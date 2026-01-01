Amplifon X simplifica y agiliza su estrategia de innovación digital con Slack

Amplifon, referente mundial del sector de las ayudas auditivas, opera en 26 países repartidos entre Europa, América y la región Asia-Pacífico y cuenta con más de 9500 tiendas. Entre los principales desafíos a los que se enfrenta la empresa se incluye ayudar a las personas a volver a sentir todas las emociones que genera el sonido y ofrecer servicios y experiencias sin igual a sus clientes.

Acabar con el estigma que supone llevar dispositivos de asistencia auditiva, aumentar la conciencia social sobre la contaminación acústica y reducir la exposición de las personas a altos niveles de ruido también son aspectos esenciales de sus metas.

Amplifon X es una nueva unidad de negocio ágil que se dedica por completo a desarrollar soluciones digitales innovadoras, de acuerdo con su actitud proactiva. Gracias a Slack, los equipos de Amplifon X cuentan con un entorno de productividad que se adapta perfectamente a las demandas de su negocio híbrido y a su modelo organizativo tecnológico. Esto agiliza los plazos de lanzamiento al mercado. La eficiencia de Slack permite que los equipos remotos repartidos por Italia y otras regiones puedan trabajar en la misma dirección. Su sencilla interfaz fomenta las conversaciones asíncronas, permite a los equipos optimizar la planificación, reduce el número de reuniones por vídeo infinitas y prioriza la innovación y el servicio al cliente.

Amplifon X ha revolucionado la forma de trabajar de sus equipos fomentando la colaboración, mejorando los conocimientos internos y automatizando muchos de sus procesos, todo desde la plataforma de Slack. Amplifon X colabora intensamente en más de 60 canales, compartiendo archivos, tomando decisiones e integrando una media de 12 aplicaciones por cada usuario. Todo esto permite a Amplifon X conseguir lo siguiente:

Ofrecer productos digitales y servicios innovadores, sobre todo en el complejo contexto de las personas de edad avanzada, que evoluciona constantemente.

Acortar el lanzamiento al mercado, lo que permite a todos los equipos implementar procesos más ágiles.

Atraer y conservar a personas con las mejores aptitudes técnicas dentro de la comunidad de desarrolladores, gracias a la alta capacidad de adopción de Slack y la lealtad de sus usuarios.

El proceso para empezar a usar Slack es rápido, sencillo y está muy bien organizado

Los equipos de Amplifon X usan Slack en canales organizados divididos por productos. Antonio afirma: “Utilizar los canales por equipo, por producto o por cualquier otra necesidad de nuestro negocio, nos permite trabajar en la misma dirección y de forma coordinada aunque lo hagamos de forma remota. Todas las personas del canal saben al instante lo que ocurre. Si surge algún problema o pregunta, invitamos a las personas a usar los canales correspondientes de Slack para resolverlos”. Algunos de los canales que utiliza Amplifon X se dedican principalmente a comunicaciones empresariales, proyectos de desarrollo de productos y servicios digitales y a la resolución de incidencias.

El uso de los canales no se limita al trabajo. En Amplifon X, han creado y utilizan canales relacionados con el cine, el entretenimiento, la gastronomía y, sobre todo, el fútbol, con una gran comunidad de fanáticos de diferentes oficinas. “Todos estos canales nos permiten sentirnos más unidos como equipo. Ten en cuenta que trabajamos de manera remota. Compartir canales que no estén dedicados al trabajo es muy positivo. Incluso durante los fines de semana, la gente sigue utilizando estos canales para hablar.”, afirma Antonio.

Los equipos de Amplifon X sacan el trabajo adelante mucho más rápido, en comparación con el uso del correo electrónico, porque Slack funciona de manera inmediata, sencilla y bien organizada. Las personas tienen toda la información al alcance de sus manos y, así, evitan abusar del correo electrónico (que no permite tomar medidas en tiempo real). Sobre todo a la hora de trabajar en un producto que genera dudas o problemas, estos se pueden tratar en tiempo real. “Esto nos ha sido de mucha ayuda. En los tiempos que corren, solemos programar reuniones. Gracias a Slack, Amplifon X ha conseguido reducir el número de reuniones. La conversación se queda guardada y puedes usar la búsqueda para encontrar lo que necesites. Además, si se necesita una conversación real al final del día, podemos usar las Juntas de Slack”, declara Antonio.

Los equipos de Amplifon X usan las Juntas de Slack porque son muy eficaces. “Es mi función favorita de Slack, junto con su flexibilidad. Es incluso divertido. Por eso decidimos elegir Slack. Las juntas hacen que las conversaciones sean llevaderas. Las usamos cuando necesitamos desbloquear una situación compleja sobre el desarrollo de un producto, su diseño, o incluso durante la planificación. Me encanta dibujar en la pantalla, es fantástico”, añade Antonio.

El uso de los canvas permite a los equipos remar en la misma dirección y sacar el trabajo adelante rápido

Amplifon X usa Slack Canvas para organizar la gran cantidad de información que gestiona, lo que hace que sea más accesible y que se pueda consultar. Canvas es la función clave que los equipos usan para recopilar detalles esenciales sobre los proyectos y sesiones de puesta en común de ideas. Además, permite añadir cualquier tipo de texto, archivo y elemento visual. Según Antonio: “Usamos una pizarra donde conservamos todo, incluso después de finalizar las sesiones. Todo se guarda en el Canvas. Nos hemos dado cuenta de que, si usamos los Canvas, todos remamos en la misma dirección. Podemos transformar fácilmente una puesta en común de ideas en un plan real. Esto agiliza todos los procesos”. Como los Canvas se pueden adaptar y son muy flexibles, los equipos de Amplifon X pueden dar un paso adelante más rápido. “Antes, teníamos que usar herramientas diferentes para conseguir el mismo resultado. Ahora, lo centralizamos todo en los Canvas. Esto ha revolucionado nuestros trabajos diarios”, afirma Antonio.

Slack Connect agiliza los proyectos de Amplifon X con empresas externas de todo el mundo

“Usamos Slack Connect con empresas externas, sobre todo extranjeras, lo que ha revolucionado nuestra forma de interactuar y nuestra agilidad”. Antonio Curci Director global, Amplifon X

Por ejemplo, mediante Slack Connect, Amplifon X colabora con socios y empresas externos de América para lanzar nuevos productos y novedades, así como para evitar reuniones tediosas debido a las diferencias horarias y correos electrónicos ineficaces.

Convertir los procesos diarios en flujos de trabajo automatizados en el Creador de flujos de trabajo

Amplifon X complementa la aceleración de la estrategia de innovación digital del grupo. Su velocidad y alta productividad son esenciales para conseguir los objetivos de su negocio. Han conseguido aumentar su productividad de manera notable gracias a la adopción estratégica de flujos de trabajo a través del Creador de flujos de trabajo. Esta estrategia revolucionaria incluye automatizar tareas repetitivas de los procesos diarios de los equipos, sobre todo en los proyectos de desarrollo de productos y en la gestión de incidencias internas. A pesar de que los equipos están formados en su mayoría por técnicos expertos, la capacidad y la sencillez de esta herramienta residen en su capacidad única para optimizar procesos sin necesidad de código. Los profesionales de Amplifon X han visto como sus operaciones se vuelven más eficientes y sencillas, lo que ha supuesto un salto enorme en los procesos de investigación y desarrollo.

Amplifon X ha conseguido mejorar la calidad y ha sentado las bases perfectas para la colaboración gracias a Slack. Cuanto más utiliza la empresa italiana Slack de manera interna y externa, pierden menos tiempo. Tiempo que luego pueden utilizar para adelantarse al futuro del sector. [# /]