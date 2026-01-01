Gracias a Slack, Cole Haan puede comercializar su nuevo calzado más rápido

La empresa minorista Cole Haan está borrando hábilmente la línea entre el calzado moderno y el clásico. Fundada en 1928 en Chicago, la marca global se basa en una profunda tradición artesanal: sus zapateros tienen un promedio de 30 años de experiencia. Ese compromiso con la calidad continúa, aunque ahora, su Centro de innovación global está ampliando los límites de la fabricación tradicional de calzado al aprovechar el diseño industrial, la biomecánica, la ciencia de los materiales y la ingeniería. Es esta combinación de tradición consagrada y visión de futuro lo que hace que Cole Haan sea una marca de referencia hoy en día.

Para garantizar su permanencia en el mercado y mantener su ritmo de producción vertiginoso, Cole Haan necesitaba una herramienta que pudiera estar a la altura de las circunstancias. "Slack parecía hecho a medida exactamente para lo que queríamos", comenta el director de marketing, David Maddocks. Si bien la compañía comenzó con un puñado de usuarios, "ahora tenemos personas en todo el mundo que usan Slack", afirma Maddocks. "Nos comunicamos en varios idiomas y en casi todas las zonas horarias". Esto es especialmente importante, ya que la marca se amplía para satisfacer las necesidades de sus clientes internacionales.

"Cada generación tiene su momento Cole Haan", asegura Maddocks, refiriéndose a los eventos importantes para los que solo funcionará el calzado de alta calidad. Y los consumidores milénicos presentan un desafío único. "No están dispuestos a sacrificar la comodidad ni el estilo. Quieren productos que los acompañen a lo largo del trajín del día, en sus noches y en cualquier otro momento", explica Maddocks. Esto llevó al lanzamiento reciente y exitoso de las zapatillas Generation ZERØGRAND: un calzado ligero y transpirable que combina elementos funcionales con un aspecto icónico.

Al mantenerse a la vanguardia en materia de procesos y productos, Cole Haan ha pasado a una nueva era de innovación. "Se trata de nuestra velocidad y precisión", explica Caroline Yi, directora de operaciones creativas del equipo de Diseño de marca. "Nada es imposible, pero hacer la cantidad de trabajo que hacemos en el tiempo que nos dan es casi imposible sin Slack".

“Se trata de innovar, se trata de cambiar y crecer. Así que tener una plataforma como Slack que nos permite lograr eso se traduce en más eficacia para todos”. Caroline Yi Directora de operaciones creativas, Diseño de marca, Cole Haan

Simplificación de los flujos de trabajo para crear productos de gran impacto

Cole Haan tiene un proceso de lanzamiento al mercado de 15 meses para nuevos productos, y se ejecutan varios ciclos de productos simultáneamente. "Siempre buscamos formas de comprimir y expandir ciertas partes de esa línea de tiempo", dice Maddocks. Ya sea que se centren en la campaña creativa o en el diseño del calzado, siempre hay cientos de personas en todo el mundo que participan en los procesos y, por eso, la comunicación es fundamental. "Todo sucede en Slack, lo que demuestra que realmente se ha convertido en un proceso fluido", afirma.

Con Slack, la empresa ha aumentado drásticamente su producción al tiempo que ha mantenido estables los costos laborales, en gran medida por haber liberado a las personas para que puedan dedicarse al trabajo creativo y de alto valor. "Cuanto menos tenga que pensar el equipo sobre el proceso en sí, menos fricción tendremos en ese ciclo de 15 meses", comenta Maddocks. Al usar Slack para coordinaciones y actualizaciones de estado rápidas, han reducido las reuniones que consumen mucho tiempo. "Cada interacción que tenemos es más eficiente y significativa porque todos hemos formado parte de la conversación a lo largo de todo el proceso", señala.

Como desarrollador sénior de productos para conceptos avanzados, Christopher Newsome lleva las ideas del concepto a la realidad. Su equipo requiere información actualizada en tiempo real. "Llevamos un producto de un diseño 2D en una hoja de papel a la vida real con información, y Slack nos ayuda a lograrlo, explica. Para controlarlo todo, Newsome usa la integración de Outlook de Slack que envía sus notificaciones de calendario a Slack. "Contar con una plataforma centralizada me permite tener una visión clara de mi jornada y utilizar la información a un ritmo mucho más rápido que tener que dividir [el tiempo] entre dos aplicaciones diferentes", manifiesta Newsome.

Cada etapa del proceso de desarrollo de productos genera nuevos archivos que deben compartirse. "El correo electrónico convencional tiene límites; en cambio, Slack nos permite cargar rápidamente archivos grandes sin tener que cambiar su tamaño", dice Newsome.

La empresa también utiliza los canales de Slack para compartir archivos sin problemas con los proveedores. El vicepresidente de Diseño de marca, Andrew Coulter Enright, explica que varios años atrás, compartir archivos de diseño con un proveedor de impresión habría requerido un proceso de cuatro pasos que consume mucho tiempo. "Ahora esto puede realizarse de forma casi automática y en mucho menos tiempo", afirma. "Detalles así nos permiten avanzar más rápido".

2096168664646 cole-haan-merch-bot Matías Avilés /merchinfo C33496 Merch APP GRAND PRO TENNIS: WHITE Color: White Current Price: $130 MSRP: $130 Season Intro: Summer 2016 Description: Topping out at just 8.8 ounces, GrandPro Tennis eliminates the unnecessary weight of traditional court shoes without sacrificing comfort and performance.

Los equipos de Cole Haan también usan integraciones para ganar tiempo en su jornada laboral. Por ejemplo, cuando los empleados necesitan buscar el estado de un producto, simplemente escriben /infomerch o /ids (abreviatura de ID de stock), y escriben el ID del producto. El bot Merch muestra un dosier del producto, que incluye el nombre, los colores disponibles y cuándo se espera que salga al mercado. Antes, para recopilar esa información se necesitaban varias personas y sistemas. "Pero ahora, escribes el ID e inmediatamente obtienes todo lo que necesitas saber", dice Enright. Esas pequeñas eficiencias aportan más tiempo para las grandes ideas.

“Cuadruplicamos nuestra producción en comparación con un par de años atrás. Y eso no sería posible sin Slack”. Caroline Yi Directora de operaciones creativas, Diseño de marca, Cole Haan

Mejora de la transparencia en toda la empresa con canales

Antes, los equipos dependían del correo electrónico para colaborar, lo que generaba silos de información y confusión. Para Marsha Kublall, vicepresidenta de planificación estratégica corporativa y relaciones con inversores, esto resultó ser un dolor de cabeza, especialmente cuando reunía información de la empresa para los inversores. "Había mucho tráfico de correo electrónico circulando por todas partes, y debías intentar atraparlo todo", relata.

Kublall cambió a los canales de Slack para agilizar el proceso. "Ha sido un gran avance", comenta. "Slack elimina mucho tiempo que se pierde tratando de encontrar información". Ahora, si su equipo está trabajando en una presentación para inversores, todo el mundo colabora en un canal, donde hacen un seguimiento del último borrador, el progreso de las medidas propuestas y cualquier información faltante. "Realmente Slack me ha simplificado muchísimo poder estar al tanto de dónde estamos en el proceso de llegar ese producto final", asegura Kublall.

Ese tipo de visibilidad es especialmente importante para los equipos de Diseño de marca y Diseño de productos de Cole Haan. Los dos grupos trabajan codo a codo para desarrollar las historias que quieren contar cada temporada y los productos que complementan esos relatos. Usan canales como #campaña_otoño para compartir información. “Dado que constantemente cedemos el mando, necesitamos mucha coordinación, y la comunicación es un elemento crucial. Slack realmente aborda eso”, afirma Enright.

2100234001781 cole-haan-seasonal-channel Cole Haan Canales announcements campaign_spring general internal_brand_de team_brand_desig Mensajes directos Ximena Dávila Alfonso Huertas Arturo García campaign_spring Spring campaign creative 3 Alfonso Huertas Hi team , we’re kicking off the spring campaign brainstorm next week. Please come ready with ideas. 1 Arturo García I’ll go through the channel and compile all of our top ideas from previous spring collections. We can start there to get the creative juices flowing. 1

Más allá de la colaboración, el equipo de Enright también usa los canales de Slack como punto de referencia para un nuevo trabajo creativo. El equipo mantiene los canales de temporada (como #campaña_primavera) activos año tras año para consultar fácilmente las ideas anteriores. "De este modo, cuando retomamos la primavera, por ejemplo, lo hacemos justo donde lo dejamos la primavera pasada", comenta. "Volver a ver cómo hemos trabajado nos da mucha información que podemos aprovechar a medida que comenzamos a repetir ciertos ciclos".

“Puedo acceder a cualquier canal y ver qué sucede. No tengo que interrumpir a nadie ni organizar una reunión para ponerme al día. Todo transcurre en tiempo real y, por eso, todos somos mucho más eficientes David Maddocks Director de Marketing, Cole Haan

Globalizarse manteniéndose conectado

Junto con su impulso para modernizar el calzado, Cole Haan ha aumentado su presencia desde Estados Unidos hasta Medio Oriente, Europa y Asia. A medida que la empresa minorista se expande, es indispensable preservar la integridad de la marca. "Es importante que la estrategia que diseñamos para la marca cada temporada se lleve a cabo desde una perspectiva global en todo el mundo", explica Kublall.

Slack mantiene a todos conectados para que puedan asegurarse de que la experiencia de Cole Haan sea uniforme a medida que la empresa crece. "Aunque estamos en diferentes zonas horarias, viajamos a distintos países y tenemos socios en todo el mundo, Slack nos permite comunicarnos en cualquier momento cuando necesitamos información rápida", explica Newsome. "En última instancia, Slack simplifica mucho mi trabajo y lleva nuestro producto al mercado a un ritmo más rápido".

Durante más de 90 años, Cole Haan ha creado el calzado que la gente usa para entrevistas de trabajo, primeras citas y los grandes momentos de la vida. Hoy en día, con un poco de ayuda de Slack, la firma se ha ampliado y ha agilizado ese proceso para crear calzado práctico y de moda para la era moderna.