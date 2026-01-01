Amplifon X simplifica e acelera sua estratégia de inovação digital com o Slack

Líder global em soluções de aparelhos auditivos, a Amplifon está presente em 26 países da Europa, das Américas e da região Ásia-Pacífico, com mais de 9.500 lojas em todo o mundo. Um dos principais desafios da empresa é capacitar as pessoas a redescobrir todas as emoções do som e proporcionar serviços e experiências sem precedentes aos clientes.

Superar o estigma social associado ao uso de aparelhos auditivos, aumentar a conscientização sobre a poluição sonora e abordar a exposição das pessoas a ruídos excessivos também são aspectos fundamentais da missão da empresa.

A Amplifon X é a nova unidade de negócios ágeis totalmente dedicada ao desenvolvimento de soluções digitais altamente inovadoras, alinhadas com essa atitude proativa. Com o Slack, as equipes da Amplifon X criam um ambiente de produtividade perfeito para as demandas de seu modelo organizacional híbrido de negócios e tecnologia. Essa escolha acelera o cronograma de lançamento no mercado em uma perspectiva de extremamente ágil. Com equipes remotas na Itália e em outros locais, a eficiência do Slack promove um alinhamento organizado. A interface fácil de usar incentiva conversas assíncronas e permite que as equipes otimizem o planejamento, minimizem longas reuniões em vídeo e priorizem a inovação e o atendimento ao cliente.

A Amplifon X revolucionou a forma como suas equipes trabalham ao aprimorar a colaboração, melhorar a gestão interna do conhecimento e automatizar muitos processos internos, tudo dentro da plataforma Slack. A Amplifon X tem uma colaboração profunda em mais de 60 canais, compartilhando arquivos, tomando decisões e integrando-se a uma média de 12 apps por usuário. Isso ajuda a Amplifon X a:

oferecer produtos e serviços digitais altamente inovadores, sobretudo no contexto complexo da terceira idade, que está em constante evolução;

reduzir o tempo de entrada no mercado com um processo extremamente ágil entre as equipes;

aumentar a atração e retenção de talentos técnicos na comunidade de desenvolvedores, devido à alta adoção do Slack e à fidelidade de seus usuários.

O uso do Slack é imediato, fácil e bem organizado.

As equipes da Amplifon X usam o Slack em canais organizados divididos por produtos. Antonio diz: “Ao usar esses canais por equipe, por produto ou para outras necessidades de negócios, todos ficam por dentro do que está acontecendo, até mesmo quem trabalha remotamente. Sempre que houver um problema ou uma pergunta, convidamos as pessoas a usarem os canais do Slack adequados para falar sobre o assunto”. Alguns dos canais da Amplifon X são principalmente para comunicações corporativas, projetos de desenvolvimento de produtos e serviços digitais e resolução de incidentes.

O uso de canais não se limita ao trabalho. Na Amplifon X, a equipe cria e usa canais relacionados a cinema, entretenimento, culinária e especialmente futebol, com uma grande comunidade de fãs entre diferentes escritórios. Antonio destaca: “Todos esses canais permitem que as pessoas se unam como equipe. Lembre-se de que todos estamos trabalhando remotamente. O fato de compartilharmos canais que também não estão relacionados ao trabalho cria uma vibe muito positiva. Você pode perceber isso porque, mesmo durante o fim de semana, esses canais não relacionados ao trabalho permanecem muito ativos!”.

As equipes da Amplifon X conseguem realizar o trabalho muito mais rapidamente em comparação com o uso de e-mails porque o Slack é imediato, fácil de usar e bem organizado. As pessoas estão mais cientes e informadas e podem evitar o uso irritante de e-mails que não permitem a ação em tempo real. Ao trabalhar em um produto, quando você tem alguma dúvida ou problema, pode discuti-lo em tempo real. Antonio diz: “Isso nos ajudou muito. No mundo moderno, tendemos a agendar reuniões, e graças ao Slack, a Amplifon X reduziu o número de reuniões. O Slack permite resolver tudo ou até mesmo evitar reuniões. A conversa fica ali, e você pode usar a pesquisa para encontrar qualquer assunto. Mas mesmo assim, se houver uma conversa real necessária no final do dia, podemos usar os Círculos do Slack”.

As equipes da Amplifon X usam os Círculos do Slack porque são muito eficazes. Antonio afirma: “É minha função favorita no Slack, sem contar a flexibilidade. É até engraçado. É uma das razões pelas quais escolhemos o Slack. Os círculos têm ótimos efeitos e tornam a conversa fácil. Usamos quando é necessário resolver uma situação no desenvolvimento de produtos, design ou até mesmo no planejamento. Adoro desenhar na tela, o que é único”.

O uso do canvas permite o alinhamento entre equipes e acelera o trabalho.

A Amplifon X usa o Slack canvas de modo abrangente para organizar o grande volume de informações que gerencia, tornando-as mais acessíveis e compartilháveis. O canvas é o principal recurso usado pelas equipes para capturar detalhes vitais sobre projetos e sessões de troca de ideias, adicionando todos os tipos de texto, arquivo e elemento visual. Antonio explica: “Usamos uma espécie de quadro branco para colocar tudo, mesmo depois que a sessão termina. Tudo fica ali no canvas. Percebemos que, quanto mais usamos o canvas, mais alinhados estamos em nosso caminho. Podemos facilmente transformar uma sessão de troca de ideias em um plano real. O canvas faz tudo acontecer mais rápido”. Como o canvas pode ser muito modular e flexível, as equipes da Amplifon X podem avançar facilmente no trabalho. Antonio acrescenta: “Antes, tínhamos que usar ferramentas muito diferentes para ter o mesmo resultado, mas agora tudo é fácil e centralizado no canvas. Isso fez diferença em nossos trabalhos do dia a dia”.

Slack Connect acelera projetos da Amplifon X com agências externas no mundo inteiro

“Usamos o Slack Connect com agências externas, sobretudo no exterior, e a ferramenta foi um divisor de águas em termos de engajamento e velocidade.” Antonio Curci Diretor global, Amplifon X

Por exemplo, por meio do Slack Connect, a Amplifon X está trabalhando com agências e parceiros externos nas Américas para lançar novos produtos e atualizações. Isso evita reuniões chatas devido a diferenças de fuso horário ou e-mails ineficazes.

Transformação dos processos de rotina em fluxos de trabalho automatizados no Criador de fluxo de trabalho

A Amplifon X apoia a aceleração da estratégia de inovação digital do grupo. Sua velocidade e alta produtividade são fundamentais para alcançar os objetivos comerciais. A unidade experimentou um enorme aumento na produtividade, graças à adoção estratégica de fluxos de trabalho no Criador de fluxo de trabalho. Essa abordagem transformadora envolve a automação de tarefas repetitivas inerentes às operações diárias da equipe, sobretudo em projetos de desenvolvimento de produtos e gerenciamento de incidentes internos. Apesar da composição predominantemente técnica da equipe, a verdadeira força e simplicidade dessa ferramenta residem em sua capacidade única de otimizar processos sem qualquer escrita de código manual. Profissionais da Amplifon X agora veem eficiência e facilidade sem precedentes nas operações, o que indica um avanço significativo nas práticas de pesquisa e desenvolvimento.

A Amplifon X conseguiu melhorar a qualidade e estabelecer o ambiente perfeito para colaboração graças ao Slack. Quanto mais a empresa italiana usa o Slack interna e externamente, mais se livra do tempo ocioso e avança para o futuro.