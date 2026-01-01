Personio 運用 Slack 打造順暢有趣又激勵人心的就職流程

Personio 創立於 2015 年，是一間位於慕尼黑的人力資源軟體新創公司，目前共有 1,800 名員工。Naomi Reinberger 在當中擔任人力發展專員，負責員工就職事務，包括協助新的團隊成員融入公司和為他們的發展與成長提供支援。

快速、清楚又直觀的流程是最受青睞的功能

雖然通訊並非這位人力資源專家著重的領域，但絕對也是她工作中相當重要的一環。Reinberger 說：「和其他部門的許多同事一樣，我也對將流程自動化並增添趣味性非常感興趣。」在 Personio，所有內部通訊都透過 Slack 進行，而她最愛的一項功能是區塊套件建立工具。Reinberger 解釋道：「運用這款工具，就能建立吸睛的結構化訊息。」她特別喜歡靈活的格式設定，無論是新增影像、項目符號還是標題，都十分輕鬆。

Personio 還使用工作流程將各種流程自動化。例如，當使用者使用帶有歧視的用語時，Slackbot 會自動回應並立即提出替代建議。整合則打造順暢又直觀的 Slack 使用體驗。例如，Personio 應用程式和 Google 日曆直接整合到 Slack 中，因此當使用者休假或請病假時，狀態會自動更新。

「新員工在上班第一天，打開筆電就能在 Slack 畫板中找到所有開始工作所需的資訊。」 Personio 人力發展專員 Naomi Reinberger

利用畫板打造有效的個人化就職流程

在 Personio，員工們在八個不同地點工作，因此就職流程相當複雜，此時 Slack 扮演非常重要的角色。Reinberger 說：「新員工在上班第一天，打開筆電就能在 Slack 畫板中找到所有開始工作所需的資訊。」從人力資源部門聯絡資訊、中心頻道到重要 IT 資訊，所有東西都集中在同一處。她表示：「我們利用畫板建立了一個就職中心，所有最重要的資訊和連結都集中在這裡，可以直接找到和使用，所以員工上班第一天就沒煩惱，不用因為大量無關資訊而不知所措。」這不僅幫助新員工更輕鬆地開始工作，還提升了人力資源部門的就職流程效率。之前需要傳送很多不同的訊息和文件給新員工，現在一個流程就行。

在 Reinberger 的「運用 Slack 做出創新」影片講座中，她介紹了更多使用 Slack 的建議和技巧、Personio 如何帶領員工認識並熟悉 Slack，以及 Slack 如何幫助 Personio 推動輔導計畫。