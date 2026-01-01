Personio rende l'onboarding fluido, coinvolgente e divertente con Slack

Personio, l’azienda di software HR con sede a Monaco fondata nel 2015 come startup, conta attualmente 1.800 dipendenti. Naomi Reinberger, specialista nello sviluppo delle persone, è responsabile dell'onboarding in azienda e in quanto tale deve facilitare l’integrazione dei nuovi membri del team e supportarne lo sviluppo.
Funzioni preferite: processi rapidi, chiari e intuitivi
Ovviamente la comunicazione è un aspetto essenziale del lavoro di questa esperta di risorse umane, anche se non è la sua principale preoccupazione. “Come molti miei colleghi in altri reparti, anche io sono realmente interessata ad automatizzare i processi e renderli più divertenti”, afferma Reinberger. In Personio, tutte le comunicazioni interne avvengono tramite Slack. Una delle sue funzioni preferite è Block Kit Builder. “Ti consente di creare messaggi strutturati e visivamente accattivanti”, precisa Reinberger, che apprezza particolarmente la flessibilità della formattazione e la facilità con cui si possono aggiungere immagini, elenchi puntati e intestazioni.
Personio utilizza anche i workflow per automatizzare i processi. Ad esempio, un bot di Slack risponde automaticamente quando gli utenti utilizzano un linguaggio non inclusivo e suggerisce immediatamente un'alternativa. Le integrazioni rendono il processo di utilizzo di Slack semplice e intuitivo: ad esempio, l'app Personio e Google Calendar sono direttamente integrati in Slack, quindi gli stati degli utenti vengono aggiornati automaticamente per indicare quando sono in ferie o in malattia.
“Il primo giorno di lavoro, i nostri neoassunti aprono i laptop e trovano tutte le informazioni di cui hanno bisogno per iniziare in un canvas di Slack.”
Onboarding personalizzato ed efficiente grazie ai canvas
In Personio, i colleghi sono distribuiti in otto sedi diverse. Ciò significa che l’onboarding è un processo ibrido, in cui Slack gioca un ruolo cruciale. “Il primo giorno di lavoro, i nostri neoassunti aprono i laptop e trovano tutte le informazioni di cui hanno bisogno per iniziare nei canvas di Slack”, dichiara Reinberger. Dai punti di contatto nelle risorse umane ai canali centrali e le informazioni IT essenziali, tutto è riunito in un unico posto. “Con i canvas, abbiamo creato un hub per l'onboarding, in cui tutte le informazioni e i link più importanti possono essere trovati e utilizzati direttamente, in un unico posto e fin dal primo giorno, senza inondare gli utenti con stimoli non necessari”, continua. Ciò non solo consente ai neoassunti di iniziare più facilmente a lavorare, ma rende anche più efficiente l'onboarding per il reparto di risorse umane. In passato erano necessari numerosi messaggi individuali e documenti diversi, mentre ora si tratta di un unico processo.
Nel suo intervento video “Slack to Innovate”, Reinberger rivela diversi trucchi e suggerimenti per l'utilizzo di Slack e illustra il modo in cui Personio presenta lo strumento al suo staff e come Slack supporta il programma di mentoring.