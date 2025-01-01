Slack 帮助 Cole Haan 更快地将新鞋子推向市场

零售商 Cole Haan 巧妙地模糊了现代和经典鞋类之间的界限。1928 年成立于芝加哥，现在的全球品牌植根于深厚的工艺传统；它的鞋匠平均有 30 年的经验。尽管现在，其全球创新中心正在利用工业设计、生物力学、材料科学和工程来突破传统制鞋的界限，但它对质量的承诺仍在继续。正是这种历史悠久的传统和前瞻性思维的结合，使 Cole Haan 成为当今的热门品牌。

为了保持相关性并保持其狂热的快速生产速度，Cole Haan 需要一种能够应对这种情况的工具。首席营销官 David Maddocks 说：“Slack 似乎正是为我们所需要的量身定做的。”虽然该公司最初只有少数用户，“但现在全世界都有人在使用 Slack。”他说。"我们用多种语言交流，几乎每个时区都有。"这一点尤其重要，因为该品牌的规模可以满足其国际客户的需求。

“每一代都有他们的 Cole Haan 时刻。”Maddocks 说，他指的是只有高质量的鞋子才能做到的里程碑事件。千禧一代消费者提出了一个独特的挑战。他们“不愿意牺牲舒适和风格。他们想要的是那些在白天，不管是在街头巷尾，还是在夜间和之间的任何地方都可随身携带的产品。”Maddocks 解释说。这导致了最近一代 ZERROGRAND 运动鞋的成功推出：一种轻质透气的鞋子，将功能元素与标志性外观相结合。

通过保持其工艺和产品的领先地位，Cole Haan 已经进入了一个新的创新时代。“这关乎我们的速度和准确性。”品牌设计团队创意运营总监 Caroline Yi 表示。“没有什么是不可能的，但是要在给定的时间内完成我们正在做的大量工作，如果没有 Slack，这几乎是不可能的。”

“我们关注创新，我们关注变化和发展。因此，拥有像 Slack 这样的工具，对每个人来说都是更大的力量。 Cole Haan 品牌设计创意运营总监 Caroline Yi

简化工作流程，打造极具影响力的产品

Cole Haan 有一个为期 15 个月的新产品上市流程，多个产品周期同时运行。“我们一直在寻找压缩和扩展时间线某些部分的方法。”Maddocks 说。无论他们是专注于创意活动还是鞋子设计，世界各地总有数百人参与其中 - 沟通至关重要。“这一切都发生在 Slack 上，这已经被证明是一个无缝的过程。”他说。

借助 Slack，该公司大幅增加了产量，同时保持了员工成本的稳定，主要是通过让员工腾出时间从事创造性的高价值工作。Maddocks 说，团队越少考虑实际过程，“在这 15 个月的周期中，我们的摩擦就越少”。通过使用 Slack 进行快速同步和状态更新，他们减少了耗时的会议。“我们的每一次互动都更加高效和有意义，因为在整个过程中，我们都是对话的一部分。”他说。

作为高级概念的高级产品开发人员，Christopher Newsome 将想法从概念引导到现实。他的团队需要实时的最新信息。他解释道：“我们将产品从一张纸上的 2D 设计转移到有信息的现实生活中，而 Slack 有助于促进这一点。”为了保持对一切的关注，Newsome 使用 Slack 的 Outlook 集成将他的日历通知拖到 Slack 中。“拥有一个中央枢纽后，我能够清晰地看到我一天的任务，并且以比在两个不同的应用程序之间分配时间更快的速度利用信息。”他说。

产品开发的每个阶段都会生成需要共享的新文件。Newsome 说：“传统的电子邮件有限制和上限，Slack 允许我们快速上传大文件，而不必调整它们的大小。”

该公司还使用 Slack 频道与供应商无缝共享文件。品牌设计副总裁 Andrew Coulter Enright 说，几年前，与印刷供应商共享设计文件需要一个耗时的四步过程才能完成。现在，这可以在很短的时间内自动实现。”“这些细节让我们行动更快。”

2096168664646 cole-haan-merch-bot 苏奕哲 /merchinfo C33496 Merch APP GRAND PRO TENNIS: WHITE Color: White Current Price: $130 MSRP: $130 Season Intro: Summer 2016 Description: Topping out at just 8.8 ounces, GrandPro Tennis eliminates the unnecessary weight of traditional court shoes without sacrificing comfort and performance.

Cole Haan 的团队也使用集成来利用他们一天的时间。例如，当员工需要查询产品状态时，他们只需键入 /merchinfo 或 /sid（库存 ID 的简写）并输入产品 ID。Merch 机器人会拿出一份产品档案，包括名称、可用颜色和预计上市时间。以前，收集这些信息需要多个人员和系统。“但是现在，你输入 ID，马上就能得到你需要知道的一切。”Enright 说。这些小效率为大创意积累了更多时间。

“我们的工作量是前几年的四倍。没有 Slack，这不可能实现。” Cole Haan 品牌设计创意运营总监 Caroline Yi

通过频道提高整个公司的透明度

团队以前依赖电子邮件进行协作，这造成了信息孤岛和混乱。对公司战略规划和投资者关系副总裁 Marsha Kublall 来说，这证明是有问题的，尤其是当她为投资者收集公司信息时。“到处都是大量的电子邮件流量，你只需要试着捕捉所有的信息。”她说。

她转而使用 Slack 频道来简化流程。“这是一个突破。”Kublall 说。"Slack 避免了在寻找信息上浪费大量时间。"现在，如果她的团队在投资者平台上工作，每个人都在一个频道合作，跟踪最新的草案，行动项目的进展，以及任何缺失的信息。“这真的让我更容易掌握最终产品的进展情况。”她说。

这种可视性对于 Cole Haan 的品牌设计和产品设计团队来说尤其重要。这两个团队携手合作，开发他们想要讲述的季节性故事和补充这些故事的产品。他们使用 #campaign_fall等频道分享信息。“因为我们一直在传递接力棒，所以我们需要大量的协调，而沟通是一个关键因素。Slack 真的解决了这个问题。” Enright 说。

2100234001781 cole-haan-seasonal-channel Cole Haan 频道 announcements campaign_spring general internal_brand_de team_brand_desig 私信 张语婷 蒋海征 王乐迪 campaign_spring Spring campaign creative 3 蒋海征 Hi team , we’re kicking off the spring campaign brainstorm next week. Please come ready with ideas. 1 王乐迪 I’ll go through the channel and compile all of our top ideas from previous spring collections. We can start there to get the creative juices flowing. 1

除了合作之外，Enright 的团队还使用 Slack 频道作为新创意工作的参考点。团队保持季节性频道，例如#campaign_spring，逐年活跃，方便参考过去的想法。“例如，当我们迎来春天时，我们会从去年春天停下来的地方继续前进。”他说。“回顾我们的工作方式只会给我们提供很多信息，在我们开始重复某些周期时，我们可以利用这些信息。”

“我可以进入任何频道，看看最新动态。我无需为了获悉最新情况而打扰任何人，或召开会议。这一切都是实时发生的，这意味着我们的效率都大大提高了。” Cole Haan 首席营销官 David Maddocks

通过保持联系走向全球

在推动鞋类现代化的同时，Cole Haan 已经将足迹从美国扩展到中东、欧洲和亚洲。随着零售商的扩张，保持品牌的完整性是重中之重。“重要的是，我们为品牌制定的每一季的战略都是从全球的角度在全球范围内执行的。”Kublall 说。

Slack 让每个人都保持联系，这样他们就可以确保 Cole Haan 的体验随着公司的发展而保持一致。“尽管我们在不同的时区，在国际上旅行，在全球各地都有合作伙伴，但 Slack 允许我们在需要信息的任何时候都能快速获得。”Newsome 解释说。“最终，它让我的工作轻松了很多，并以更快的速度将我们的产品带回家。”

90 多年来，Cole Haan 打造了人们在面试、初次约会和生活重要时刻穿的鞋子。现在，在 Slack 的一点帮助下，这家零售商不断扩大并加速了这一过程，为现代创造了功能性、时尚的鞋类。