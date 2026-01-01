Amplifon X vereinfacht und beschleunigt seine digitale Innovationsstrategie mit Slack

Einer der Weltmarktführer bei Hörgerätelösungen, Amplifon, ist in 26 Ländern in Europa, Nord- und Südamerika und im asiatisch-pazifischen Raum tätig und hat weltweit mehr als 9.500 Niederlassungen. Hauptaufgabe des Unternehmens ist es, es Menschen zu ermöglichen, die Welt der Klänge und Geräusche wiederzuentdecken und unvergleichlichen Service bei der Interaktion mit Kund:innen zu bieten.

Weitere entscheidende Aspekte der Unternehmensmission sind das Überwinden der gesellschaftlichen Stigmatisierung von Hörgeräten, das zunehmende Bewusstsein für allgegenwärtige hohe Geräuschpegel und Mittel gegen die zunehmende Belastung von Menschen durch übermäßigen Lärm.

Amplifon X ist die neue agile Geschäftseinheit, die sich ausschließlich der Entwicklung hochinnovativer digitaler Lösungen widmet, die der proaktiven Grundhaltung entsprechen. Durch die Nutzung von Slack erschließen die Teams von Amplifon X ein Produktivitätsumfeld, das sich nahtlos in die Anforderungen ihres hybriden Geschäftsmodells und Technologieorganigramms einfügt. Durch die Wahl von Slack wird so die Markteinführungszeit unter Beibehaltung einer vollständig agilen Perspektive beschleunigt. Die Effizienz von Slack sorgt bei Remote-Teams in Italien und anderswo für organisierte gemeinsame Abstimmung. Die benutzerfreundliche Oberfläche der Kollaborationsplattform eignet sich gut für asynchrone Unterhaltungen, wodurch Teams die Planung optimieren, lange Video-Meetings minimieren und Innovation und Kundenservice priorisieren können.

Amplifon X hat die Tätigkeit seiner Teams revolutioniert, indem es die Zusammenarbeit erweitert, der Umgang mit internem Wissen verbessert und viele interne Abläufe automatisiert hat. All das geschieht innerhalb der Slack-Plattform. Amplifon X arbeitet in mehr als 60 Channels eng zusammen. Die Mitarbeitenden teilen dort Dateien, treffen Entscheidungen und interagieren mit durchschnittlich 12 Anwendungen pro Benutzer:in. Das hilft Amplifon X dabei:

Hochinnovative digitale Produkte und Dienste zu liefern, die sich, vor allem im komplexen Kontext der „Silver Age“-Generation, kontinuierlich weiterentwickeln

Die Markteinführung zu beschleunigen, sodass teamübergreifend ein vollständig agiler Ablauf möglich ist

Ein ansprechendes Umfeld für Talente aus der Entwickler:innen-Community zu fördern und Entwickler:innen ans Unternehmen zu binden, dank der breiten Annahme von Slack und der Treue seiner Benutzer:innen

Slack ist benutzerfreundlich und gut organisiert

Teams bei Amplifon X verwenden Slack in organisierten Channels, die nach Produkten aufgeteilt sind. Antonio sagt: „Wenn wir diese Channels pro Team, pro Produkt oder für einen beliebigen geschäftlichen Zweck nutzen, können wir uns auch im Home-Office gut abstimmen. Alle im Channel wissen sofort, was gerade passiert. Sobald es ein Problem oder eine Frage gibt, fordern wir die entsprechende Person dazu auf, diese im richtigen Slack Channel anzusprechen.“ Einige der Channels des Unternehmens dienen vor allem der Unternehmenskommunikation, Entwicklungsprojekten zu digitalen Produkten und Diensten sowie der Vorfallslösung.

Und die Nutzung von Channels ist nicht nur auf die Arbeit beschränkt. Amplifon X erstellt und nutzt Channels rund um die Themen Kino, Unterhaltung, Kochen und vor allem auch Fußball. Es gibt nämlich in den unterschiedlichen Büros eine große Fangemeinde. Antonio erklärt: „All diese Channels bringen die Menschen als Team zusammen. Wir arbeiten ja alle im Home-Office. Dadurch, dass wir Channels teilen, die auch mal nichts mit der Arbeit zu tun haben, entsteht eine sehr positive Stimmung. Das wird dadurch deutlich, dass diese nicht-arbeitsbezogenen Channels auch am Wochenende äußerst aktiv sind.“

Die Teams von Amplifon X erledigen ihre Arbeit mit Slack deutlich schneller als mit E-Mails, weil Slack äußerst benutzerfreundlich und gut organisiert ist. Alle sind aufmerksamer und informierter und können auf E-Mails verzichten, die keine Kommunikation in Echtzeit zulassen. Vor allem, wenn bei der Arbeit an einem Produkt Fragen oder Probleme auftreten, können alle direkt darüber sprechen. Antonio meint dazu: „Das hat uns enorm geholfen. Normalerweise gibt es ja jede Menge Meetings, aber dank Slack konnte Amplifon X die Anzahl an Meetings reduzieren. Slack ermöglicht es uns, alles zu lösen, und kann sogar verhindern, dass wir Meetings organisieren müssen. Die Unterhaltung bleibt dort, und alle können über die Suche jedes Thema finden. Und wenn sich am Ende herausstellt, dass wir doch direkt über etwas sprechen müssen, können wir Slack Huddles nutzen.“

Die Teams von Amplifon X nutzen Slack Huddles, weil sie so effektiv sind. Antonio schwärmt: „Das ist meine Lieblingsfunktion in Slack. Neben der Flexibilität macht sie auch noch Spaß. Wir haben uns unter anderem deshalb für Slack entschieden. Huddles bringen viel Gutes und erleichtern die Unterhaltung. Wir nutzen Huddles, wenn wir eine Situation in der Produktentwicklung, im Design oder auch in der Planung weiterbringen müssen. Ich zeichne sehr gerne auf dem Bildschirm, das ist wirklich einzigartig.“

Dank der Nutzung von Canvas sind Teams besser aufeinander abgestimmt und kommen schneller voran

Amplifon X nutzt Slack Canvas ausgiebig, um die enorme Menge an Informationen zu organisieren, die das Unternehmen zu bewältigen hat, sodass sie zugänglicher und besser zu teilen sind. Canvas ist die Hauptfunktion, mit der Teams wichtige Details von Projekten und Brainstorming-Sitzungen erfassen und um beliebige Texte, Dateien und visuelle Elemente ergänzen. Antonio erläutert: „Wir nutzen eine Art Whiteboard, auf dem alles bleibt, auch nachdem die Sitzung vorbei ist. Alles bleibt auf dem Canvas erhalten. Wir haben festgestellt: Je mehr wir Canvas nutzen, desto besser sind wir abgestimmt. Wir können eine Brainstorming-Sitzung ganz einfach in einen echten Plan umwandeln. Dadurch geht alles schneller.“ Da Canvas extrem modular und flexibel sein kann, kommen die Teams von Amplifon X schnell weiter. Antonio fügt hinzu: „Früher mussten wir sehr unterschiedliche Tools benutzen, um dasselbe zu erreichen, aber jetzt ist in Canvas alles einfach und zentral. Das hat unseren Arbeitsalltag stark verändert.“

Slack Connect beschleunigt Projekte von Amplifon X mit externen Agenturen auf der ganzen Welt

„Wir nutzen Slack Connect mit externen Agenturen, vor allem im Ausland, und das hat sich hinsichtlich Engagement und Geschwindigkeit als Game Changer erwiesen.“ Antonio Curci Global Director, Amplifon X

Zum Beispiel arbeitet Amplifon X über Slack Connect mit externen Partner:innen und Agenturen in Nord- und Südamerika am Start und an Updates von neuen Produkten, auch hier, um schwierige Meetings aufgrund von unterschiedlichen Zeitzonen oder ineffektive E-Mails zu vermeiden.

Alltägliche Abläufe in Workflow-Builder in automatisierte Workflows umwandeln

Amplifon X unterstützt die Beschleunigung der digitalen Innovationsstrategie des Konzerns. Tempo und hohe Produktivität sind entscheidend für das Erreichen der geschäftlichen Ziele. Das Unternehmen verzeichnet dank der strategischen Annahme von Workflows durch den Workflow-Builder eine grundlegende Zunahme der Produktivität. Dieser transformative Ansatz umfasst das Automatisieren wiederkehrender Aufgaben, die im Alltag der Teams vorkommen, insbesondere in Produktentwicklungsprojekten und beim internen Incident Management. Auch wenn das Team vorwiegend aus Entwickler:innen besteht, liegt die wahre Stärke und Einfachheit dieses Tools in der einzigartigen Fähigkeit, Abläufe ohne jegliche selbst geschriebenen Codes zu optimieren. Die Beschäftigten bei Amplifon X arbeiten so effizient wie nie, und auch die Betriebsabläufe gestalten sich nun viel einfacher, ein entscheidender Schub für die Praktiken in Forschung und Entwicklung.

Amplifon X ist es mit Slack gelungen, die Qualität und die Zusammenarbeit grundlegend zu verbessern. Je mehr das italienische Unternehmen Slack intern und extern verwendet, desto mehr Zeit spart es und desto optimaler kann es seine Zukunft gestalten.