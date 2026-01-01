Slack으로 디지털 혁신 전략을 간소화하고 가속화한 Amplifon X

보청기 솔루션 분야의 글로벌 리더인 Amplifon은 유럽, 미주, 아시아 태평양 지역에 걸친 26개국에서 사업을 운영하고 있으며 전 세계 9,500개 이상의 매장을 보유하고 있습니다. 사람들이 소리로 인한 감정을 다시 찾을 수 있도록 돕고 최고의 서비스와 고객 여정을 제공하는 것을 주요 과제로 삼고 있습니다.

보청기 착용과 관련된 사회의 부정적 통념을 극복하고 소음 공해에 대한 인식을 높이며 사람들이 과도한 소음에 노출되는 문제를 해결하는 것 또한 Amplifon의 중요한 사명 중 하나입니다.

Amplifon X는 사전 예방적 태도와 더불어 매우 혁신적인 디지털 솔루션 개발에 전념하는 새로운 애자일 사업 부서입니다. Amplifon X 팀은 Slack을 활용해 하이브리드 비즈니스와 기술 조직 모델의 요구 사항에 원활하게 부합하는 생산성 환경을 포용하고 있습니다. Slack을 채택하여 완전한 애자일 관점에서 시장 진입 일정 속도를 앞당기고 있습니다. Slack의 효율성을 통해 이탈리아를 비롯한 전 세계에 있는 원격 팀은 조직적인 정보의 일관성을 조성하고 있습니다. Slack의 사용자 친화적인 인터페이스로 비동기식 대화를 촉진하여 팀은 기획을 간소화하고 긴 화상 회의를 최소화하며 혁신과 고객 서비스에 집중하고 있습니다.

Amplifon X는 Slack 플랫폼 내에서 협업을 강화하고 내부 지식 관리를 개선하고 다양한 내부 프로세스를 자동화하여 팀의 업무 방식을 혁신하였습니다. Amplifon X는 60개 이상의 채널에서 파일을 공유하고 의사 결정을 내리며 사용자당 평균 12개의 애플리케이션과 통합하여 긴밀한 협업을 이루어내고 있습니다. 다음은 이 과정들을 통해 이룬 Amplifon X의 성과입니다.

특히 실버 시대의 복잡한 상황에서 지속적으로 진화하는, 고도의 혁신적인 디지털 제품과 서비스를 제공합니다.

팀 간 완전한 애자일 프로세스를 활성화하여 시장 진입 일정을 단축합니다.

Slack의 높은 채택률과 사용자의 충성도를 바탕으로 개발자 커뮤니티 내에서 기술 인재를 유치하고 유지합니다.

즉각적이고 쉽고 체계적으로 사용할 수 있는 Slack

Amplifon X 팀은 제품별로 구분된 체계화된 채널에서 Slack을 사용합니다. Antonio는 ‘팀별, 제품별 또는 기타 비즈니스 요구 사항별 채널을 사용하여 원격으로 근무할 때에도 일관된 정보를 유지하고 조율할 수 있습니다. 채널 내 모든 사람이 무슨 일이 이루어지는지 즉시 파악할 수 있지요. 문제점이나 질문이 있을 때마다 올바른 Slack 채널을 사용하여 문제를 해결하도록 사람들을 초대합니다.’라고 말합니다. Amplifon X에서 운영하는 일부 채널은 주로 기업 커뮤니케이션, 디지털 제품과 서비스 개발 프로젝트, 문제 해결을 위한 채널입니다.

채널은 업무에 국한되어 사용하지 않습니다. Amplifon X에서는 영화, 엔터테인먼트, 음식, 특히 여러 사무실에 걸쳐 있는 대규모 팬 커뮤니티를 가진 축구 관련 채널까지 만들어 사용합니다. Antonio는 ‘이 모든 채널을 통해 사람들은 한 팀처럼 유대감을 다질 수 있습니다. 저희가 모두 원격으로 근무하고 있다는 것을 기억하세요. 저희가 업무와 관련 없는 채널도 공유하기 때문에 매우 좋은 분위기가 형성됩니다. 업무 외 채널은 주말에도 매우 활발하게 이용되는 걸 볼 수 있죠!’라고 말합니다.

Slack은 즉각적이고 사용하기 쉽고 체계적이기 때문에 Amplifon X 팀은 이메일을 사용할 때보다 훨씬 빠르게 업무를 처리할 수 있습니다. 사람들은 상황을 더 잘 파악하고 정보를 얻으며 실시간으로 조치를 취하기 힘든 번거로운 이메일 사용을 피할 수 있습니다. 특히 제품에 대한 업무를 처리하고 질문이나 문제점이 있을 때 실시간으로 논의할 수 있습니다. Antonio는 ‘정말 큰 도움이 되었어요. 현대 사회에서는 회의를 잡으려고 하지만 Slack 덕분에 Amplifon X는 회의 수를 줄일 수 있었습니다. Slack으로 모든 것을 해결하고 심지어 회의 일정을 잡지 않아도 됩니다. 대화는 Slack에서 이루어지고 검색을 사용하여 어떤 주제든 검색할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 하루를 마무리할 때 실제로 대화가 필요한 경우 Slack 허들을 사용할 수 있죠.’라고 말합니다.

Amplifon X 팀은 매우 효과적이기 때문에 Slack 허들을 사용합니다. Antonio는 ‘허들은 Slack에서 제가 가장 좋아하는 기능이에요. 유연성 뿐만 아니라 심지어 재미있기도 하죠. 허들은 저희가 Slack을 선택한 이유 중 하나입니다. 허들은 큰 효과를 발휘하며 대화하기 쉽게 만들어 줍니다. 저희는 제품 개발, 디자인 또는 기획과 관련하여 가로막힌 상황을 해결해야 할 때 허들을 사용합니다. 저는 특히 화면에 그림을 그릴 수 있는 기능을 아주 좋아해요. 정말 독특한 기능이죠.’라고 말합니다.

팀이 정보의 일관성을 유지하고 빠르게 일을 진행하도록 지원하는 캔버스

Amplifon X는 관리하는 방대한 양의 정보를 체계적으로 정리하여 더 쉽게 액세스하고 공유할 수 있도록 Slack 캔버스를 광범위하게 사용합니다. 캔버스는 모든 유형의 텍스트, 파일, 시각적 요소를 추가할 수 있어 팀이 프로젝트와 브레인스토밍 세션을 진행할 때 중요한 세부 정보를 파악하는 데 사용됩니다. Antonio는 ‘저희는 세션이 끝난 후에도 모든 게 그대로 남아 있는 일종의 화이트보드를 사용하죠. 모든 정보가 캔버스에 남아 있죠. 저희가 캔버스를 더 많이 사용할수록 주요 방향에 더 일관성 있게 조율되는 것을 알 수 있습니다. 브레인스토밍 세션을 실제 계획으로 쉽게 전환할 수 있어요. 덕분에 모든 업무가 더 빠르게 진행됩니다.’라고 설명합니다. 캔버스가 모듈 방식으로 되어 있고 유연하기 때문에 Amplifon X 팀은 쉽게 앞서 나갈 수 있습니다. Antonio는 ‘이전에 저희가 동일한 목표를 이루기 위해 각기 다른 도구를 사용해야 했지만 이제는 캔버스에서 모두 쉽게 하나로 모아집니다. 덕분에 일상 업무에 큰 혁신을 이룰 수 있었습니다.’라고 덧붙입니다.

전 세계 외부 대행사들과의 Amplifon X 프로젝트를 가속화하는 Slack Connect

“저희는 외부 대행사, 특히 해외 대행사와 함께 Slack Connect를 사용하고 있는데, 참여와 속도 면에서 획기적인 변화를 불러왔습니다.” Amplifon X 글로벌 디렉터 Antonio Curci

예를 들어 Amplifon X는 Slack Connect를 통해 미주에 있는 외부 파트너와 대행사와 협력하여 신제품과 업데이트를 출시하고 시차 또는 비효율적인 이메일로 인한 번거로운 회의를 다시 한번 피할 수 있습니다.

워크플로 빌더로 일상적인 프로세스를 자동화된 워크플로로 전환

Amplifon X는 그룹의 디지털 혁신 전략의 가속화를 지원합니다. 빠른 속도와 높은 생산성은 비즈니스 목표를 달성하는 데 있어 핵심적인 요소입니다. 워크플로 빌더를 통한 워크플로의 전략적 채택으로 인해 생산성이 크게 향상되었습니다. 이 혁신적인 접근 방식에는 팀의 일상 업무, 특히 제품 개발 프로젝트와 내부 문제 관리에 내재된 반복 작업을 자동화하는 일이 포함됩니다. 주로 기술 전문가로 구성된 팀임에도 불구하고, 이 도구의 진정한 강점과 간결성은 수동으로 코드를 작성하지 않고도 프로세스를 간소화할 수 있는 고유한 기능에 있습니다. Amplifon X 전문가는 전례 없는 효율성과 운영 편의성을 경험하며 연구 및 개발 관행의 획기적인 도약을 예고하고 있습니다.

Amplifon X는 Slack 덕분에 품질을 개선하고 완벽한 협업의 장을 마련할 수 있었습니다. 이 이탈리아 기업은 Slack을 내외부적으로 더 많이 사용하면 할수록 유휴 시간을 없애고 미래를 설계하는 데 더 앞서 나갈 수 있습니다.