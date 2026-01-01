Wie HER ONE mit einer gesunden Dosis Slack durchdachtes Wachstum fördert

Da sie von der konventionellen Medizin frustriert war, wandte sich Chanyu Xu der traditionellen chinesischen Medizin zu, um die Balance zu finden, die ihr gefehlt hatte und HER ONE wurde geboren. „Ich habe die Gelegenheit genutzt und eine Marke positioniert, die von einer Frau für Frauen gegründet wurde”, sagt Xu, Gründerin und CEO. „HER ONE verkörpert meine Leidenschaft für gesunde Ernährung, Verbrauchermarken und Startup-Unternehmertum perfekt." HER ONE unterstützt die Gesundheit und das Wohlbefinden von Frauen und bietet eine breite Palette an Nahrungsergänzungsmitteln und Vitaminen an, die leicht aufgenommen werden können und mit hochwertigen Zutaten sorgfältig hergestellt werden.

Xu bezeichnet sich oft als Chief Everything Officer und hat sogar schon selbst Produkte verpackt und versandt. „Wir hatten unser eigenes Lager und haben dort bei Minusgraden verpackt und versandt – so sind wir gewachsen." Heute konzentrieren sich 25 Personen auf Produktentwicklung, Design und Kundenservice, während Fulfillment-Partner die Verpackung und den Versand übernehmen.

Als schnell wachsendes Unternehmen benötigte HER ONE ein Betriebssystem, das mithalten konnte: etwas Skalierbares, mit nahtlosem Onboarding, müheloser Kommunikation und der Fähigkeit, hochwertigen Kundensupport zu liefern. „Ich kann mich an kein Unternehmen ohne Slack erinnern. Es war also die naheliegende Wahl”, erklärt Xu. „Ich habe es in allen Unternehmen verwendet, die ich mitgegründet oder aufgebaut habe.”

„Ich bin jetzt nicht mehr gestresst, weil ich nicht weiß, wo ich anfangen soll. Früher musste ich ein Dutzend Apps nutzen, jetzt erledige ich alles an einem Ort: Slack. Mic drop.” Laura Dittscheid Chief Marketing Officer, HER ONE

Förderung des Wohlbefindens von innen heraus und Einsparung von 3.600 Stunden pro Jahr

Es gibt von darmfreundlichen Probiotika bis hin zu hormonausgleichenden Mischungen immer etwas, das Kundinnen in jeder Phase ihrer HER ONE-Reise unterstützt. Intern hat jedes Produkt einen eigenen Slack-Channel für Echtzeit-Updates und einen gemeinsamen Canvas für Pläne, Fortschritte und wichtige Entscheidungen. Das fördert Transparenz, da alle auf dem gleichen Stand und informiert bleiben.

Anstelle unnötiger Meetings sind Huddles die bevorzugte Lösung für schnelle Audio- oder Videochats. Dank der von Xu sorgfältig ausgearbeiteten bewährten Methoden wissen die Teams, wie sie die Apps und Integrationen von Slack optimal nutzen können. Beispielsweise erhalten Benutzer:innen mit Google Drive und Calendar sofortige Benachrichtigungen zu neuen Dokumenten, Änderungen der Zugriffsberechtigungen und bevorstehenden Meetings, was es einfacher macht, organisiert zu bleiben und Projekt-Zeitpläne im Auge zu behalten.

„Eine der größten Herausforderungen für Startups sind nicht Ideen, sondern deren Umsetzung”, sagt CMO Laura Dittscheid. „Traditionelle Meetings führen oft zu mehr Fragen und Aufgaben – aber in Wahrheit könnten 60 % bis 70 % davon in einer Slack-Nachricht erledigt werden.”

Die Beseitigung unnötiger Meetings, die Minimierung von Kontextwechseln und die Eliminierung redundanter E-Mails helfen dabei, wertvolle Zeit zu sparen. „Mit Slack sparen wir 45 Minuten pro Mitarbeiter:in und Tag”, erklärt Founder's Associate Charlotte Küppers. „Und bei 25 Mitarbeitenden bedeutet das, dass wir 3.600 Stunden pro Jahr einsparen.”

Um alles reibungslos am Laufen zu halten, ermöglichen maßgeschneiderte Slack-Workflows dem Team, wiederkehrende Aufgaben zu automatisieren und konsistent zu bleiben. „Der größte Gamechanger ist unser KPI-Monitoring-Workflow”, so Dittscheid. „Automatisierungen aus unseren Marketing-Teams senden wichtige KPIs direkt an Slack, sodass ich keine Tabellen mehr manuell aktualisieren muss. Wir erhalten eine klare Zusammenfassung und treffen uns nur noch, wenn es wirklich notwendig ist – so sparen wir Zeit, die wir für das, was wirklich zählt, nutzen können." Das Team hat sogar einen Workflow entwickelt für den Fall, dass Vorräte zur Neige gehen: Er scannt Tabellen, überwacht Lager- und Bestandsmengen und sendet automatisch Warnungen an den richtigen Slack-Channel.

„Mit Slack sparen wir 45 Minuten pro Mitarbeiter:in und Tag, und bei 25 Mitarbeitenden bedeutet das, dass wir 3.600 Stunden pro Jahr einsparen.” Charlotte Küppers Founder's Associate, HER ONE

Schnellere Antworten und weniger Silos mit Slack Connect

Slack ist für Xu so essenziell, dass es sogar die Wahl externer Partner:innen beeinflusst. „Slack ist ein Muss – und alle unsere Partner:innen nutzen es. Es fühlt sich nicht an, als wären sie extern; wir arbeiten als ein Team zusammen. Deshalb liebe ich Slack Connect." Diese Art der nahtlosen Zusammenarbeit skaliert nicht nur, sondern unterstützt auch HER ONEs Engagement für kundenorientierte Abläufe. Echtzeit-Updates zu Bestellungen, Lagerbeständen und Lieferstatus bedeuten, dass das Team schneller reagieren, Probleme sofort lösen und effektiver planen kann, besonders an geschäftigen Einkaufstagen wie dem Black Friday.

„Wir können es uns nicht leisten, dass Kundinnen ewig auf eine Antwort warten müssen”, sagt Küppers. „Wenn eine Kundin nicht weiß, wo ihr Paket ist oder eine Frage zur Lieferung hat, können wir direkt an das Fulfillment-Center schreiben und sofort in Slack antworten.”

All dies wäre ohne die starke interne Teamkultur, die Xu gezielt in Slack aufgebaut hat, nicht möglich. Selbst wenn das Unternehmen wächst, gedeiht die Kultur weiterhin dank Channels, Threads, Emojis, GIFs und Apps wie Clappy, die es einfach machen, Erfolge zu feiern und hervorragende Arbeit anzuerkennen.

Daten sicher, konform und unter Kontrolle halten

Datenschutz, DSGVO-Konformität und Datenmanagement sind oberste Prioritäten für jedes Online-Unternehmen. Slack erfüllt alle Anforderungen für HER ONE und Xu, indem es die sichere Kommunikation und Zusammenarbeit gewährleistet. Es bietet Sicherheit und Compliance auf Enterprise-Ebene und gibt dem Unternehmen gleichzeitig die volle Kontrolle über seine Daten.

„Das Thema Datensicherheit ist in Deutschland extrem wichtig”, sagt Xu. „DSGVO ist ein großes Schlagwort. Alle Tools, mit denen wir arbeiten, müssen diese Richtlinien einhalten, nicht nur rechtlich, sondern auch in Bezug auf Compliance. Slack ist für uns ein superwichtiger Partner; es erfüllt alle Anforderungen.”

Dieses Vertrauen hat Xu die Zuversicht gegeben, sich selbst eine Direktnachricht mit der Firmen-IBAN zu senden: Da es schwer ist, sie sich zu merken, sucht sie einfach nach ihr, wann immer sie sie benötigt. Dieses Gefühl der Sicherheit fördert auch die Kreativität des Teams, da alle frei brainstormen können und wissen, dass alles, was sie besprechen, sicher ist.

„Als Gründerin und CEO ist es äußerst wichtig zu wissen, dass all unsere Daten und Informationen an einem sicheren Ort sind”, so Xu.

„Wir müssen uns absolut keine Sorgen um unsere Daten in Slack machen. Jede Nachricht, jedes Dokument und alle Projekte sind super sicher.” Chanyu Xu Gründerin und CEO, HER ONE

KI nutzen, um Wachstum und Effizienz zu beschleunigen

Bei einem Startup wie HER ONE kann sich ein einzelner Tag anfühlen wie eine Woche oder ein Monat in einem größeren Unternehmen. In einem solch schnelllebigen Umfeld sind Zeit und Geschwindigkeit entscheidend. Mit diesem Gedanken im Hinterkopf haben die technikaffinen, effizienzorientierten Teams das Potenzial von KI erkundet. Sie nutzen bereits verschiedene KI-Tools, die sich in Slack integrieren lassen, und freuen sich darauf, dies weiter auszubauen, während Slack seine KI-Fähigkeiten kontinuierlich erweitert.

„KI-Lösungen, die Aktionen ausführen, mit unserem Lager kommunizieren und uns Updates senden können, würden viel Zeit sparen”, ist sich Küppers sicher. „Das würde Prozesse optimieren, Prognosen verbessern und nicht nur die Auftragsabwicklung und Logistik, sondern auch die Beschaffung optimieren.”

Dieser zukunftsorientierte Ansatz steht im Mittelpunkt der digitalen Kultur von HER ONE, und das Team weiß, dass Agilität und schnelles Wachstum der Schlüssel zu ihrem Erfolg sind. „Deshalb haben wir uns für Slack entschieden”, sagt Xu. „Alles, was wir tun, ist auf Geschwindigkeit und Agilität ausgerichtet, daher brauchen wir Partner:innen und Tools, die genauso sind. Ich kann mir unser Unternehmen ohne Slack nicht vorstellen."