, pendant six mois, dans des canaux Slack dédiés. Les équipes de développement produit ont partagé les formulations chimiques, les résultats des tests en laboratoire ainsi que les fiches techniques directement dans des canaux pour vérification globale. L’équipe marketing a créé les supports de campagne, suivi la logistique et obtenu les approbations des éléments créatifs par le biais de flux de travail. Les services financier et juridique ont donné leur avis concernant les budgets, la conformité et les contrats, le tout en temps réel, afin de garantir le bon déroulement du lancement.

Les agences partenaires externes ont même été intégrées directement aux canaux via Slack Connect, éliminant ainsi les inconvénients des e-mails et offrant à tous un contexte commun dès le départ.

En dehors des lancements de produits, les équipes du service client de Zenni Optical font remonter les problèmes de leur CSM vers des canaux Slack, où des experts peuvent les traiter rapidement. L’équipe informatique utilise Slack avec Jira pour suivre les problèmes et les projets des ingénieurs. Les équipes RH, quant à elles, diffusent chaque déploiement majeur (cycles d’évaluation des performances, enquêtes d’engagement, sessions de questions-réponses mensuelles, applications comme CultureAmp) via des canaux Slack dédiés, offrant ainsi aux collaborateurs un point d’accès unique aux informations et aux questions. L’équipe marketing coordonne également des événements de partenariat importants avec des organisations comme la WWE, les 49ers de San Francisco ou bien encore le Marathon de San Francisco directement dans Slack, garantissant ainsi la cohérence et la rapidité des campagnes.

La culture d’entreprise se construit également dans les canaux. Les salariés étant rarement tous réunis dans les mêmes locaux, Slack est l’endroit idéal pour tisser des liens, que ce soit via le canal #zenni-pets dédié aux animaux de compagnie, la reconnaissance du travail des collaborateurs dans Assembly ou les journées mondiales de l’élégance, où les équipes aux États-Unis, en Chine, en Inde et aux Philippines publient leurs tenues et célèbrent ensemble les meilleurs looks.

« L’intégration de nos agences externes à Slack Connect a été une véritable révolution : leur participation directe et en temps réel, avec une visibilité complète, change radicalement la donne. » Veronica Alcaro Vice-présidente de la marque, Zenni Optical

Prochaines étapes

Affiner l’utilisation de Slack et déployer l’IA à grande échelle

Slack étant désormais solidement ancré dans la culture et les activités de l’entreprise, le prochain chapitre de Zenni Optical sera axé sur le perfectionnement et l’intelligence.

Rebecca Friese et son équipe compilent actuellement un guide sur l’utilisation de Slack chez Zenni Optical, contenant des recommandations sur les conventions de nommage, les normes relatives aux émojis et l’utilisation des canaux plutôt que des fils de discussion. L’objectif est de rendre Slack encore plus intuitif.

Zenni Optical a récemment activé l’IA dans Slack et commence à étudier l’automatisation des résumés et l’intégration de l’intelligence artificielle aux flux de travail. L’entreprise exploite également la recherche d’entreprise avec IA dans Slack pour effectuer des recherches dans des applications telles que Jira, Google Drive, CultureAmp, Salesforce et d’autres. « J’utilise Slack bien plus que toute autre ressource interne, relate Veronica Alcaro. Je consulte les conversations pour me rappeler les commentaires, et j’ai hâte d’explorer davantage les possibilités offertes par l’IA. »

En ce qui concerne l’avenir, Zenni Optical prévoit d’intégrer Slack à Salesforce Sales Cloud et, à terme, à Salesforce Service Cloud. L’équipe considère Slack comme essentiel pour déployer l’innovation à grande échelle, pour préserver la culture d’entreprise par-delà les frontières et pour mener à bien sa mission : produire des lunettes de qualité, à prix abordable et accessibles à tous. « Je ne peux pas me passer de Slack, conclut Veronica Alcaro. Cet outil est essentiel pour que nous soyons tous sur la même longueur d’onde. »