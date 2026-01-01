Grâce à Slack, Cole Haan peut commercialiser ses nouvelles chaussures plus rapidement

L’enseigne Cole Haan comble avec succès le fossé qui sépare les chaussures traditionnelles des chaussures modernes. Fondée en 1928 à Chicago et aujourd’hui étendue aux quatre coins du globe, la marque repose sur une solide tradition artisanale : ses cordonniers ont en moyenne 30 ans d’expérience. Ce souci de la qualité perdure, soutenu à présent par un centre d’innovation international dont le rôle est de repousser les limites de la fabrication traditionnelle de chaussures en intégrant le design industriel, la biomécanique, la science des matériaux et l’ingénierie. C’est cette combinaison entre tradition et avant-gardisme qui fait aujourd’hui de Cole Haan une marque incontournable.

Pour rester dans la course et maintenir son rythme de production effréné, Cole Haan avait besoin d’un outil à la hauteur de la situation. « Slack semblait avoir été conçu sur mesure pour nous », explique David Maddocks, directeur du marketing. Bien que l’entreprise ne comptait au départ qu’une poignée d’utilisateurs, « notre personnel utilise à présent Slack dans le monde entier, dit-il. Nous communiquons en plusieurs langues et dans pratiquement tous les fuseaux horaires. » Ceci est d’autant plus important que la marque s’étend pour répondre aux besoins de ses clients internationaux.

« Chaque génération apprécie les chaussures Cole Haan à un moment de sa vie », explique M. Maddocks, faisant référence aux grands événements pour lesquels porter des chaussures de qualité est incontournable. Mais les clients issus de la génération Y représentent un défi sans précédent. Ils « ne sont prêts à sacrifier ni le confort ni l’élégance. Ils veulent des produits pour les accompagner au quotidien, lors de leurs sorties, en soirée, et un peu partout ailleurs », ajoute M. Maddocks. C’est ce qui a conduit au lancement récent et réussi des tennis Generation ZERØGRAND : des chaussures légères et respirantes qui allient des éléments fonctionnels à un look emblématique.

En restant à la pointe du progrès tant au niveau de ses processus que de ses produits, Cole Haan est entré dans une nouvelle ère d’innovation. « Tout se joue sur la rapidité et la précision », explique Caroline Yi, directrice des opérations créatives de l’équipe Design de marque. « Tout est possible, mais il est difficile d’imaginer que nous pourrions accomplir notre travail dans les délais impartis si nous n’utilisions pas Slack. »

« Nous représentons l'innovation, le changement et le développement. En nous associant à Slack qui partage ces mêmes valeurs, nous permettons à tout le monde de gagner en influence. » Caroline Yi Directrice, Opérations créatives, Design de la marque, Cole Haan

Simplifier les flux de travail pour créer des produits à fort impact

Le processus de mise sur le marché de Cole Haan s’étend sur 15 mois pour les nouveaux produits, et plusieurs cycles de production sont exécutés simultanément. « Nous cherchons constamment de nouveaux moyens de gagner du temps », explique M. Maddocks. Qu’il s’agisse d’une campagne publicitaire ou de la conception d’un nouveau modèle, tout processus implique systématiquement des centaines de personnes dans le monde entier – et la communication est d’une importance capitale. « Tout passe par Slack, ce qui atteste de sa capacité à apporter une transparence totale », poursuit-il.

Avec Slack, l’entreprise a considérablement augmenté sa production tout en stabilisant les frais de personnel, principalement grâce au fait que les employés peuvent maintenant se consacrer entièrement à la créativité et la valeur qu’ils apportent dans leur travail. Moins l’équipe a besoin de se soucier du processus, « moins il y a de frictions au cours de ce cycle de 15 mois », indique M. Maddocks. En utilisant Slack pour se mettre au diapason et effectuer des mises à jour de statut, ils évitent les réunions qui n’en finissent jamais. « Toutes les interactions que nous avons se révèlent plus efficaces et plus constructives, car tous les intervenants ont pris part à la conversation depuis le début », dit-il.

En tant que responsable de la conception de produits, Christopher Newsome accompagne les idées de leur genèse jusqu’à leur réalisation. Son équipe a besoin d’informations actualisées en temps réel. « Ce sont les informations qui nous permettent de transformer en objet concret ce qui au départ n’est qu’un dessin en 2D sur une feuille de papier, et Slack nous aide à y parvenir », explique-t-il. Pour suivre le processus dans son ensemble, M. Newsome utilise l’intégration Outlook de Slack pour intégrer ses notifications de calendrier dans Slack. « Une plateforme centralisée me permet d’avoir une vision claire de ma journée et d’utiliser les informations beaucoup plus rapidement que si je devais partager [mon temps] entre deux applications différentes », dit-il.

Chaque étape de développement d’un produit génère de nouveaux fichiers qui doivent être partagés. « Là où les systèmes de messagerie traditionnels nous limitent avec leurs plafonds de transfert, Slack nous permet de télécharger rapidement de gros fichiers sans avoir à les redimensionner », ajoute M. Newsome.

L’entreprise utilise également des canaux Slack pour partager facilement des fichiers avec les fournisseurs. Andrew Coulter Enright, vice-président du Design de marque, explique qu’il y a plusieurs années, le partage de fichiers de design avec un fournisseur aurait nécessité un processus fastidieux en quatre étapes. « Maintenant, cela peut se faire automatiquement et en beaucoup moins de temps, dit-il. C’est le genre de détail qui nous permet d’avancer plus vite. »

2096168664646 cole-haan-merch-bot David Brichau /merchinfo C33496 Merch APP GRAND PRO TENNIS: WHITE Color: White Current Price: $130 MSRP: $130 Season Intro: Summer 2016 Description: Topping out at just 8.8 ounces, GrandPro Tennis eliminates the unnecessary weight of traditional court shoes without sacrificing comfort and performance.

Les équipes de Cole Haan utilisent également des intégrations pour libérer du temps dans leur journée. Par exemple, lorsque les employés ont besoin de connaître le statut d’un produit, ils n’ont qu’à saisir /merchinfo ou /sid (abréviation anglaise pour numéro de stock) et saisir l’identifiant du produit. Le bot Merch affiche un dossier produit comprenant le nom, les couleurs disponibles et la date prévue de mise sur le marché. Auparavant, obtenir cette information exigeait plusieurs intervenants et plusieurs systèmes. « Mais maintenant, il vous suffit de saisir l’identifiant pour accéder immédiatement à toutes les informations dont vous avez besoin », ajoute M. Enright. Ces petits gains en termes d’efficacité permettent de consacrer plus de temps aux grandes idées.

« Nous travaillons quatre fois plus qu'il y a quelques années. Cela n'aurait jamais pu être possible sans Slack. » Caroline Yi Directrice, Opérations créatives, Design de la marque, Cole Haan

Améliorer la transparence au sein de l’entreprise grâce aux canaux

Auparavant, les employés dépendaient des e-mails pour leur travail d’équipe, ce qui cloisonnait les informations et avait tendance à créer une certaine confusion. Pour Marsha Kublall, vice-présidente de la planification stratégique d’entreprise et des relations avec les investisseurs, cela s’avérait problématique, en particulier lorsqu’elle devait rassembler des informations professionnelles pour les investisseurs. « C’était beaucoup d’e-mails dans toutes les directions, et il fallait réussir à jongler avec tout ça », dit-elle.

Elle a opté pour les canaux Slack afin de simplifier le processus. « Ce fut une révolution,» confie Mme Kublall. Slack réduit grandement la quantité de temps perdu à rechercher des informations. Désormais, si son équipe travaille sur un plan d’investissement, tout le monde collabore dans un même canal. Les membres peuvent ainsi consulter le brouillon en cours, les progrès réalisés sur les points à traiter et les informations manquantes. « Cela m’a vraiment aidée à suivre de près l’état d’avancement du produit jusqu’à la phase finale », dit-elle.

Ce degré de visibilité est particulièrement important pour les équipes de design de marque et de conception de produits de Cole Haan. Ces deux équipes travaillent main dans la main pour élaborer les thèmes saisonniers qu’elles veulent évoquer et les produits qui les accompagnent. Elles utilisent des canaux tels que #campaign_fall (campagne d’automne) pour partager les informations. « Étant donné que la responsabilité passe constamment d’une main à une autre, nous avons besoin de beaucoup de coordination, et celle-ci dépend d’une communication efficace. C’est là que Slack intervient », ajoute M. Enright.

2100234001781 cole-haan-seasonal-channel Cole Haan Canaux announcements campaign_spring general internal_brand_de team_brand_desig Messages directs Florence Garnier Hassan Fulani William Sousa campaign_spring Spring campaign creative 3 Hassan Fulani Hi team , we’re kicking off the spring campaign brainstorm next week. Please come ready with ideas. 1 William Sousa I’ll go through the channel and compile all of our top ideas from previous spring collections. We can start there to get the creative juices flowing. 1

Au-delà de la collaboration, l’équipe de M. Enright utilise également les canaux Slack comme sources de référence pour de nouveaux projets créatifs. L’équipe conserve des canaux saisonniers, tels que #campaign_spring (campagne de printemps), actifs d’une année sur l’autre pour pouvoir facilement accéder aux idées précédentes. « De cette manière, lorsqu’il sera temps de travailler sur les nouveaux modèles de printemps par exemple, nous reprendrons là où nous nous étions arrêtés l’année d’avant, dit-il. Le fait de prendre en compte la manière dont nous avons travaillé dans le passé nous donne beaucoup d’informations dont nous pouvons tirer parti lorsque nous commençons à répéter certains cycles. »

« Je peux publier l’information dans n’importe quel canal et attendre de voir ce qui va se passer. Je n’ai pas besoin d’interrompre qui que ce soit ou d’organiser une réunion pour qu’elle soit mise à jour. Tout se passe en temps réel, ce qui signifie que nous gagnons tous beaucoup en efficacité » David Maddocks CMO, Cole Haan

Établir une présence mondiale en restant connecté

Parallèlement à ses efforts de modernisation de la chaussure, Cole Haan a étendu son empreinte des États-Unis au Moyen-Orient, en Europe et en Asie. Alors que l’enseigne se développe, la préservation de l’intégrité de la marque s’impose comme une priorité absolue. « Il est crucial que la stratégie de marque que nous mettons en œuvre chaque saison soit appliquée à l’échelle mondiale », explique Mme Kublall.

Slack permet à tous les acteurs de rester en contact afin de garantir la cohérence de l’expérience Cole Haan à mesure que l’entreprise évolue. « Même si nous nous trouvons dans des fuseaux horaires différents, voyageons à l’étranger et avons des partenaires partout dans le monde, Slack nous permet d’être joignables à tout moment lorsque nous avons un besoin urgent d’informations, explique M. Newsome. Au final, cela facilite mes activités au quotidien et accélère la mise au point de nos produits. »

Depuis plus de 90 ans, Cole Haan confectionne les chaussures que les gens portent pour tous les grands moments de leur vie, des entretiens d’embauche aux premiers rendez-vous romantiques. Aujourd’hui, avec un petit coup de pouce de Slack, l’enseigne a développé et accéléré ce processus pour créer des chaussures fonctionnelles et à la mode qui s‘adressent aux clients contemporains.