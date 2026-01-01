Amplifon X rationalise et accélère sa stratégie d’innovation numérique avec Slack

Leader mondial des solutions d’appareils auditifs, Amplifon est présent dans 26 pays d’Europe, d’Amérique et d’Asie-Pacifique, avec plus de 9 500 magasins dans le monde. L’un des principaux défis de l’entreprise est de faire redécouvrir toutes les émotions du son à ses clients en leur fournissant des services et parcours de qualité premium.

Surmonter la stigmatisation sociale associée au port d’appareils auditifs, accroître la sensibilisation à la pollution sonore et s’attaquer à l’exposition aux bruits trop élevés font également partie des enjeux essentiels de leur mission.

Amplifon X est la nouvelle entité commerciale agile entièrement dédiée au développement de solutions numériques innovantes, en phase avec la démarche proactive du groupe. En s’appuyant sur Slack, les équipes d’Amplifon X adoptent un environnement de productivité parfaitement aligné avec les exigences de leur modèle commercial et technologique hybride. Ce choix accélère leur mise sur le marché, dans une perspective entièrement agile. L’efficacité de Slack favorise la coordination de leurs équipes à distance, couvrant l’Italie et d’autres pays. L’interface conviviale de l’outil encourage les conversations asynchrones, ce qui permet aux équipes de rationaliser la planification, de minimiser les longues réunions en visio et de donner la priorité à l’innovation et au service à la clientèle.

Amplifon X a révolutionné la façon dont ses équipes travaillent en renforçant la collaboration, en améliorant la gestion des connaissances internes et en automatisant de nombreux processus internes, le tout au sein de la plateforme Slack. L’entreprise développe une collaboration approfondie dans plus de 60 canaux pour partager des fichiers et prendre des décisions. En moyenne, chaque collaborateur utilise 12 applications. Cela permet à Amplifon X de :

Fournir des produits et services numériques hautement innovants, notamment pour le marché complexe et évolutif de seniors

Réduire le délai de mise sur le marché, en permettant un processus agile complet au sein des équipes

Favoriser l’attraction et la conservation des profils techniques au sein de la communauté des développeurs, grâce à la forte adoption de Slack et à la fidélité de ses utilisateurs

Slack est facile d’utilisation, rapide à prendre en main et bien organisé

Les équipes d’Amplifon X utilisent Slack dans des canaux organisés divisés par produits. Antonio Gurci le déclare : « En utilisant ces canaux par équipe, par produit ou pour tout autre besoin de l’entreprise, nous pouvons être alignés et coordonnés même lorsque nous travaillons à distance. Tous les membres du canal sont immédiatement au courant de ce qui se passe. À chaque problème ou question, nous invitons les collaborateurs à utiliser les bons canaux Slack pour trouver leur réponse. Certains des canaux gérés par Amplifon X proposent principalement des communications d’entreprise, des projets de développement de produits et de services numériques et la résolution des incidents.

L’utilisation des canaux ne se limite pas au travail. Chez Amplifon X, on crée et on utilise des canaux pour parler de cinéma, de divertissement, de cuisine et surtout au football, avec une grande communauté de fans dans les différents bureaux. « Tous ces canaux permettent aux utilisateurs de créer des liens au sein de l’équipe, » indique Antonio Gurci. « N’oubliez pas que nous travaillons tous à distance. Le fait que nous échangions dans des canaux qui ne sont pas liés au travail crée une atmosphère très positive. Même pendant le week-end, ces canaux non liés au travail restent très actifs ! »

Les équipes d’Amplifon X travaillent beaucoup plus rapidement qu’en utilisant les e-mails, car Slack est rapide, simple d’utilisation et bien organisé. Les collaborateurs sont plus conscients et informés et peuvent éviter l’utilisation ennuyeuse des e-mails qui ne permettent pas d’agir en temps réel. En particulier lorsque l’on travaille sur un produit et que l’on a des questions ou des problèmes, on peut en discuter en temps réel. « Cela nous a énormément aidés », déclare Antonio Gurci. « Dans le monde moderne, nous avons tendance à favoriser les réunions, et grâce à Slack, Amplifon X a réduit leur nombre. Slack nous permet de tout résoudre et même d’éviter d’organiser des réunions superflues. La conversation y est archivée, et on peut utiliser la recherche pour retrouver n’importe quel sujet. De plus, si une conversation en direct est nécessaire à la fin de la journée, nous pouvons lancer un appel d’équipe Slack. »

Les équipes d’Amplifon X utilisent les appels d’équipe Slack car ils sont très efficaces. « C’est ma fonction préférée chez Slack, en plus de sa flexibilité » déclare Antonio Gurci. « Elle est même amusante. C’est l’une des raisons pour lesquelles nous avons choisi Slack. Les appels d’équipe sont très efficaces et favorisent la conversation. Nous lançons un appel d’équipe lorsque nous avons besoin de débloquer une situation concernant le développement de produits, la conception ou même la planification. J’aime le fait de pouvoir dessiner sur l’écran, c’est une fonctionnalité unique. »

Les canevas permettent aux équipes d’être mieux coordonnées et de progresser plus rapidement

Amplifon X utilise les canevas Slack de manière intensive pour organiser l’énorme volume d’informations qu’elle gère, afin de les rendre plus facilement accessibles et partageables. Les canevas sont la fonction clé que les équipes utilisent pour capturer les informations essentielles des projets et des sessions de réflexion, car elles peuvent y ajouter tout type de texte, de fichier et d’élément visuel souhaité. « Nous utilisons une sorte de tableau blanc où toutes les informations sont consignées, même après la fin de la session, » déclare Antonio Gurci. « Tout est stocké dans le canevas. Nous avons remarqué que plus nous utilisons les canevas, plus nous sommes en phase avec notre orientation principale. Nous pouvons facilement transformer une session de réflexion en un programme en bonne et due forme. Cela nous permet de travailler plus rapidement. » Comme les canevas sont très modulaires et flexibles, les équipes d’Amplifon X peuvent facilement aller de l’avant. « Auparavant, nous devions utiliser des outils très différents pour réaliser la même chose, mais maintenant tout est facile et centralisé dans les canevas. Cela a profondément modifié notre travail quotidien. »

Slack Connect accélère les projets d’Amplifon X avec des agences externes dans le monde entier

« Nous utilisons Slack Connect avec les agences externes, en particulier à l’étranger, et cela a changé la donne en termes d’engagement et de rapidité. » Antonio Curci Directeur général, Amplifon X

Par exemple, grâce à Slack Connect, Amplifon X travaille avec des partenaires externes et des agences sur le continent américain pour lancer de nouveaux produits et des mises à jour, ce qui permet d’éviter les réunions compliquées à cause du décalage horaire ou les e-mails inefficaces.

Transformer les processus quotidiens en flux automatisés avec le générateur de flux de travail

Amplifon X soutient l’accélération de la stratégie d’innovation numérique du Groupe. Sa vélocité et sa productivité élevée sont essentielles pour atteindre les objectifs de l’entreprise. L’entreprise a connu une forte augmentation de sa productivité grâce à la mise en œuvre stratégique de flux de travail via le générateur de flux de travail. Cette approche évolutive implique l’automatisation des tâches répétitives inhérentes aux opérations quotidiennes de l’équipe, en particulier dans les projets de développement de produits et la gestion des incidents internes. Malgré la composition essentiellement technique de l’équipe, la véritable force et la simplicité de cet outil résident dans sa capacité unique à rationaliser les processus, sans avoir à rédiger de code. Les professionnels d’Amplifon X bénéficient d’une efficacité et d’une clarté sans précédent dans leurs opérations, et ont fait un bond en avant significatif dans les pratiques de recherche et de développement.

Grâce à Slack, Amplifon X a pu améliorer la qualité et créer un espace de collaboration idéal. Plus l’entreprise italienne utilise Slack en interne et en externe, plus elle se débarrasse des temps d’interruptions et prend de l’avance pour façonner son avenir.