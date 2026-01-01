Personio está haciendo que la incorporación sea fluida, motivadora y divertida con Slack

Personio, empresa de software de recursos humanos con sede en Munich, fundada en 2015 como una startup, cuenta actualmente con 1800 empleados. Naomi Reinberger, especialista en desarrollo de empleados, es responsable de la incorporación en la empresa. Esto incluye ayudar a integrar a nuevos miembros del equipo y apoyar su desarrollo.

Funciones favoritas: procesos rápidos, claros e intuitivos

Por supuesto, las comunicaciones son un tema clave para la experta en RR.HH., aunque no sea su principal objetivo. “Al igual que muchos de mis compañeros de otros departamentos, también estoy muy interesada en automatizar procesos y hacerlos divertidos”, afirma Reinberger. En Personio, todas las comunicaciones internas se realizan a través de Slack. Una de sus funciones favoritas es el Generador de kits de bloques. “Te permite crear mensajes estructurados y visualmente atractivos”, explica Reinberger. Aprecia especialmente la flexibilidad en cuanto al formato: es fácil agregar imágenes, viñetas y encabezados.

Personio también utiliza flujos de trabajo para automatizar procesos. Por ejemplo, hay un bot de Slack que responde automáticamente cuando los usuarios usan un lenguaje no inclusivo y sugiere inmediatamente una alternativa. Las Integraciones hacen que el proceso de uso de Slack sea sencillo e intuitivo: por ejemplo, la aplicación Personio y Google Calendar se integran directamente en Slack, por lo que los estados de los usuarios se actualizan automáticamente para mostrar cuando están de vacaciones o con licencia por enfermedad.

“En su primer día, nuestros nuevos empleados abren sus computadoras portátiles y encuentran toda la información que necesitan para empezar a usar Slack canvas”. Naomi Reinberger Especialista en desarrollo de empleados, Personio

Incorporación personalizada y eficiente con los canvas

En Personio, los compañeros trabajan en ocho ubicaciones diferentes. Esto significa que la incorporación es un proceso híbrido, en el que Slack desempeña un papel fundamental. “En su primer día, nuestros nuevos empleados abren sus computadoras portátiles y encuentran toda la información que necesitan para comenzar a usar Slack canvas”, dice Reinberger. Desde puntos de contacto en RR. HH. hasta canales centrales e información clave de TI, todo está combinado en un solo lugar. “Con los canvas, hemos creado un centro para la incorporación, donde toda la información y los enlaces más importantes se pueden encontrar y usar directamente en un solo lugar, desde el primer día, sin distraer a los usuarios con estímulos innecesarios”, afirma. Esto no solo facilita que los nuevos empleados comiencen a trabajar; también hace que la incorporación sea más eficiente para el departamento de RR. HH. En el pasado, se necesitaban muchos mensajes y documentos individuales diferentes, mientras que ahora es un proceso único.

En su videocharla “Slack to Innovate” (Slack para innovar), Reinberger revela más trucos y consejos para usar Slack, cómo Personio presenta la herramienta a su personal y cómo Slack apoya su programa de tutoría.