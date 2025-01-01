MiQ 借助 Slack 集成为员工给予支持和表彰

MiQ 是营销人员和代理机构的程序化媒体合作伙伴，同时也是数据科学、分析和程序化交易领域的领导者。MiQ 所处行业正在快速发展，许多创新解决方案都在竞争领先地位，但该企业十多年来一直准确预测市场趋势，打造颇具影响力的传播方式，因而每年都在不断壮大。为了保持竞争优势，该企业致力于不断简化、加快流程，并实现有效的内部沟通。因此 MiQ 在早期就开始使用 Slack。

MiQ 首席系统工程师 Yuva Rajesh 说道：“在使用 Slack 之前，碎片化沟通和内部相互发送的大量邮件造成了困扰，需要尽早解决问题。企业正不断发展，新的办事处也在全球各地开设，我们需要考虑不同时区，并整合不同工具和解决方案来简化工作。因此，我们采用了 Slack，它与我们一起成长。”

起初，Slack 只是简单的消息传递工具和标准沟通频道，后来和 MiQ 一同与时俱进。MiQ 引入了新的应用和实施计划，同时升级 Slack 版本，以保持行业领先地位。MiQ 意识到 Slack 拥有巨大潜能，可以解决各种新的障碍，企业显然可以借助这个平台解决今后遇到的任何内部沟通和工作流程问题。

“启动电脑后，我做的第一件事就是打开 Slack。它是我的主要工作工具。该平台集成了所有功能：我的任务、提醒和日历。当你查看我们的对话和通话分析时，所有操作都在 Slack 中完成。” MiQ 首席系统工程师 Yuva Rajesh

共筑“地球村”

MiQ 的日常运营在很大程度上依赖于 Slack，包括内部或外部协作事宜。Rajesh 表示：“启动电脑后，我做的第一件事就是打开 Slack。它是我的主要工作工具。该平台集成了所有功能：我的任务、提醒和日历。当你查看我们的对话和通话分析时，所有操作都在 Slack 中完成。”

MiQ 各种工作都离不开 Slack，从快速员工入职和供应商沟通，到促进远程工作，再到分析和提升员工福祉和参与度，企业几乎可以使用该平台完成所有事项。就好像地球村广场一样，该企业遍布全球的 1,200 名员工都可以在这里找到发言渠道、共享清晰通讯、完成工作、参加庆祝活动，以及与外部协作者建立联系。

MiQ 高级系统工程师 Chaitra U. J. 说道：“在 MiQ，Slack 不局限于单个地区或国家，而是服务于全球用户。”借助 85 个 Slack Connect 频道，我们得以推行“地球村”，让供应商与合作伙伴也能加入协作环境，因为共享频道不仅可以节省时间，还能让我们与外部协作者进行实时沟通。

为了确保每个人都参与其中，该企业的团队使用视频和语音消息传递工具剪辑录制会议，为无法参与或身处不同时区的成员提供便利。“剪辑”还提供教程和指南，帮助员工自助解决技术问题。Rajesh 说道：“还有一个优势，那就是文件小且方便上传。我们非常喜欢这项便利功能，因为我们不需要浪费时间压缩文件，直接上传好。”

创建互助文化

员工每天使用频道和抱团（音频优先的沟通方式），企业文化依赖于这种工具所带来的联系和归属感。Rajesh 表示：“抱团是我们日常工作中的重要工具。我的团队非常依赖它。”

然而，更轻松的沟通只是创建健康工作文化的一部分。有了 Empuls 集成，MiQ 还可以表彰员工，帮助企业提高员工参与度和留任率。该工具被用作同事表彰和奖励平台，每月定期在“致谢日”向员工发送表扬消息，发布到全体频道并置顶。该工具还可以帮助同事记住发送生日祝福语，因为在整合 HR 平台后，他们可以安排在正确的时间发送消息。

MiQ 还使用 Lattice 集成帮助员工记录他们的业绩以及与经理讨论问题。员工可以实时查看所有报告、状态和 OKR（目标和关键成果）。Slack 每个月都会提示他们提供信息，说明哪些方面进展顺利、哪些方面进展不顺利。Chaitra 说道：“这项功能非常实用，因为我们可以追踪各自的进展情况，并在与经理和同事进行一对一沟通时使用此信息。”

为了更好地满足员工需求，MiQ 利用 Slack 分析衡量员工参与度和和评估员工情绪，同时通过每月多次的健康调查获取所需数据。此外，该企业集成了帮助衡量参与度的机器人 Infeedo，可在员工相应工作周年纪念日之后联系他们，询问他们在公司的经历和未来计划。Chaitra 说道：“我认为，如果使用含有在线表单链接的电子邮件完成这项任务，员工回复率几乎为零。”

“Slack 对用户十分友好，它帮助我们节省了创建新流程所需的大量时间。” 高级系统工程师 Chaitra U. J.

利用集成增强 IT 能力

随着 MiQ 不断壮大并开始使用新工具，该企业意识到集成和应用对简化和整合工作的影响。企业将它们用于无数运营场景，并融入到 IT 中，从而大幅提升工作速度并实现自动化。这种自动化从服务请求台入手，让团队在有人需要支持时立刻看到消息。

Rajesh 说道：“有了 JIRA 集成，我们的员工可以选择工单并立刻作出响应。这样既能节省时间，又能避免团队过去使用电子邮件所造成的延误。”团队现在可以更快地作出响应。并且，问题得到解决后，提出工单的同事会自动收到通知，无需长时间地来回沟通。IT 团队还依赖于事故响应工具，将关键问题的通知直接发送到 Slack，这样一来，可以更快地解决问题。

总体而言，IT 团队使用集成接收新工单的即时通知，并在将最新信息发送给相关联系人之前自动跟踪。Slack 还能帮助技术团队轻松创建简化的工作流程，避免不必要的工作和精力。Chaitra 表示：“Slack 对用户十分友好，它帮助我们节省了创建新流程所需的大量时间。”

该企业的开发人员还创建了超过 100 个应用，以用于测试和内部应用，这些简单易用的应用有助于提供丰富的解决方案。Rajesh 说道：“仅需单击几下，你就可以创建应用。Slack 易于使用，并且对用户非常友好。团队成员还可以创建指导手册，并在私人频道中利用这些手册创建自定义提醒。”

促进业务发展

对于 MiQ 而言，使用 Slack 就像体验一场不必在意最终目的地的旅途。该企业认识到 Slack 在促进发展方面拥有巨大潜能，并始终致力于确保其流程精简、自动化和可协作。

凭借其强大的沟通和互动功能，Slack 还能为员工带来更多优势，帮助他们不断增强能力、随时了解最新信息并保持步调一致。实际上，MiQ 一直在寻求改进，并且最近升级到 Slack Enterprise 以测试新功能，包括 SCIM 配置、消息活动、频道管理工具和工作流程构建器，并寻找新的自动化工具。

得益于 Slack，MiQ 保持了初创企业的思维模式，预测趋势并为客户创造更好的沟通环境，通过高效率保持竞争优势。该组织主张落实实际行动，因此将会继续寻找新的 Slack 工具，将业务敏捷人才与内部规划相匹配，让员工更快乐、更投入、更高效、更高产。Rajesh 说道：“我感觉 Slack 就像我的伙伴一样，提供集成功能并推动创新，让我获得最大限度的支持。”