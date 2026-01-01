Slack ayuda a Cole Haan a lanzar al mercado su calzado nuevo más rápido

El minorista Cole Haan está desdibujando los límites entre el calzado moderno y el clásico con gran habilidad. Fundada en 1928 en Chicago, esta marca global tiene sus raíces en una profunda tradición artesanal; sus zapateros tienen un promedio de 30 años de experiencia. Ese compromiso con la calidad continúa, aunque ahora su Centro de innovación global está ampliando los límites de la fabricación tradicional de calzado al aprovechar el diseño industrial, la biomecánica, la ciencia de los materiales y la ingeniería. Es esta combinación de tradición consagrada y visión de futuro lo que hace que Cole Haan sea una marca de referencia hoy en día.

Para seguir siendo relevante y mantener su vertiginoso ritmo de producción, Cole Haan necesitaba una herramienta que pudiera estar a la altura de las circunstancias. "Slack parecía estar hecho a medida para lo que necesitábamos", afirma el director de marketing David Maddocks. Si bien la empresa comenzó con un puñado de usuarios, "ahora tenemos personas en todo el mundo que usan Slack", dice. "Nos comunicamos en varios idiomas y prácticamente en todas las zonas horarias". Esto es especialmente importante, ya que la marca se adapta para satisfacer las necesidades de sus clientes internacionales.

"Cada generación tiene su momento Cole Haan", dice Maddocks, refiriéndose a los eventos importantes para los que solo sirve un calzado de alta calidad. Y los consumidores millennials presentan un desafío único. No están dispuestos a sacrificar la comodidad ni el estilo. Quieren productos que se muevan con ellos a lo largo del día, que aguanten los ajetreos adicionales, que puedan llevar puestos hasta la noche y en cualquier lugar por el que pasen", explica Maddocks. Esto llevó al reciente lanzamiento, con gran éxito, de la zapatilla Generation ZERØGRAND: una zapatilla ligera y transpirable que combina elementos funcionales con un aspecto icónico.

Al mantenerse a la vanguardia de sus procesos y productos, Cole Haan ha pasado a una nueva era de innovación. "Se trata de nuestra velocidad y precisión", dice Caroline Yi, directora de operaciones creativas del equipo de diseño de marca. "Nada es imposible, pero hacer la cantidad de trabajo que hacemos en el tiempo que nos dan es casi imposible sin Slack".

“Se trata de innovar, se trata de cambiar y crecer. Así que tener algo como Slack, que nos permite lograr precisamente eso, nos empodera a todos”. Caroline Yi Directora de operaciones creativas, diseño de marca, Cole Haan

Simplificación de los flujos de trabajo para crear productos de gran impacto

Cole Haan tiene un proceso de lanzamiento al mercado de 15 meses para nuevos productos y se ejecutan varios ciclos de productos simultáneamente. "Siempre buscamos formas de comprimir y ampliar ciertas partes de esa línea de tiempo", dice Maddocks. Tanto si están centrados en la campaña creativa o en el diseño de calzado, siempre hay cientos de personas involucradas en todo el mundo y la comunicación es sumamente importante. "Todo sucede en Slack, lo que demuestra que se ha convertido de verdad en un proceso muy fluido", afirma.

Con Slack, la empresa ha aumentado drásticamente su producción al tiempo que ha mantenido constantes los costes de los empleados, en gran medida al liberar a las personas para que realicen un trabajo creativo y de alto valor. Cuanto menos tenga que pensar el equipo en el proceso en sí, "menos fricción tendremos en ese ciclo de 15 meses", explica Maddocks. Al utilizar Slack para sincronizaciones y actualizaciones de estado rápidas, han reducido las reuniones que consumen mucho tiempo. "Cada interacción que tenemos es más eficiente y significativa porque todos hemos formado parte de la conversación durante todo el proceso", afirma.

Como desarrollador principal de productos para conceptos avanzados, Christopher Newsome lleva las ideas del concepto a la realidad. Su equipo requiere información actualizada en tiempo real. "Llevamos el producto de un diseño 2D en una hoja de papel a la vida real con información, y Slack ayuda a facilitar eso", explica. Para controlarlo todo, Newsome usa la integración de Outlook de Slack para importar las notificaciones de su calendario a Slack. "Tener un punto central me permite disponer de una visión clara de mi día y utilizar la información a un ritmo mucho más rápido que tener que dividir [el tiempo] entre dos aplicaciones diferentes", dice.

Cada etapa del desarrollo del producto genera nuevos archivos que se deben compartir. "Mientras que el correo electrónico tradicional tiene límites y topes, Slack nos permite cargar rápidamente archivos grandes sin tener que cambiar su tamaño", destaca Newsome.

La empresa también usa los canales de Slack para compartir archivos de forma impecable con los distribuidores. El vicepresidente de diseño de marca Andrew Coulter Enright subraya que hace varios años compartir archivos de diseño con un proveedor de impresión habría requerido un proceso de cuatro pasos que consume mucho tiempo. "Ahora eso puede hacerse casi automáticamente y en mucho menos tiempo", dice. "Esos detalles son los que nos permiten avanzar más rápido".

2096168664646 cole-haan-merch-bot Matías González /merchinfo C33496 Merch APP GRAND PRO TENNIS: WHITE Color: White Current Price: $130 MSRP: $130 Season Intro: Summer 2016 Description: Topping out at just 8.8 ounces, GrandPro Tennis eliminates the unnecessary weight of traditional court shoes without sacrificing comfort and performance.

Los equipos de Cole Haan también usan las integraciones para recuperar el tiempo en su jornada. Por ejemplo, cuando los empleados necesitan buscar el estado de un producto, simplemente escriben /merchinfo o /sid (abreviatura en inglés del número de ID de stock) e introducen el ID del producto. El bot Merch saca un dossier del producto, que incluye el nombre, los colores disponibles y cuándo se espera que salga al mercado. Anteriormente, para recopilar esa información se necesitaban varias personas y sistemas. "Sin embargo, ahora pones la identificación e inmediatamente obtienes todo lo que necesitas saber", explica Enright. Esas pequeñas eficiencias suman más tiempo para dedicarlo a grandes ideas.

“Hacemos cuatro veces más trabajo que hace un par de años. Y eso no sería posible sin Slack”. Caroline Yi Directora de operaciones creativas, diseño de marca, Cole Haan

Mejora de la transparencia en toda la empresa gracias a los canales

Antes los equipos dependían de los correos electrónicos para colaborar, lo que creaba intercambios de información aislados y confusión. Para Marsha Kublall, vicepresidenta de planificación estratégica corporativa y relaciones con los inversores, esto suponía un problema, sobre todo cuando reunía información de la empresa para los inversores. "Había mucho tráfico de correo electrónico por todas partes y deberías intentar hacerte con todo", dice.

Se cambió a los canales de Slack para agilizar el proceso. "Ha sido un gran avance", afirma Kublall. "Slack elimina mucho tiempo perdido tratando de encontrar información". Ahora, si su equipo está trabajando en la documentación para inversores, todos colaboran en un canal, donde realizan un seguimiento del último borrador, el progreso de los elementos en los que hay que actuar y cualquier información que falta. "Me resulta más fácil estar al tanto de dónde estamos en el proceso de llegar a ese producto final", dice.

Ese tipo de visibilidad es especialmente importante para los equipos de diseño de marca y diseño de producto de Cole Haan. Los dos grupos trabajan conjuntamente para desarrollar las historias que quieren contar cada temporada y los productos que complementan esas narraciones. Usan canales como #campaña_otoño para compartir información. "Dado que pasamos el testigo constantemente, necesitamos mucha coordinación y la comunicación es un elemento esencial. Slack se ocupa totalmente de eso", dice Enright.

2100234001781 cole-haan-seasonal-channel Cole Haan Canales announcements campaign_spring general internal_brand_de team_brand_desig Mensajes directos María del Carmen Martín Alfonso Velázquez Fernando Garcia campaign_spring Spring campaign creative 3 Alfonso Velázquez Hi team , we’re kicking off the spring campaign brainstorm next week. Please come ready with ideas. 1 Fernando Garcia I’ll go through the channel and compile all of our top ideas from previous spring collections. We can start there to get the creative juices flowing. 1

Más allá de la colaboración, el equipo de Enright también utiliza los canales de Slack como punto de referencia para el nuevo trabajo creativo. El equipo tiene canales por temporadas, como #campaña_primavera, activos año tras año para consultar fácilmente las ideas anteriores. "Así que, cuando retomamos la primavera, por ejemplo, lo haremos justo donde lo dejamos la primavera pasada", dice. "Volver a ver cómo hemos trabajado nos da mucha información que podemos aprovechar cuando comenzamos a repetir ciertos ciclos".

“Puedo acceder a cualquier canal y ver qué se cuece. No tengo que interrumpir a nadie ni convocar a una reunión para ponerme al día. Todo pasa en tiempo real, así que todos somos mucho más eficientes”. David Maddocks Director de marketing, Cole Haan

Globalización manteniéndose conectados

Junto con su impulso para modernizar el calzado, Cole Haan ha aumentado su presencia desde los Estados Unidos hasta Oriente Medio, Europa y Asia. A medida que se expande, preservar la integridad de la marca es una prioridad. "Es importante que la estrategia que diseñamos cada temporada para la marca se ejecute desde una perspectiva global en todo el mundo", dice Kublall.

Slack mantiene a todos conectados para asegurarse de que la experiencia de Cole Haan se mantenga constante a medida que la empresa se amplía. "Aunque estamos en diferentes zonas horarias, viajamos al extranjero y tenemos socios en todo el mundo, Slack nos permite comunicarnos en cualquier momento cuando necesitamos información rápida", explica Newsome. "En última instancia, hace que mi trabajo sea mucho más fácil y lleva nuestro producto al mercado a un ritmo más rápido".

Desde hace más de 90 años, Cole Haan ha creado el calzado que la gente lleva para entrevistas de trabajo, primeras citas y otros grandes momentos de la vida. Ahora, con un poco de ayuda de Slack, el minorista ha ampliado y acelerado ese proceso para crear calzado funcional y de moda para la era moderna.