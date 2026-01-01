Personio hace de la incorporación un proceso fluido, estimulante y divertido con Slack

Fundada en 2015 como una startup, la empresa de software de RR. HH. Personio, con sede en Múnich, cuenta actualmente con 1800 empleados. Naomi Reinberger, especialista en desarrollo de personal, es responsable de la incorporación a la empresa, lo que incluye facilitar la integración de los nuevos miembros del equipo y contribuir a su desarrollo.

Funciones favoritas: procesos rápidos, claros e intuitivos

Naturalmente, la comunicación es un tema primordial para esta experta en RR. HH., aunque no sea su principal objetivo. “Al igual que muchos de mis compañeros de otros departamentos, también me interesa especialmente automatizar los procesos y hacer que resulten divertidos”, asegura Reinberger. En Personio, todas las comunicaciones internas se llevan a cabo en Slack. Una de sus funciones favoritas es el Generador de kits de bloques. “Se pueden crear mensajes bonitos y estructurados”, explica Reinberger, quien valora particularmente la flexibilidad de formato: es muy fácil añadir imágenes, así como viñetas y títulos.

Personio también utiliza flujos de trabajo para automatizar los procesos. Por ejemplo, un bot de Slack responde automáticamente si los usuarios no emplean un lenguaje inclusivo y sugiere inmediatamente una alternativa. Las integraciones hacen que el proceso de uso de Slack sea fluido e intuitivo: por ejemplo, la aplicación Personio y Google Calendar se integran directamente en Slack, por lo que los estados de los usuarios se actualizan automáticamente para mostrar cuándo están de vacaciones o de baja por enfermedad.

“En su primer día, nuestros nuevos empleados abren sus portátiles y encuentran toda la información que necesitan para empezar en un canvas de Slack”. Naomi Reinberger Especialista en desarrollo de personal, Personio

Incorporación eficaz y personalizada con canvas

En Personio, mis compañeros trabajan en ocho localizaciones diferentes. Por ello, la incorporación es un proceso híbrido en el que Slack desempeña un papel decisivo. “En su primer día, nuestros nuevos empleados abren sus portátiles y encuentran toda la información que necesitan para empezar en un canvas de Slack”, explica Reinberger. Todo está combinado en un único lugar, desde los puntos de contacto de RR. HH. hasta los canales centrales y la información clave de TI. “Con canvas, hemos creado un espacio central para la incorporación donde se encuentra toda la información y los enlaces más importantes, que se pueden utilizar directamente, todo está en un solo lugar desde el primer día, sin necesidad de bombardear a los usuarios con estímulos innecesarios”, afirma. Esto no solo facilita la incorporación al trabajo de los nuevos empleados, sino que también aumenta la eficacia de la incorporación por parte del departamento de RR. HH. Antes se requerían muchos mensajes y documentos individuales, mientras que ahora es un proceso único.

En su charla en vídeo “Slack to Innovate”, Reinberger nos cuenta más trucos y consejos para utilizar Slack, cómo Personio presenta la herramienta a su personal y cómo Slack contribuye a su programa de tutorías.