Amplifon X simplifica y acelera su estrategia de innovación digital con Slack

Amplifon es un líder mundial en soluciones auditivas que opera en 26 países de Europa, las Américas y Asia-Pacífico y cuenta con más de 9 500 tiendas en todo el mundo. Los principales desafíos de la empresa incluyen empoderar a las personas para que vuelvan a descubrir todas las emociones que puede producir el sonido, y ofrecer servicios y experiencias sin precedentes al cliente.

Superar el estigma social asociado con el uso de audífonos, aumentar la conciencia sobre la contaminación acústica y abordar la exposición de las personas a ruidos excesivos también son aspectos cruciales de su misión.

Amplifon X es la nueva unidad de negocio ágil totalmente dedicada al desarrollo de soluciones digitales altamente innovadoras que se alinean con su actitud proactiva. Con Slack, los equipos de Amplifon X adoptan un entorno de productividad que se adapta perfectamente a las demandas de su modelo híbrido organizativo empresarial y tecnológico. Esta elección acelera el tiempo de lanzamiento al mercado dentro de una perspectiva totalmente ágil. Con equipos remotos que abarcan Italia y más allá, la eficiencia de Slack fomenta un alineamiento organizado. Su interfaz fácil de usar promueve conversaciones asincrónicas, lo que permite a los equipos optimizar la planificación, minimizar las largas reuniones por video y priorizar la innovación y el servicio al cliente.

Amplifon X revolucionó la forma de trabajo de sus equipos al mejorar la colaboración, optimizar la administración del conocimiento interno y automatizar muchos procesos internos, todo dentro de la plataforma de Slack. En Amplifon X, se experimenta una profunda colaboración a través de más de 60 canales donde se comparten archivos, toman decisiones e integran un promedio de 12 aplicaciones por usuario. Esto ayuda a Amplifon X a:

Entregar productos y servicios digitales altamente innovadores, especialmente en el complejo contexto de la Edad de Plata, que está en constante evolución.

Reducir el tiempo de lanzamiento al mercado, lo que permite un proceso completo y ágil entre equipos.

Empoderar la atracción y retención de talento único dentro de la comunidad de desarrolladores debido a la alta adopción de Slack y la fidelidad de sus usuarios.

El uso de Slack es inmediato, fácil y bien organizado.

Los equipos de Amplifon X utilizan Slack en canales organizados divididos por productos. Antonio menciona: «Al usar esos canales por equipo, por producto y para cualquier otra necesidad empresarial, podemos estar alineados y coordinados incluso cuando trabajamos a distancia. Todos los miembros de un canal están inmediatamente al tanto de lo que pasa. Cuando surge un problema o una pregunta, invitamos a las personas a usar los canales de Slack adecuados para abordarlos». Algunos de los canales que administra Amplifon X son principalmente para comunicaciones corporativas, proyectos de desarrollo de productos y servicios digitales, y resolución de incidencias.

El uso de canales no se limita al trabajo. En Amplifon X, crean y usan canales relacionados con el cine, el entretenimiento, comidas y, especialmente, el fútbol, que cuenta con una gran comunidad de fanáticos entre las diferentes oficinas. Antonio destaca: «Todos estos canales hacen que las personas se unan como equipo. Hay que recordar que todos trabajamos a distancia. El hecho de que compartamos también canales que no están relacionados con el trabajo crea una atmósfera muy positiva. Se nota fácilmente porque estos canales no laborales siguen muy activos incluso durante el fin de semana».

Los equipos de Amplifon X logran terminar el trabajo mucho más rápido que si usaran el correo electrónico porque Slack es inmediato, fácil de usar y está bien organizado. Las personas están más informadas y pueden evitar el molesto uso de correos electrónicos, ya que no permiten acciones en tiempo real. En particular, cuando se trabaja en un producto y hay alguna pregunta o algún problema, se puede discutir en tiempo real. Antonio dice: «Esto nos ha ayudado enormemente. En el mundo moderno, tendemos a programar reuniones. Gracias a Slack, Amplifon X ha reducido el número de reuniones. Slack nos permite resolver todo e incluso evitar la organización de reuniones. La conversación queda guardada, y se puede usar la búsqueda para encontrar cualquier tema. Aun así, si se necesita una conversación real después de todo, podemos usar las Juntas de Slack».

Los equipos de Amplifon X utilizan las Juntas de Slack porque son muy efectivas. Antonio destaca: «Es mi función favorita de Slack, además de su flexibilidad. Es, incluso, divertida. Es una de las razones por las que elegimos Slack. Las juntas tienen efectos muy buenos y facilitan la conversación. Las usamos cuando necesitamos resolver una situación relacionada con el desarrollo de un producto, el diseño o, incluso, la planificación. Me encanta dibujar en la pantalla, lo cual es único».

El uso de canvas permite que los equipos estén más alineados y avancen más rápido.

Amplifon X utiliza Slack canvas extensamente para organizar el gran volumen de información que gestiona, lo que la hace más accesible y fácil de compartir. Canvas es la función clave que usan los equipos para obtener detalles vitales sobre proyectos y sesiones de lluvia de ideas al agregar todo tipo de texto, archivos y elementos visuales. Antonio explica: «Usamos una especie de pizarra donde todo queda guardado, incluso después de finalizada una sesión. Todo queda ahí, en el canvas. Hemos notado que cuanto más utilizamos los canvas, más alineados estamos para dirigirnos a nuestro objetivo en común. Podemos transformar fácilmente una sesión de lluvia de ideas en un plan real. Esto hace que todo avance más rápido». Dado que los canvas pueden ser muy modulares y flexibles, los equipos de Amplifon X pueden avanzar fácilmente. Antonio agrega: «Antes teníamos que usar herramientas muy diferentes para lograr lo mismo, pero ahora todo es más fácil y está centralizado en los canvas. Esto ha marcado la diferencia en nuestro día a día».

Slack Connect agiliza los proyectos de Amplifon X con agencias externas en todo el mundo

«Usamos Slack Connect con agencias externas, especialmente en el exterior, y esto ha sido un cambio rotundo en términos de participación y velocidad». Antonio Curci Director global, Amplifon X

Por ejemplo, a través de Slack Connect, Amplifon X trabaja con socios externos y agencias en las Américas para lanzar nuevos productos y actualizaciones, como ya se mencionó, para evitar reuniones molestas debido a las diferencias de zona horaria o correos electrónicos ineficaces.

Transformación de los procesos cotidianos en flujos de trabajo automatizados con el Generador de flujos de trabajo

Amplifon X apoya la aceleración de la estrategia de innovación digital del grupo. Su velocidad y alta productividad son clave para alcanzar los objetivos comerciales. Han experimentado un profundo aumento en la productividad gracias a la adopción estratégica de flujos de trabajo a través del Generador de flujos de trabajo. Este enfoque transformador implica automatizar tareas repetitivas inherentes a las operaciones diarias del equipo, especialmente en proyectos de desarrollo de productos y gestión interna de incidencias. A pesar de la composición predominantemente técnica del equipo, la fortaleza y la simplicidad reales de esta herramienta radican en su capacidad única para optimizar procesos sin necesidad de la escritura de código. Los profesionales de Amplifon X obtienen una eficiencia y facilidad sin precedentes en sus operaciones, lo que marca un avance en las prácticas de investigación y desarrollo.

Amplifon X logró mejorar la calidad y establecer el escenario perfecto para la colaboración gracias a Slack. A medida que la empresa italiana se sumerge más en el uso de Slack tanto interna como externamente, más se deshace del tiempo improductivo y avanza para dar forma al futuro.