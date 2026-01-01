Personio rende l'onboarding fluido, coinvolgente e divertente con Slack

Personio, l’azienda di software HR con sede a Monaco fondata nel 2015 come startup, conta attualmente 1.800 dipendenti. Naomi Reinberger, specialista nello sviluppo delle persone, è responsabile dell'onboarding in azienda e in quanto tale deve facilitare l’integrazione dei nuovi membri del team e supportarne lo sviluppo.

Funzioni preferite: processi rapidi, chiari e intuitivi

Ovviamente la comunicazione è un aspetto essenziale del lavoro di questa esperta di risorse umane, anche se non è la sua principale preoccupazione. “Come molti miei colleghi in altri reparti, anche io sono realmente interessata ad automatizzare i processi e renderli più divertenti”, afferma Reinberger. In Personio, tutte le comunicazioni interne avvengono tramite Slack. Una delle sue funzioni preferite è Block Kit Builder. “Ti consente di creare messaggi strutturati e visivamente accattivanti”, precisa Reinberger, che apprezza particolarmente la flessibilità della formattazione e la facilità con cui si possono aggiungere immagini, elenchi puntati e intestazioni.

Personio utilizza anche i workflow per automatizzare i processi. Ad esempio, un bot di Slack risponde automaticamente quando gli utenti utilizzano un linguaggio non inclusivo e suggerisce immediatamente un'alternativa. Le integrazioni rendono il processo di utilizzo di Slack semplice e intuitivo: ad esempio, l'app Personio e Google Calendar sono direttamente integrati in Slack, quindi gli stati degli utenti vengono aggiornati automaticamente per indicare quando sono in ferie o in malattia.

“Il primo giorno di lavoro, i nostri neoassunti aprono i laptop e trovano tutte le informazioni di cui hanno bisogno per iniziare in un canvas di Slack.” Naomi Reinberger Specialista nello sviluppo delle persone, Personio

Onboarding personalizzato ed efficiente grazie ai canvas

In Personio, i colleghi sono distribuiti in otto sedi diverse. Ciò significa che l’onboarding è un processo ibrido, in cui Slack gioca un ruolo cruciale. “Il primo giorno di lavoro, i nostri neoassunti aprono i laptop e trovano tutte le informazioni di cui hanno bisogno per iniziare nei canvas di Slack”, dichiara Reinberger. Dai punti di contatto nelle risorse umane ai canali centrali e le informazioni IT essenziali, tutto è riunito in un unico posto. “Con i canvas, abbiamo creato un hub per l'onboarding, in cui tutte le informazioni e i link più importanti possono essere trovati e utilizzati direttamente, in un unico posto e fin dal primo giorno, senza inondare gli utenti con stimoli non necessari”, continua. Ciò non solo consente ai neoassunti di iniziare più facilmente a lavorare, ma rende anche più efficiente l'onboarding per il reparto di risorse umane. In passato erano necessari numerosi messaggi individuali e documenti diversi, mentre ora si tratta di un unico processo.

Nel suo intervento video “Slack to Innovate”, Reinberger rivela diversi trucchi e suggerimenti per l'utilizzo di Slack e illustra il modo in cui Personio presenta lo strumento al suo staff e come Slack supporta il programma di mentoring.