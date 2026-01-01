Como a HER ONE impulsiona o crescimento consciente em sintonia com o Slack

Frustrada com a medicina convencional, Chanyu Xu recorreu à medicina tradicional chinesa para encontrar o equilíbrio que tanto faltava, e foi assim que nasceu a HER ONE. “Vi a oportunidade de criar uma marca feita por uma mulher e para mulheres”, explicou Xu, fundadora e CEO. “A marca une perfeitamente minhas paixões: alimentação saudável, marcas de consumo e o universo das startups”. Dedicada à saúde e ao bem-estar feminino, a HER ONE oferece uma linha completa de suplementos e vitaminas de alta absorção desenvolvidos com ingredientes premium e cuidado minucioso.

Xu costuma se chamar de “faz tudo” e até embalou e processou pedidos de produtos. “Já tínhamos nosso próprio armazém e ficamos lá, em um inverno frio, empacotando e despachando pedidos. Foi assim que crescemos.” Agora, 25 pessoas focam na criação de produtos, no design e no atendimento ao cliente enquanto parceiros de distribuição administram o empacotamento e o envio.

Com o rápido crescimento, a HER ONE precisava de um sistema operacional que acompanhasse o ritmo: algo escalonável, com integração simples, comunicação descomplicada e a possibilidade de oferecer suporte ao cliente de alta qualidade. “O Slack sempre esteve presente em todos os lugares onde trabalhei. Por isso, a escolha foi fácil”, explicou Xu. “Usei o Slack em cada empresa que cofundei ou ajudei a construir.”

“Não chego mais ao fim do dia estressada, sem saber por onde recomeçar amanhã. O que antes exigia uma dúzia de apps, agora resolvo em um só lugar: no Slack. Fim de papo.” Laura Dittscheid Diretora de marketing, HER ONE

Impulsionando o bem-estar de dentro para fora e economizando 3,6 mil horas por ano

De probióticos que cuidam da saúde intestinal a fórmulas para o equilíbrio hormonal, há um cuidado especial em cada etapa da jornada do cliente na HER ONE. Internamente, cada produto tem um canal do Slack dedicado a atualizações em tempo real e um canvas compartilhado para planos, progresso e decisões importantes. É um jeito de garantir visibilidade ao deixar todo mundo em dia com o que está acontecendo.

Em vez de reuniões desnecessárias, círculos são a solução ideal para conversas rápidas em áudio ou vídeo. Graças às práticas recomendadas detalhadas com cuidado pela Xu, as equipes sabem exatamente como tirar o máximo proveito dos apps e integrações do Slack. Com o Google Drive e o Agenda, por exemplo, usuários recebem notificações instantâneas sobre novos documentos, alterações de permissão e reuniões próximas, o que facilita muito a organização e ajuda a não perder nenhum prazo do projeto.

“Um dos maiores desafios das startups não é ter ideias, mas sim tirá-las do papel”, explicou a diretora de marketing Laura Dittscheid. “Reuniões tradicionais costumam gerar mais dúvidas e tarefas pendentes, mas, na realidade, 60% a 70% delas poderiam ser resolvidas com uma mensagem no Slack.”

Acabar com reuniões desnecessárias, diminuir a troca de contexto e eliminar e-mails repetitivos: tudo isso ajuda a recuperar um tempo precioso. “Com o Slack, ganhamos 45 minutos de volta por dia, por funcionário”, afirma Charlotte Küppers, assessora da fundadora. “Com uma equipe de 25 pessoas, isso significa uma economia de 3.600 horas por ano.”

Para garantir que a operação não pare, os fluxos de trabalho personalizados do Slack permitem que a equipe automatize tarefas repetitivas e garanta a consistência. “O que realmente mudou o jogo foi nosso fluxo de trabalho de monitoramento de KPIs”, afirma Dittscheid. “As automações das equipes de marketing enviam os KPIs direto para o Slack, então não preciso mais atualizar planilhas na mão. Recebemos um resumo claro e só marcamos reunião quando é realmente necessário. Assim, sobra tempo para o que importa de verdade.” A equipe até criou um fluxo de trabalho para quando o estoque está acabando que analisa as planilhas, monitora os níveis de estoque e inventário e envia alertas automáticos no canal certo do Slack.

“Com o Slack, ganhamos 45 minutos de volta por dia, por funcionário. Com uma equipe de 25 pessoas, isso significa uma economia de 3.600 horas por ano.” Charlotte Küppers Associada da fundadora, HER ONE

Respostas mais rápidas e menos barreiras de comunicação com o Slack Connect

O Slack é tão fundamental para Xu que até mesmo molda a maneira como ela escolhe parceiros externos. “O Slack é essencial e todos os nossos parceiros o utilizam. Não parece que são externos, pois estamos trabalhando como uma só equipe. É por isso que eu adoro o Slack Connect.” Esse tipo de colaboração contínua não apenas expande, mas também apoia o compromisso da HER ONE com as operações focadas em clientes. Atualizações em tempo real de pedidos, estoque e status de entrega significam que a equipe pode responder mais rápido, solucionar problemas na hora e planejar de maneira mais efetiva, principalmente em dias agitados de compras, como na Black Friday.

“Não podemos deixar o cliente esperando uma eternidade pela resposta”, afirma Küppers. “Se alguém não sabe onde está o pedido ou tem dúvidas sobre a entrega, conseguimos falar direto com o centro de distribuição e resolver tudo na hora pelo Slack.”

Nada disso seria possível sem uma forte cultura interna de equipe que Xu criou intencionalmente no Slack. Mesmo quando a empresa cresce, a cultura continua prosperando graças a canais, conversas, emojis, GIFs e apps como Clappy, que facilitam a comemoração de vitórias e reconhecimento de um ótimo trabalho.

Segurança, conformidade e controle de dados

Proteção de dados, conformidade com o GDPR e gerenciamento de dados são prioridades máximas para qualquer empresa digital. O Slack cumpre todos os requisitos da HER ONE e da Xu, garantindo que a comunicação e a colaboração aconteçam de forma segura. A plataforma oferece segurança e conformidade de nível empresarial, bem como controle total sobre os dados da empresa.

“O tema da segurança de dados é levado muito a sério na Alemanha”, afirma Xu. “A conformidade com o GDPR é a palavra de ordem. Todas as ferramentas que usamos precisam seguir essas diretrizes à risca, tanto pela lei quanto pela conformidade. O Slack é um parceiro estratégico para nós, pois atende a todos os requisitos.”

Essa confiança é tanta que Xu não pensa duas vezes antes de mandar uma mensagem direta para si mesma com o IBAN da empresa: como o número é difícil de decorar, ela só faz uma pesquisa rápida sempre que precisa. Essa sensação de segurança também incentiva a criatividade da equipe, que pode fazer sessões de brainstorming sem restrições, sabendo que tudo o que é discutido ali está protegido.

“Como fundadora e CEO, é extremamente importante saber que todos os nossos dados e informações estão em um local seguro”, explicou Xu.

“Realmente não precisamos nos preocupar com nossos dados no Slack. Cada mensagem, cada documento e todos os projetos estão superseguros.” Chanyu Xu Cofundadora e CEO, HER ONE

Uso da IA para acelerar o crescimento e a eficiência

Em uma startup como a HER ONE, um único dia pode parecer uma semana ou até um mês em uma empresa tradicional. Nesse ritmo acelerado, tempo e agilidade são tudo. Com isso em mente, as equipes especializadas em tecnologia e focadas em eficiência já estão explorando o potencial da IA. Já estão sendo usadas diversas ferramentas de IA integradas ao Slack e as pessoas estão empolgadas para ir além, acompanhando a evolução das novas funcionalidades de IA da plataforma.

“Soluções de IA que conseguem realizar ações, falar com nosso armazém e enviar atualizações poupariam um tempo enorme”, afirma Küppers. “Os processos ficariam muito mais simples, nossas previsões melhorariam e não só a entrega e a distribuição seriam otimizadas, mas também todo o nosso modelo de compras.”

Essa mentalidade visionária está no DNA da cultura digital da HER ONE, e a equipe sabe que manter a agilidade e crescer rápido é o segredo do sucesso. “É por isso que escolhemos o Slack”, diz Xu. “Tudo o que fazemos é focado em velocidade e dinamismo, então precisamos de parceiros e ferramentas que sigam o mesmo ritmo. Hoje, não consigo nem imaginar a nossa empresa sem o Slack.”