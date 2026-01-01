Amplifon X semplifica e accelera la strategia di innovazione digitale con Slack

Leader a livello mondiale nel settore degli apparecchi acustici, Amplifon opera in 26 paesi di Europa, America e Asia Pacifico, con oltre 9.500 punti vendita in tutto il mondo. La missione principale dell’azienda è consentire alle persone di riscoprire tutte le emozioni del suono e offrire esperienze e servizi senza pari ai suoi clienti.

Superare lo stigma sociale associato agli apparecchi acustici, aumentare la consapevolezza dell’inquinamento acustico e ridurre l'esposizione delle persone a livelli elevati di rumore sono aspetti cruciali di questa missione.

Amplifon X è la nuova business unit agile interamente dedicata allo sviluppo di soluzioni digitali altamente innovative, in linea con l’atteggiamento proattivo dell’azienda. Sfruttando Slack, i team di Amplifon X creano un ambiente produttivo che si adatta perfettamente alle esigenze del lavoro ibrido e del modello organizzativo tecnologico. Questa scelta accelera le tempistiche go-to-market nell’ambito di una prospettiva completamente agile. Con team remoti distribuiti dentro e fuori dall’Italia, l’efficienza di Slack promuove un allineamento organizzato. L’interfaccia intuitiva incoraggia conversazioni asincrone, consentendo ai team di semplificare la pianificazione, ridurre lunghe riunioni video e dare priorità all’innovazione e all’assistenza clienti.

Amplifon X ha rivoluzionato il modo in cui i suoi team lavorano potenziando la collaborazione, migliorando la gestione delle conoscenze interne e automatizzando numerosi processi interni, tutto all’interno della piattaforma di Slack. Amplifon X sperimenta una collaborazione profonda in più di 60 canali, condividendo file, prendendo decisioni e integrando una media di 12 applicazioni per utente. Questo aiuta Amplifon X a:

Fornire prodotti e servizi digitali altamente innovativi, in particolare nel contesto complesso della silver age, in continua evoluzione.

Ridurre le tempistiche go-to-market, abilitando un processo completamente agile tra team.

Favorire l’attrazione e la fidelizzazione di talenti tecnici all’interno della community di sviluppatori, grazie all’elevata adozione di Slack e alla fedeltà degli utenti.

L’utilizzo di Slack è immediato, semplice e ben organizzato

I team di Amplifon X usano Slack in canali organizzati suddivisi per prodotti. Come afferma Antonio, “Usando questi canali per team, prodotto o qualsiasi altra esigenza aziendale, possiamo allinearci e coordinarci anche quando lavoriamo da remoto. Tutti coloro che sono nel canale sono immediatamente al corrente di cosa sta succedendo. Ogni volta che c’è un problema o un dubbio, invitiamo le persone a usare i canali giusti di Slack per risolverlo”. Alcuni dei canali che Amplifon X gestisce sono principalmente dedicati a comunicazioni aziendali, progetti di sviluppo di servizi e prodotti digitali e risoluzione degli incidenti.

L’utilizzo dei canali non si limita al lavoro. In Amplifon X, vengono creati e utilizzati canali relativi a cinema, intrattenimento, cibo e in particolare calcio, con una grande community di fan nei diversi uffici. Antonio sottolinea che tutti questi canali consentono alle persone di creare un legame di squadra. “Dobbiamo ricordare che lavoriamo tutti da remoto, quindi il fatto che condividiamo anche canali che non sono associati al lavoro crea un clima molto positivo. E la conferma è che questi canali non lavorativi rimangono molto attivi anche durante il fine settimana!”

I team di Amplifon X completano il lavoro molto più velocemente rispetto alle e-mail perché Slack è immediato, facile da usare e ben organizzato. Le persone sono consapevoli e informate e possono evitare il fastidioso uso delle e-mail, che non consentono di agire in tempo reale. In particolare, quando lavori su un prodotto e hai domande o problemi, puoi discuterne in tempo reale. “Questo ci ha aiutato enormemente”, evidenzia Antonio. “Nel mondo moderno, tendiamo a pianificare riunioni e, grazie a Slack, Amplifon X ha ridotto il numero di riunioni. Slack ci permette di risolvere tutto o addirittura di evitare di organizzare riunioni. La conversazione rimane disponibile e puoi usare la ricerca per trovare qualsiasi argomento. E nel caso in cui c’è comunque bisogno di una conversazione reale, possiamo usare Slack Incontri.”

I team di Amplifon X usano Slack Incontri perché sono realmente efficaci. “È la mia funzione preferita di Slack, oltre alla sua flessibilità”, dichiara Antonio. “È persino divertente ed è uno dei motivi per cui abbiamo scelto Slack. Gli incontri producono grandi risultati e semplificano la conversazione. Usiamo gli incontri quando dobbiamo sbloccare una situazione per lo sviluppo, la progettazione o anche la pianificazione di un prodotto. Inoltre, adoro disegnare sullo schermo, è una funzionalità unica.”

L’uso dei canvas aiuta i team a essere più allineati e a procedere più velocemente

Amplifon X usa ampiamente i canvas di Slack per organizzare l’enorme volume di informazioni che gestisce, rendendole più accessibili e condivisibili. I canvas sono la funzione chiave che i team utilizzano per acquisire i dettagli fondamentali dei progetti e delle sessioni di brainstorming, aggiungendo qualsiasi tipo di testo, file ed elemento visivo. Come spiega Antonio, “Usiamo una sorta di lavagna dove vengono conservate tutte le informazioni, anche una volta conclusa la sessione. Tutto rimane nel canvas. Abbiamo notato che più usiamo i canvas, più rimaniamo allineati verso la direzione principale. Possiamo trasformare facilmente una sessione di brainstorming in un vero e proprio piano. In questo modo velocizziamo tutti i processi”. Poiché i canvas possono essere molto flessibili e modulari, i team di Amplifon X possono procedere facilmente. “Prima dovevamo usare strumenti molto diversi per ottenere lo stesso risultato”, aggiunge Antonio, “mentre ora è tutto semplificato e centralizzato sui canvas. Questo ha veramente fatto la differenza nel nostro lavoro quotidiano.”

Slack Connect accelera i progetti di Amplifon X con le agenzie esterne in tutto il mondo

“Usiamo Slack Connect con le agenzie esterne, specialmente all’estero, e questa è stata una vera e propria rivoluzione in termini di coinvolgimento e velocità .” Antonio Curci Direttore globale, Amplifon X

Ad esempio, tramite Slack Connect, Amplifon X lavora con partner e agenzie esterne in America per lanciare nuovi prodotti e aggiornamenti, sempre per evitare e-mail poco efficaci o riunioni difficili da organizzare a causa delle differenze di fuso orario.

I processi quotidiani si trasformano in workflow automatizzati grazie a Workflow Builder

Amplifon X supporta l’accelerazione della strategia di innovazione digitale del gruppo. La velocità e l’elevata produttività sono fondamentali per raggiungere gli obiettivi aziendali. L’azienda ha registrato un incredibile aumento della produttività grazie all’adozione strategica di workflow tramite Workflow Builder. Questo approccio trasformativo implica l’automazione di attività ripetitive inerenti alle operazioni giornaliere del team, in particolare nei progetti di sviluppo dei prodotti e nella gestione degli incidenti interni. Malgrado la composizione prevalentemente tecnica del team, la vera forza e semplicità di questo strumento risiedono nella sua capacità unica di semplificare i processi senza dover scrivere manualmente codice. I professionisti di Amplifon X acquisiscono facilità nell’operare e un’efficienza senza precedenti, facendo un significativo passo avanti nelle pratiche di ricerca e sviluppo.

Amplifon X è riuscita a migliorare la qualità e ha trovato l’arena ideale per la collaborazione grazie a Slack. Più l’azienda utilizza Slack internamente ed esternamente, più riduce i tempi di inattività e procede verso la definizione del futuro.