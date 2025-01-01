Personio 使用 Slack 实现平稳流畅、激励人心、富有趣味的入职流程

总部位于慕尼黑的人力资源软件公司 Personio 成立于 2015 年，是一家初创企业，目前拥有 1,800 名员工。Naomi Reinberger 是负责该公司入职事宜的人才发展专员，她的职责包括帮助新团队成员融入公司并支持他们的发展。

最喜欢的功能：快速、清晰、直观的流程

当然，对于这位人力资源专家来说，沟通是一个重要课题，即使这不是她的主要关注点。Reinberger 说：“和公司其他部门的很多同事一样，我也十分关注流程的自动化和趣味化。”在 Personio，所有内部沟通都通过 Slack 进行。她最喜欢的功能之一是 Block Kit Builder。Reinberger 解释说：“它可以让你创建具有视觉吸引力而且结构清晰的消息。”她尤其欣赏格式设计方面的灵活性：可以轻松添加图片以及要点和标题。

Personio 还使用工作流程来实现流程自动化。例如，有一个 Slack 机器人会在用户使用非包容性言语时自动回复并立即提供替代建议。各种集成让使用 Slack 的过程变得流畅而直观：例如，Personio 应用和 Google 日历直接集成到 Slack 中，因此当用户休假或请了病假时，他们的状态会自动更新。

“在入职第一天，我们的新员工打开笔记本电脑，就能在 Slack 画板中找到开始工作所需的所有信息。” Personio 人才发展专员 Naomi Reinberger

使用画板实现个性化、高效的入职

在 Personio，同事们分布在八个不同的办公地点。这意味着入职是一个混合过程，而 Slack 发挥着重要作用。“在入职第一天，我们的新员工打开笔记本电脑，就能在 Slack 画板中找到开始工作所需的所有信息。”Reinberger 说。从人力资源部的联系点、核心频道到重要的 IT 信息，所有内容整合到了一个位置。她说：“通过画板，我们打造了一个入职中心，所有最重要的信息和链接都可以在一个位置找到并直接使用，不会让用户因为太多不必要的信息而分心。”这不仅让新员工更容易开始工作，也让人力资源部的入职流程变得更加高效。过去，完成入职需要许多单独的信息和文件，现在只需要一个流程。

在 Reinberger 的“Slack to Innovate”（Slack 助力创新）视频谈话中，她分享了更多使用 Slack 的技巧和诀窍、Personio 如何向员工推介 Slack 以及 Slack 如何支持该公司的辅导项目。