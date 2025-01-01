Slack 帮助 Jägermeister 实现企业目标

国际化、业务增长和数字化是 Mast-Jägermeister SE 在 2019 年采用 Slack 的驱动力。当时，他们看重的是透明度、协作和变更管理。自那时以来，Mast-Jägermeister SE 的全球企业沟通经理 Andrea Ostheer 和她的同事们一直在完善对 Slack 的使用。时至今日，该公司有超过 30 个多语言工作流程和集成帮助员工高效、透明地开展工作并取得了切实成果：公司一年节省 14,700 个工时和大约 480,000 欧元的成本，一切得益于 Slack。*“我们已将重复性高又必不可少的任务自动化，减轻了员工的压力。”Ostheer 说。

翻译、沟通、共享

在跨国公司中，让每个人都能平等、快速地获取信息至关重要。为此，Mast-Jägermeister SE 与人工智能翻译公司 DeepL 合作创建了一个工作流程：在频道中发布的德文或英文公告可以自动翻译，只需在帖子中添加语言对应的国旗即可。“这个工作流程有助于我们实现国际交流，透明地传播知识，确保更高的工作效率。”Ostheer 说。每位员工都能快速、轻松地获得相同水平的知识。

让工作效率提高的驱动力还包括其他一些工作流程，例如自动提醒填写时间表、休假以及记录差旅费用。这些流程本身可能并不耗时，但累积起来却会占用大量时间，而将它们自动化，就节省了时间。这种对日常工作的简化，也就是自动化背后的原因，最终帮助提高了整个公司对 Slack 的接受度。

自动化将批评与人分离

团队使用 Slack 的方式对每个人都有益，包括使用个人档案头像、不在消息列外回复、及时更新工作地点以及正确命名 Slack 频道。当有人不遵循最佳实践时，Mast-Jägermeister SE 会使用一些迷人、风趣的工作流程，例如 Thread-Rex（霸王龙表情符号）或 Status-Bob（源自电视画家 Bob Ross）。这样一来，大家既可以针对日常小事提出必要的批评，又不会让人觉得因为小错误而被攻击或难堪。由此日常工作中的批评与人分离，对事不对人，打造了一种更愉快的共事方式。“指责并不是我们文化里的一部分。”Ostheer 解释说。

“Slack 可以促进沟通、打破知识孤岛并支持我们快速、透明地进行跨国交流，帮助我们实现企业目标。” Jägermeister 全球企业沟通经理 Andrea Ostheer

持续优化这个工具

Mast-Jägermeister SE 不仅在公司内部使用 Slack，还通过 Slack Connect 与合作伙伴联系。这样，与不同利益相关者的沟通（例如活动中的沟通）就可以高效整合起来。这也让 Ostheer 团队成员的工作变得更轻松：他们可以利用自动化的工作流程来处理记者和员工的咨询，过滤并分发内容，让每个人都能得到应得的信息。例如，记者的电子邮件咨询可以转发到内部频道，并自动触发一个表单，相关员工可以在其中根据紧急程度、地区来源或联系信息对咨询重新进行分类，然后以预先过滤和汇总的形式分享给团队。该公司还计划将各种频道整合到内部网中，以进一步汇集信息和通知。项目团队则正在努力让这些来自内部网的互动返回到频道中。

Slack 在 Mast-Jägermeister SE 是一种有生命力的工具，它可以通过各种方式在各个层面为该公司提供支持。“Slack 拥护者”是指经过特别培训、对利用 Slack 技术特别感兴趣的员工，他们会帮助推动向前发展。该公司目前正在使用画板，但将来也可能运用人工智能。Ostheer 表示：“Slack 能够帮助我们实现企业目标，因为它可以促进沟通、打破知识孤岛并支持我们快速、透明地进行跨国交流。”

*这些数据基于 Slack Value Calculator，该工具会分析上个月的使用情况数据并推断出全年的情况。这为企业提供了精确的时间和成本节约预测。