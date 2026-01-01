MiQ 運用 Slack 整合幫助和表揚員工

MiQ 是行銷人員和代理商的程式輔助媒體合作夥伴，也是資料科學、管理分析和程式輔助交易等領域的專家。公司所屬的產業日新月異，許多創新解決方案競相爭奪市場領先地位，但 MiQ 十多年來一直準確預測趨勢，成功打造頗具影響力的傳播方式，因而逐年壯大。為了保持競爭力，MiQ 致力於不斷簡化和加快流程，推動有效的內部溝通，這也是 MiQ 很早就選擇 Slack 的原因。

MiQ 首席系統工程師 Yuva Rajesh 說：「在使用 Slack 之前，我們的溝通十分零碎和分散，內部收發的電子郵件數量相當驚人，變成一個我們必須迅速解決的問題。隨著公司逐漸壯大，不斷在世界各地開設新的辦公室，我們需要考慮不同時區的員工，整合不同的工具和解決方案來簡化工作。因此，我們採用了 Slack，而它也與我們一同成長。」

起初 Slack 只是一款簡單的通訊工具和標準的溝通管道，但後來卻能和 MiQ 一同與時俱進，當 MiQ 想要保持市場領先地位時，可以升級 Slack 版本，同時引入許多新的應用程式和實施方案。MiQ 認識到 Slack 有潛力解決各種新挑戰，並堅信公司能夠依靠 Slack 解決未來所有內部溝通和工作流程問題。

建構地球村

在 MiQ 的日常營運中，Slack 是公司內外協作中非常重要的一環。Rajesh 說：「當我啟動電腦，第一件事就是開啟 Slack，它是我的主要工作工具。Slack 整合了我的工作、提醒事項和行事曆等所有內容。只要看一下我們的對話和通話管理分析，就能發現所有工作都在 Slack 進行。」

Slack 已是 MiQ 各個系統中不可或缺的一部分，從員工快速就職、廠商溝通、遠端工作支援到分析和促進員工身心健康與員工參與，幾乎所有工作都可以透過 Slack 完成。它就像地球村的交流廣場，公司全球 1,200 名員工都能在這裡盡情分享自己的想法、享有清楚明確的溝通體驗、完成工作、參加慶祝活動和與外部共同作業者交流。

MiQ 資深系統工程師 Chaitra U. J. 說：「在 MiQ，Slack 不局限於特定國家或地區，它是一個建構地球村的工具。透過 85 個 Slack Connect 頻道，我們得以推行地球村方針，讓廠商和合作夥伴也能融入我們的協作文化，因為共用頻道不僅節省時間，還讓我們能與外部貢獻者即時溝通交流。」

為了確保每個人都能參與其中，公司團隊依靠影片和語音通訊功能「剪輯」，為無法參加會議或身處其他時區的人員錄製會議。剪輯功能還可用於提供教學與指引，協助員工自行解決技術問題。Rajesh 表示：「這項功能還有另外一個好處，那就是檔案小又方便上傳，如此好用的功能讓我們非常喜歡，因為我們無需浪費時間壓縮檔案，直接上傳就好。」

營造支援文化

公司文化源於人員的互動與交流，而這仰賴頻道和微型會議。微型會議是一種語音優先溝通方式，員工每天都會用到它。Rajesh 說：「微型會議是我們日常工作中很重要的一部分，我的團隊就在這裡協作。」

然而，提升溝通便利性只是營造健全工作文化的一部分。透過整合 Empuls，MiQ 還可以讚揚員工的表現，投注心力提高員工參與度和留存率。Empuls 是公司內表揚和獎勵同事的平台，每月在固定的感謝日，系統會傳送感謝訊息給員工，將訊息張貼至公開區頻道並釘選，甚至還能幫助員工記得送出給同事的生日祝福，因為透過與人力資源平台的整合，員工能排定在恰當的日子傳送祝福訊息。

此外，MiQ 還利用 Lattice 整合來協助員工追蹤自己的表現並與經理討論問題。員工能即時查看自己的所有報告、狀態和 OKR (目標與關鍵成果)。每個月，Slack 都會提示員工提供資訊，說明哪些工作進展順利，哪些不順利。Chaitra 說：「這對我們很有幫助，因為我們能追蹤自己的工作進展，並在與經理和同事的一對一對話中用到這些資訊。」

為了更好地滿足員工的需求，MiQ 使用 Slack 管理分析來衡量員工參與度和評估員工情緒，同時透過每月多次的身心健康問卷調查取得必要的資料。此外，公司整合的互動機器人 Infeedo 還會在員工工作週年紀念日過後詢問員工，以瞭解他們在公司的體驗和未來規劃。Chaitra 表示：「如果我們不是用現在的方式，而是傳送附上線上表單連結的電子郵件，我想回覆率可能近乎零。」

「Slack 非常方便好用，在建立新流程方面，為我們節省了很多時間。」 資深系統工程師 Chaitra U. J.

運用各種整合支援 IT 團隊

隨著 MiQ 不斷發展並開始採用新的工具，他們發現整合和應用程式有助於簡化和整合工作，於是將它們用於無數營運場景，與現有 IT 架構結合，大幅提升了工作速度並將工作自動化。服務請求台就是實施自動化的中心，團隊能夠在有人需要支援時立即知曉。

Rajesh 說：「我們的員工過去使用電子郵件，但在整合 JIRA 後，他們能夠即時收到和回應支援單，這樣既節省時間，又可以避免使用電子郵件造成的延誤。」團隊現在可以更迅速地回應，更重要的是，當問題得到解決後，提交支援單的人員會自動收到通知，無需再進行繁雜的來回溝通。IT 團隊還運用事件回應工具，交由該工具將重要問題的通知直接傳送給 Slack，如此便能加快問題解決速度。

總體而言，IT 團隊運用各種整合，即時接收新支援單通知並自動追蹤最新情況，然後再將相關資訊傳送給相關聯絡人。不僅如此，Slack 還讓技術團隊可以輕鬆建立精簡的工作流程，避免不必要的工作和花費不必要的心力。Chaitra 說：「Slack 非常方便好用，在建立新流程方面，為我們節省了很多時間。」

公司開發人員還建立了 100 多個應用程式，用於測試目的和內部用途。由於使用起來方便簡單，建立大量解決方案可謂輕而易舉。Rajesh 說：「只要按幾下，你就能建立一個應用程式，非常簡單好用。團隊成員也可以建立自己的教戰守則，用於在私人頻道中自訂警示。」

幫助公司成長

對於 MiQ 來說，使用 Slack 就像一段沒有盡頭的旅程。公司認識到 Slack 的發展潛力，時時刻刻尋求方法來確保流程的精簡性、自動化和協作性。

Slack 不僅可促進員工的交流和互動，還有益於員工提升能力，隨時掌握最新資訊和確保所有人步調保持一致。事實上，MiQ 一直尋求進步，近期更升級至 Slack 企業版並測試了很多新功能 (包括 SCIM 佈建、訊息活動、頻道管理工具和工作流程建立工具) 和探索新的自動化選項。

MiQ 要快速致勝並保持競爭力，仰賴準確預測趨勢和為客戶打造更優質的傳播方式，而 Slack 讓這得以實現，使這間公司可以保持新創公司的思維模式。MiQ 言出必行，將繼續探索新的 Slack 工具，充分發揮所擁有的靈活性優勢，同時在內部採取行動，讓員工更快樂也更投入，效率和生產力都更高。Rajesh 表示：「隨著推動整合和創新，我覺得 Slack 是我的好幫手，我將善用它以發揮最大效用。」