Slack 통합으로 직원을 지원하고 성과를 축하하는 MiQ

MiQ는 마케터, 대행사 및 데이터 사이언스, 분석, 프로그래밍 거래 분야 전문가를 위한 프로그래밍 미디어 파트너입니다. MiQ는 빠르게 변화하는 업계에서 수많은 혁신적 솔루션들이 최고의 자리를 놓고 경쟁하는 산업 분야에서 있으면서도 10년 넘게 매년 강력한 성장세를 보이며 트렌드를 예측하고 영향력 있는 커뮤니케이션을 이끌어 왔습니다. 경쟁 우위를 유지하기 위해 프로세스를 간소화하고 가속화하기 위해 지속적으로 노력하고 있으며 뛰어난 내부 커뮤니케이션 체계를 갖추고 있습니다. MiQ가 운영 초기부터 Slack에 투자한 이유입니다.

MiQ 수석 시스템 엔지니어 Yuva Rajesh는 “Slack을 도입하기 전에는 단편적인 커뮤니케이션과 내부적으로 주고받는 수많은 이메일 때문에 미연에 방지해야만 하는 문제가 있었습니다. 회사가 성장하고 전 세계에 새로운 사무실들을 두게 되면서 서로 다른 시간대를 고려하고 별도의 도구와 솔루션을 통합하여 업무를 간소화해야 했습니다. 이를 위해 Slack을 도입했고, 저희 회사와 함께 성장했죠.”라고 말했습니다.

Slack은 단순히 메시지 도구이자 표준 커뮤니케이션 채널로 시작되었지만, MiQ에서 선도적 입지를 지키기 위해 Slack 버전을 업그레이드하고 새 앱을 도입하고 구현하며 함께 진화했습니다. MiQ가 많은 새로운 문제들을 해결하는 Slack의 잠재력을 알게 되면서 Slack은 향후 내부 커뮤니케이션과 워크플로에 대한 문제 해결을 위해 꼭 사용해야 할 플랫폼이라는 확신을 굳히게 되었습니다.

“컴퓨터를 켜면 가장 먼저 Slack을 켭니다. Slack은 가장 많이 사용하는 업무용 도구거든요. 제 작업, 리마인더, 캘린더 등 모든 것이 통합되어 있습니다. 대화와 회의에 대한 분석을 살펴보면 모든 업무가 Slack 내에서 처리되고 있죠.” MiQ 수석 시스템 엔지니어 Yuva Rajesh

글로벌 공동체 구축

Slack은 MiQ가 내외부와 협업하기 위한 일상 업무의 커다란 부분을 차지하고 있습니다. Rajesh는 “컴퓨터를 켜면 가장 먼저 Slack을 켭니다.”라고 말하면서 “Slack은 가장 많이 사용하는 도구거든요. 제 작업, 리마인더, 캘린더 등 모든 것이 통합되어 있습니다. 대화와 회의에 대한 분석을 살펴보면 모든 업무가 Slack 내에서 처리되고 있죠.”라고 덧붙였습니다.

Slack은 MiQ 시스템과 하나가 되었고 MiQ는 신속한 직원 온보딩, 벤더와의 커뮤니케이션부터 원격 업무 지원, 직원 복지 및 참여에 대한 분석과 기여에 이르기까지, 거의 모든 일에 Slack을 사용하고 있습니다. Slack은 전 세계적으로 1,200명에 달하는 직원들이 자신의 의견을 표출하고 명확한 커뮤니케이션을 공유하고 업무를 완수하고 함께 성과를 축하하고 외부 공동 작업자와 연결되는 마을 광장과도 같은 곳입니다.

Chaitra U. J.(MiQ 선임 시스템 엔지니어)는 “MiQ에서 Slack은 지역이나 국가에 구애받지 않습니다. Slack은 글로벌하죠. 85개의 Slack Connect 채널을 보유한 글로벌 공동체 접근 방식으로 벤더와 파트너도 협업 문화에 참여할 수 있다는 뜻입니다. 시간을 단축하고 외부 기여자들과 실시간으로 커뮤니케이션하기 위해 채널이 공유되기 때문이죠.”라고 말합니다.

소외되는 사람이 없도록 하기 위해 MiQ의 팀들은 영상 및 음성 메시지 도구(클립)를 사용하며, 참여할 수 없거나 시간대가 다른 사람을 위해 회의를 녹화합니다. 또 직원은 클립을 통해 기술 문제를 스스로 해결할 수 있는 튜토리얼과 가이드를 제공받습니다. Rajesh는 “파일 크기가 작고 쉽게 업로드할 수 있다는 추가적인 이점도 있습니다. 저희가 정말 좋아하는 유용한 기능이죠. 파일을 압축하는 데 시간을 낭비하지 않고 그냥 업로드할 수 있거든요.”라고 말합니다.

지원하는 문화 조성

회사의 문화는 채널, 그리고 직원들이 매일 사용하는 음성 중심의 커뮤니케이션 방식인 허들에서 시작되는 유대감을 기반으로 더욱 성장합니다. Rajesh는 “허들은 저희의 일상에서 큰 부분을 차지합니다. 저희 팀이 늘 일하는 곳이죠.”라고 말합니다.

하지만 용이한 의사소통은 건강한 직장 문화를 실현하는 데 활용할 수 있는 방법 중 하나에 불과합니다. MiQ는 Empuls 통합 앱을 통해 직원들을 축하할 수도 있고, 또 직원들의 참여와 유지를 위한 회사의 노력을 지원할 수도 있습니다. 이 도구를 통해 매달 한 직원에게 감사의 메시지를 전송하고 그 메시지는 일반 채널에 게시되고 고정되는 칭찬의 날을 정해 직원의 노고를 알아 주고 보상하는 플랫폼으로도 사용할 수 있습니다. HR 플랫폼 통합 앱을 사용하면 지정한 날에 메시지 전송을 예약할 수 있으므로 동료들이 서로의 생일을 축하할 수도 있습니다.

또 MiQ는 관리자와 함께 직원들이 성과를 추적하고 문제를 논의할 수 있는 Lattice 통합 앱도 사용하고 있습니다. 직원들은 실시간으로 모든 보고서, 상태, OKR(목표 및 핵심 결과)을 확인할 수 있습니다. Slack에서는 잘 진행된 일과 잘 진행되지 않은 일에 대한 정보를 직원에게 제공하기 위해 메시지를 표시해 줍니다. “이를 통해 저희의 진행 상황을 추적할 수 있고 관리자와 일대일로 대화하거나 동료들과 대화를 나눌 때 이 정보들을 사용할 수도 있어 유용합니다.”라고 Chaitra는 말합니다.

MiQ는 직원의 요구 사항에 더 정확하게 맞출 수 있도록 Slack 분석을 사용해 참여와 감성을 측정하며, 매달 복지 관련 설문 조사를 여러 차례 실시하여 필요한 데이터를 확보하고 있습니다. 또 회사의 통합된 참여 봇, Infeedo는 입사 기념일이 지나면 직원에게 회사에 대한 경험과 향후 계획에 관해 직접 물어봅니다. “온라인 양식의 링크가 포함된 이메일을 통해 이 조사가 진행됐다면 응답률은 거의 0에 가까울 거라고 생각합니다.” Chaitra가 말했습니다.

“Slack은 매우 사용자 친화적이며, 새로운 프로세스를 만들 때 Slack으로 시간을 매우 단축할 수 있습니다.” 선임 시스템 엔지니어 Chaitra U. J.

통합 기능을 통한 IT 역량 강화

MiQ가 성장하고 새로운 도구를 적용하기 시작하면서 통합과 앱이 업무의 단순화와 병합에 미칠 수 있는 영향을 파악했습니다. 기업은 IT에 결합된 수많은 작업에 이 도구들을 사용하여 업무 속도를 대폭 향상하고 업무를 자동화하고 있습니다. 이런 자동화는 서비스 요청 데스크에서 시작되며, 지원이 필요한 경우 팀은 여기서 즉시 확인할 수 있습니다.

“JIRA 통합 앱을 이용하면 직원이 티켓을 선택해 즉시 답변할 수 있습니다.”라고 Rajesh가 말합니다. “이렇게 하면 시간을 단축할 수 있고, 이메일을 사용하며 발생하는 지연을 방지할 수 있습니다. 예전에는 이메일을 이용해 운영했었거든요.” 이제 팀은 훨씬 더 빠르게 대응할 수 있습니다. 게다가 티켓을 제출한 사람은 문제가 해결되면 자동으로 알림을 받으니 길게 연락을 주고받을 필요가 없습니다. IT 팀은 중요한 문제에 대한 알림을 바로 Slack으로 전송하는 문제 대응 도구를 사용하므로 문제를 훨씬 더 빠르게 해결할 수도 있습니다.

전반적으로 IT 팀은 통합을 이용해 새로운 티켓에 대한 알림을 즉각적으로 수신하고, 알림을 관련 담당자에게 전달하기 전에 업데이트된 소식을 자동 추적할 수 있습니다. 또 기술 팀은 Slack을 통해 간소화된 워크플로를 쉽게 만들 수 있어 불필요한 업무와 수고를 덜 수 있습니다. “Slack은 매우 사용자 친화적입니다.”라고 Chaitra는 말하며 이에 덧붙입니다. “새로운 프로세스를 만들 때 시간을 매우 단축할 수 있죠.”

회사 개발자들은 사용이 용이한 여러 솔루션을 통해 100개가 넘는 테스트 목적 및 내부 애플리케이션용 앱을 제작했습니다. “몇 번만 클릭하면 앱을 만들 수 있습니다.”라고 Rajesh는 말합니다. “아주 쉽고 사용자 친화적이죠. 팀원들은 자체 플레이북도 만들어 비공개 채널의 맞춤형 알림에 사용할 수도 있습니다.”

비즈니스 성장 지원

MiQ에서 Slack을 구현하는 일은 최종 목적지가 없는 여정입니다. 회사는 Slack의 성장 잠재력을 인지하고 있으며 항상 프로세스를 간소화, 자동화하며 협업하기 쉽도록 만드는 방법을 모색 중입니다.

연결하고 참여할 수 있는 플랫폼 기능을 갖춘 Slack을 통해 직원 역량을 높이고 정보를 제공하며 정보를 공유할 수 있는 추가적인 이점도 얻을 수 있습니다. 실제로 개선 방법을 늘 모색 중인 MiQ에서는 최근 Slack Enterprise로 업그레이드해 SCIM 프로비저닝, 메시지 활동, 채널 관리 도구, 워크플로 빌더를 포함한 새로운 기능을 테스트하고 새롭게 자동화할 방법을 찾고 있습니다.

고객을 위해 트렌드를 예측하고 더 나은 커뮤니케이션을 만들며 경쟁 우위를 유지하기 위해 무엇보다 속도가 중요한 MiQ는 Slack 덕분에 스타트업의 마음가짐을 유지할 수 있었습니다. 또 조직은 내세운 목표를 실천해야 하기 때문에 비즈니스 민첩성에 걸맞는 인재와 직원의 만족도, 참여도, 효율성 및 생산성을 높이고자 하는 내부적인 노력을 결합시킬 수 있는 새로운 Slack 도구들을 계속 찾을 것입니다. “통합과 혁신을 거치면서 Slack을 동반자처럼 생각하게 되었고, 최대한 활용하고 있습니다.”라고 Rajesh는 말합니다.