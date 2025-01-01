Amplifon X 借助 Slack 简化并加速其数字创新战略

作为助听器解决方案的全球领导者，Amplifon 的业务遍及欧洲、美洲和亚太地区的 26 个国家/地区，在世界各地拥有 9,500 多家门店。其目前面临的主要挑战包括让用户重新感受到声音所传递的情感，以及提供一流的服务和客户体验。

另外，他们还有一大使命，即帮助克服佩戴助听器所带来的社会耻辱感、提高人们对噪音污染的认识以及解决人们面临过量噪音的问题。

Amplifon X 是一个全新的敏捷业务部门，其始终秉持积极主动的态度，全力开发高度创新的数字解决方案。借助 Slack，Amplifon X 团队拥有了一个与其混合业务和技术组织模式的需求完美契合的生产力环境。这一选择帮助 Amplifon X 从全面敏捷性方面加快了上市的速度。通过意大利及其他地区的远程团队，Slack 的高效性有效提高了组织性协调。其用户友好的界面还提供了异步通信功能，使团队能够简化计划流程、尽量减少冗长的视频会议，并优先考虑创新和客户服务。

Amplifon X 通过加强协作、改善内部知识管理和自动化多个内部流程，在 Slack 平台上完成了对团队工作方式的变革。Amplifon X 在 60 多个频道中实现了深度协作、共享文件、做出决策，而且平均每个用户集成了 12 个应用程序。这些都助力 Amplifon X：

提供高度创新的数字产品和服务，尤其是在不断发展且复杂的白银时代之下。

缩短上市时间，实现跨团队的全面敏捷流程。

凭借 Slack 的高采用率和用户忠诚度，在开发人员社区内吸引和留住技术人才。

Slack 操作即时、使用简便、组织有序。

Amplifon X 团队会在按产品划分的组织性频道中使用 Slack。Antonio 表示：“通过这些按团队、产品或任何其他业务需求划分的频道，我们即使在远程工作时也能保持一致和协调。频道中的所有人都能即刻了解正在发生的事情。只要有问题或疑问，我们就会建议大家诉诸恰当的 Slack 频道来解决。Amplifon X 运行的一些频道主要用于企业沟通、数字产品和服务开发项目以及事故解决。”

频道的使用不仅限于工作。在 Amplifon X，他们还会创建及使用与电影、娱乐、美食，尤其是足球相关的频道，各个办公室都拥有大量的球迷群体。Antonio 指出：“这些频道能帮助大家团结一致。要记住，我们都是远程办公。共享与工作无关的频道也能够营造出一种非常积极的氛围，因为即使在周末，这些与工作无关的频道仍然非常活跃！”

与使用电子邮件相比，Amplifon X 团队完成工作的速度要加快许多，因为 Slack 操作即时、使用简便且组织有序。大家的意识有所增强，信息更加灵通，甚至可以避免恼人的电子邮件，因为电子邮件无法实现实时操作。如果有任何疑问或问题，尤其是在开发产品方面，团队成员都可以及时讨论。Antonio 表示，“这使我们大受裨益。在现代社会，我们都喜欢安排会议，而多亏了 Slack，Amplifon X 减少了会议次数。通过 Slack，我们可以解决一切问题，甚至减少组织会议的必要。现在有了现成的对话，只需使用搜索功能就能查找任何主题。但即便如此，如果最终还是需要进行真正的对话，我们也可以通过使用 Slack 抱团来实现。”

Amplifon X 团队使用 Slack 抱团是因为它的效果立竿见影。Antonio 表示：“除了它所具备的灵活性之外，抱团是我在 Slack 中最喜欢的功能。它非常有趣。这也是我们选择 Slack 的原因之一。抱团功能强大，能够让用户实现轻松对话。当我们需要解决产品开发、设计甚至规划方面的问题时，我们就会使用抱团。我喜欢在屏幕上画画，因为这种体验是独一无二的。”

使用画板可以让团队更加团结一心，加快前进的步伐。

Amplifon X 广泛使用 Slack 画板来整理其管理的大量信息，使其更易于访问和共享。画板是团队用来捕捉项目和头脑风暴会议重要细节的关键功能，它可以添加各种类型的文本、文件和视觉元素。Antonio 解释说：“我们会使用某种白板，即使会议结束，所有内容也会保留在这种白板上。并且都保留在画板中。我们注意到，越频繁使用画板，越有利于让我们的主要讨论方向保持一致。并轻松地将头脑风暴会议转化为实际计划。这一切都在其帮助下变得更加顺畅。画板的模块化和灵活性使得 Amplifon X 的团队可以轻松推进工作。”Antonio 补充说：“以前要达到同样的目标，就不得不使用不同的工具，但现在所有的内容都能集中在画板上，这让一切都变得简单可行，这给我们的日常工作带来了极大的便利。”

Slack Connect 加快了 Amplifon X 与全球外部机构合作项目的进程

“我们会与外部机构，尤其是国外机构，使用 Slack Connect，这变革了参与度和速度方面的规则。” Amplifon X 全球总监 Antonio Curci

例如，通过 Slack Connect，Amplifon X 与美洲的外部合作伙伴和代理机构合作推出了新产品和更新，再次避免了因时区差异或无效电子邮件造成的失败会议。

在工作流程构建器中将日常流程转化为自动化工作流程

Amplifon X 可以有效加快集团的数字创新战略。其速度和高生产率是实现业务目标的关键。通过使用工作流程构建器对工作流程进行战略性部署，他们大幅提高了生产率。他们采取的这种变革性方法具体还包括将团队日常运作中固有的重复性任务自动化，特别是在产品开发项目和内部事故管理方面。尽管该团队主要由技术人员组成，但这一独特工具的真正优势和简便之处在于其无需手动编写代码即可简化流程。Amplifon X 的专业人员发现在实际操作过程中实现了前所未有的高效和便捷，这也标志着研发实践的一项重大飞跃。

借助 Slack，Amplifon X 成功提升了品质，并建立了完美的协作平台。随着这家意大利公司在内外部越来越广泛地使用 Slack，他们虚度的时间也就越来越少，并在塑造未来的道路上一往无前。