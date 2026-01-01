A Personio está fazendo uma integração tranquila, motivadora e divertida com o Slack

Fundada em 2015 como uma startup, a Personio, empresa de software de RH com sede em Munique, tem atualmente 1.800 funcionários. Naomi Reinberger, especialista em desenvolvimento de pessoal, é responsável pela integração na empresa. Isso quer dizer que ela ajuda a inserir novos funcionários nas equipes e apoia o desenvolvimento dessas pessoas.

Funções preferidas: processos rápidos, claros e intuitivos

Claro, a comunicação é um assunto importante para a especialista de RH, mesmo não sendo a função principal dela. “Assim como vários colegas de outros departamentos, eu também tenho muito interesse em automatizar processos e deixá-los mais divertidos”, diz Reinberger. Na Personio, toda a comunicação interna acontece pelo Slack. Um dos recursos favoritos dela é o Block Kit Builder. “Ele permite criar mensagens bonitas e bem estruturadas”, explica Reinberger. Ela gosta principalmente da flexibilidade na formatação, pois é fácil adicionar imagens, listas e títulos.

A Personio também usa fluxos de trabalho para automatizar processos. Por exemplo, tem um bot no Slack que responde automaticamente quando alguém usa linguagem não inclusiva e sugere uma alternativa na hora. E as integrações deixam tudo mais intuitivo e fácil de usar no Slack: por exemplo, é possível integrar o app da Personio e o Google Agenda no Slack, assim o status da pessoa é atualizado automaticamente para mostrar se ela está de férias ou de licença médica.

“No primeiro dia, os funcionários novos abrem o computador e encontram tudo o que precisam para começar em um Slack canvas.” Naomi Reinberger Especialista em desenvolvimento de pessoal, Personio

Integração personalizada e eficiente com canvas

Na Personio, os colegas trabalham em oito escritórios diferentes. Isso significa que a integração é um processo híbrido, e o Slack tem um papel fundamental. “No primeiro dia, os funcionários novos abrem o computador e encontram tudo o que precisam para começar a usar o Slack canvas,” diz Reinberger. Desde os pontos de contato no RH até os canais importantes e informações essenciais de TI, tudo está reunido em um só lugar. “Com o canvas, criamos uma central de integração, onde as informações e links mais importantes podem ser encontrados e usados, tudo em um único lugar, desde o primeiro dia, sem bombardear os usuários com coisas desnecessárias”, diz ela. Isso não só facilita a entrada dos novos funcionários como também torna a integração mais eficiente para o departamento de RH. Antes, eram necessárias várias mensagens e documentos separados, agora é um processo único.

No vídeo dela da palestra “Slack para inovar”, Reinberger mostra mais truques e dicas para usar o Slack, como a Personio apresenta a ferramenta aos funcionários e como o Slack ajuda no programa de mentoria da empresa.