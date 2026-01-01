Slack ajuda a Cole Haan a acelerar a comercialização de novos calçados

A Cole Haan tem sido bem-sucedida ao combinar estilos clássicos e modernos em seus calçados. Fundada em 1928, em Chicago, a marca passou a ser global e tem uma tradição fortemente arraigada de artesanato. Seus sapateiros têm uma média de 30 anos de experiência. Esse compromisso com a qualidade continua, mas agora o Centro de Inovação Global da empresa está revolucionando a fabricação de calçados tradicional ao usar design industrial, biomecânica, ciência de materiais e engenharia. É essa combinação de tradição consagrada pelo tempo e visão de futuro que faz da Cole Haan uma marca de referência hoje.

Para se manter relevante e continuar com um ritmo de produção incrivelmente rápido, a Cole Haan precisava de uma ferramenta para encarar o desafio. "O Slack parecia feito sob medida exatamente para o que queríamos", diz o diretor de marketing, David Maddocks. Embora a empresa tenha começado com poucos usuários, "agora temos pessoas de todo o mundo usando o Slack", diz ele. "A comunicação ocorre em vários idiomas e praticamente em todos os fusos horários." Isso é muito importante conforme a marca cresce para atender às necessidades de clientes internacionais.

"Cada geração tem um momento Cole Haan", diz Maddocks, referindo-se a eventos importantes em que só se pode usar calçados de alta qualidade. E os millennials são um desafio único. Eles "não estão dispostos a sacrificar o conforto ou o estilo. Eles querem produtos que os acompanhem durante o dia, nos "bicos", à noite e em todos os outros lugares", explica Maddocks. Isso levou ao lançamento recente e bem-sucedido do tênis da Geração ZERØGRAND: um calçado leve e arejado que combina elementos funcionais com um visual icônico.

Ao se manter na vanguarda em termos de processos e produtos, a Cole Haan entrou em uma nova era de inovação. "É a nossa velocidade e precisão", diz Caroline Yi, diretora de operações criativas da equipe de design de marca. "Nada é impossível, mas com a quantidade de trabalho que realizamos no tempo que temos, é quase impossível não ter o Slack."

“Somos inovadores, gostamos de mudar e crescer. O Slack é uma ferramenta que promove isso, que maximiza a competência de todos.” Caroline Yi Diretora, Operações Criativas, Design de Marcas, Cole Haan

Simplificar fluxos de trabalho para criar produtos de alto impacto

A Cole Haan tem um processo de entrada no mercado de 15 meses para novos produtos, e vários ciclos de produtos em andamento simultaneamente. "Sempre buscamos maneiras de reduzir e expandir determinadas partes desse cronograma", diz Maddocks. Seja em campanhas criativas ou no design de calçados, sempre há centenas de pessoas de todo o mundo envolvidas no processo. A comunicação é muito importante. "Tudo acontece no Slack, o que tornou o processo simples", diz ele.

Com o Slack, a empresa aumentou drasticamente a produção e, ao mesmo tempo, estabilizou os custos com funcionários ao liberar as pessoas para trabalhos criativos e de alto valor. Quanto menos a equipe precisa pensar sobre o processo, "menos atritos nesse ciclo de 15 meses", diz Maddocks. Ao usar o Slack para sincronizações rápidas e atualizações de status, a empresa diminuiu a quantidade de reuniões demoradas. "Cada interação é mais eficiente e significativa porque todos participaram da conversa ao longo do processo", ele diz.

Como desenvolvedor de produtos sênior para conceitos avançados, Christopher Newsome acompanha as ideias da concepção à realidade. A equipe dele precisa de informações atualizadas em tempo real. "Transformamos um design 2D em uma folha de papel em um produto da vida real com informações. O Slack facilita esse trabalho", ele explica. Para controlar tudo, Newsome usa a integração com o Outlook para receber as notificações de calendário no Slack. "Ter um espaço central mostra uma visão clara do dia e acelera o uso das informações. Assim, não preciso dividir meu tempo entre dois apps diferentes", diz ele.

Cada etapa de desenvolvimento do produto gera novos arquivos que precisam ser compartilhados. "O e-mail tradicional tem restrições. Já o Slack permite carregar rapidamente arquivos grandes sem precisar redimensioná-los", diz Newsome.

A empresa também usa os canais do Slack para compartilhar arquivos com fornecedores com facilidade. O vice-presidente de design de marca, Andrew Coulter Enright, diz que há vários anos, compartilhar arquivos de design com um fornecedor de impressão era um processo longo de quatro etapas. "Agora, isso é feito automaticamente, em uma fração de tempo", diz ele. "Esses detalhes nos permitem avançar mais rápido."

2096168664646 cole-haan-merch-bot Matias Brito /merchinfo C33496 Merch APP GRAND PRO TENNIS: WHITE Color: White Current Price: $130 MSRP: $130 Season Intro: Summer 2016 Description: Topping out at just 8.8 ounces, GrandPro Tennis eliminates the unnecessary weight of traditional court shoes without sacrificing comfort and performance.

As equipes da Cole Haan também usam integrações para economizar tempo durante o dia. Por exemplo, quando os funcionários precisam procurar o status de um produto, basta digitar /merchinfo ou /sid (abreviação de código de estoque) e colocar o código do produto. O bot Merch retorna um dossiê sobre o produto, incluindo o nome, as cores disponíveis e quando ele deve entrar no mercado. Antes, para reunir essas informações, eram necessárias várias pessoas e sistemas. "Mas agora basta colocar o código e receber imediatamente as informações que você precisa", diz Enright. Essas pequenas eficiências criam mais tempo para ter grandes ideias.

“Quadruplicamos nossa produtividade em relação a alguns anos atrás. E isso não seria possível sem o Slack.” Caroline Yi Diretora, Operações Criativas, Design de Marcas, Cole Haan

Aumentar a transparência na empresa com os canais

Antes, as equipes precisavam de e-mails para colaborar, o que isolava informações e criava confusões. Para Marsha Kublall, vice-presidente de planejamento estratégico corporativo e relações com investidores, isso se mostrou problemático, principalmente ao reunir informações da empresa para investidores. "Eram muitos e-mails para todos os lugares. Eu precisava tentar capturar todos", diz ela.

Ela migrou para os canais do Slack para simplificar o processo. "Foi um avanço", diz Kublall. "O Slack elimina muito tempo perdido tentando encontrar informações." Agora, se a equipe dela estiver trabalhando em uma apresentação para investidores, todos colaboram em um canal em que podem encontrar o rascunho mais recente, informações ausentes e saber o progresso de itens de ação. "Ficou muito mais fácil saber exatamente onde estamos no processo de chegar ao produto final", diz ela.

Esse tipo de visibilidade é muito importante para as equipes de design de marca e design de produto da Cole Haan. Os dois grupos trabalham em conjunto para desenvolver as histórias que querem contar em cada estação e os produtos que complementam essas narrativas. Eles usam canais como #campanha-outono para compartilhar informações. "Como estamos sempre trocando ideias, precisamos de coordenação, e a comunicação é um elemento fundamental. O Slack resolve esse problema", diz Enright.

2100234001781 cole-haan-seasonal-channel Cole Haan Canais announcements campaign_spring general internal_brand_de team_brand_desig Mensagens diretas Ana Lopes Camilo Henrique Artur García campaign_spring Spring campaign creative 3 Camilo Henrique Hi team , we’re kicking off the spring campaign brainstorm next week. Please come ready with ideas. 1 Artur García I’ll go through the channel and compile all of our top ideas from previous spring collections. We can start there to get the creative juices flowing. 1

Além da colaboração, a equipe de Enright também usa os canais do Slack como ponto de referência para novos trabalhos criativos. A equipe tem canais para cada estação, como #campanha_primavera, que sempre ficam ativos para consultar facilmente as ideias antigas. "Quando entrarmos na primavera, por exemplo, continuaremos exatamente onde paramos na última primavera", diz ele. "Ver como trabalhamos fornece muitas informações que podem ser usadas quando começamos a repetir determinados ciclos."

“Posso entrar em qualquer canal e ver o que está acontecendo. Não preciso interromper ninguém nem marcar uma reunião para ficar por dentro. Tudo acontece em tempo real, assim todos somos muito mais eficientes.” David Maddocks CMO, Cole Haan

Tornar-se global mantendo-se conectada

Além da iniciativa de modernizar calçados, a Cole Haan aumentou sua presença dos EUA ao Oriente Médio, à Europa e à Ásia. Conforme a empresa cresce, preservar a integridade da marca é prioridade absoluta. "É importante que a estratégia elaborada para a marca a cada estação seja executada de uma perspectiva global em todo o mundo", diz Kublall.

Com o Slack, todos ficam informados para garantir que a experiência da Cole Haan se mantenha consistente conforme a empresa cresce. "Embora estejamos em fusos horários diferentes, façamos viagens internacionais e tenhamos parceiros em todo o mundo, com o Slack, podemos nos comunicar a qualquer momento quando precisamos de informações rápidas", explica Newsome. "No fim das contas, meu trabalho fica muito mais fácil e o produto chega ao mercado mais rápido."

Por mais de 90 anos, a Cole Haan fabrica os calçados que as pessoas usam para entrevistas de emprego, primeiros encontros e grandes momentos da vida. Agora, com uma ajudinha do Slack, a empresa cresceu e acelerou esse processo para criar calçados funcionais e sofisticados para a era moderna.