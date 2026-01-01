Come HER ONE alimenta una crescita consapevole con una sana dose di Slack

Frustrata dalla medicina convenzionale, Chanyu Xu si è rivolta alla medicina tradizionale cinese per trovare l'equilibrio che le mancava, e così è nata HER ONE. “Ho visto l'opportunità di posizionare un brand fondato da una donna per le donne”, racconta Xu, fondatrice e CEO. “Rappresenta perfettamente la mia passione per l'alimentazione sana, i marchi di consumo e l'imprenditoria nelle startup”. Dedicata a sostenere la salute e il benessere femminile, HER ONE offre un'ampia gamma di integratori e vitamine facilmente assimilabili e realizzati con cura con ingredienti di alta qualità.

Xu ama definirsi “Chief Everything Officer” e in passato si è persino occupata del confezionamento e della spedizione dei prodotti. “Avevamo un nostro magazzino e stavamo lì, al freddo, a confezionare e spedire: è così che siamo cresciuti”. Oggi, 25 persone si concentrano sulla creazione dei prodotti, sul design e sul servizio clienti, mentre i partner esterni gestiscono logistica e spedizioni.

Con una crescita così rapida, HER ONE aveva bisogno di un sistema operativo in grado di tenere il passo: qualcosa di scalabile, con un onboarding semplice, una comunicazione fluida e la capacità di offrire un'assistenza clienti di alta qualità. “Non ricordo un'azienda in cui non avessimo Slack, quindi la scelta è stata naturale”, ha affermato Xu. “L'ho usato in tutte le realtà che ho co-fondato o contribuito a sviluppare.”

“A fine giornata non mi ritrovo più stressata a chiedermi da dove iniziare. Quello che prima richiedeva una dozzina di app, ora lo gestisco tutto in un unico posto: Slack.” Laura Dittscheid Chief Marketing Officer, HER ONE

Promuovere il benessere dall'interno verso l’esterno, e risparmiare 3.600 ore all'anno

Dai probiotici per l’intestino alle formule che favoriscono l’equilibrio ormonale, c'è sempre qualcosa per supportare i clienti in ogni fase del loro percorso con HER ONE. Internamente, ogni prodotto dispone di un canale Slack dedicato per aggiornamenti in tempo reale e di un canvas condiviso per piani, progressi e decisioni chiave. Questo favorisce la trasparenza mantenendo tutti allineati e informati.

Al posto di riunioni inutili, gli incontri sono la soluzione ideale per rapide conversazioni audio o video. Grazie alle best practice definite con cura da Xu, i team sanno come sfruttare al massimo le app e le integrazioni di Slack. Ad esempio, con Google Drive e Calendar gli utenti ricevono notifiche istantanee su nuovi documenti, modifiche alle autorizzazioni di accesso e riunioni imminenti, semplificando l'organizzazione e il monitoraggio delle tempistiche dei progetti.

“Una delle sfide più grandi per le startup non sono le idee, ma la loro realizzazione”, ha dichiarato la CMO Laura Dittscheid. “Le riunioni tradizionali spesso generano più domande e spunti di azione, ma in realtà il 60–70% potrebbe essere gestito con un messaggio in Slack.”

Eliminare le riunioni non necessarie, ridurre al minimo i cambi di contesto ed evitare le e-mail ridondanti contribuisce a risparmiare tempo prezioso. “Con Slack, recuperiamo 45 minuti al giorno per ogni dipendente”, ha spiegato Charlotte Küppers, Founder's Associate. “E con 25 dipendenti, significa risparmiare 3.600 ore all'anno.”

Per far sì che tutto funzioni senza intoppi, i workflow personalizzati di Slack consentono al team di automatizzare le attività ripetitive e mantenere la coerenza. “Il cambiamento più significativo è il nostro workflow di monitoraggio dei KPI”, ha aggiunto Dittscheid. “Le automazioni dei nostri team di marketing trasferiscono i KPI chiave direttamente in Slack, quindi non devo più aggiornare manualmente i fogli. Otteniamo un riepilogo chiaro e ci incontriamo solo quando è davvero necessario, risparmiando tempo per ciò che conta davvero”. Il team ha persino creato un workflow per quando le scorte stanno per esaurirsi: analizza i fogli di calcolo, monitora i livelli di stock e inventario e invia automaticamente avvisi al canale Slack corretto.

“Con Slack, recuperiamo 45 minuti al giorno per ogni dipendente e, con 25 dipendenti, significa risparmiare 3.600 ore all'anno.” Charlotte Küppers Founder's Associate, HER ONE

Garantire risposte più rapide e meno frammentazione con Slack Connect

Slack è così essenziale per Xu da influenzare persino la scelta dei partner esterni. “Slack è indispensabile e tutti i nostri partner lo usano. Non sembra nemmeno che siano esterni, riusciamo a lavorare come un unico team. Ecco perché adoro Slack Connect.” Questo tipo di collaborazione fluida non solo è scalabile, ma supporta anche l'impegno di HER ONE verso un’operatività con il cliente al primo posto. Aggiornamenti in tempo reale su ordini, inventario e stato delle consegne consentono al team di rispondere più rapidamente, risolvere i problemi sul momento e pianificare in modo più efficace, soprattutto in giornate di shopping intenso come il Black Friday.

“Non possiamo permetterci che i clienti aspettino un’eternità per una risposta”, ha affermato Küppers. “Se un cliente non sa dove si trova il suo pacco o ha una domanda sulla consegna, possiamo scrivere direttamente al centro logistico e rispondere immediatamente in Slack.”

Niente di tutto questo sarebbe possibile senza una solida cultura interna, che Xu ha costruito intenzionalmente proprio in Slack. Anche se l'azienda è in crescita, la cultura continua a prosperare grazie a canali, conversazioni, emoji, GIF e app come Clappy, che semplificano la celebrazione delle vittorie e il riconoscimento del lavoro eccellente.

Mantenere i dati sicuri, conformi e sotto controllo

La protezione dei dati, la conformità al GDPR e la gestione delle informazioni sono priorità assolute per qualsiasi attività online. Slack soddisfa tutte le esigenze di HER ONE e Xu garantendo la sicurezza della comunicazione e della collaborazione. Offre conformità e sicurezza a livello aziendale, dando al contempo all'azienda il pieno controllo sui propri dati.

“Il tema della sicurezza dei dati è estremamente importante in Germania”, ha evidenziato Xu. “GDPR è una parola chiave ricorrente. Tutti gli strumenti con cui lavoriamo devono rispettare queste linee guida, non solo dal punto di vista legale, ma anche in termini di conformità. Slack è un partner estremamente importante per noi e soddisfa tutti i requisiti.”

Questa fiducia ha dato a Xu la tranquillità di inviarsi persino un messaggio diretto con l'IBAN aziendale: poiché è difficile da ricordare, le basta cercarlo ogni volta che ne ha bisogno. Questo senso di sicurezza incoraggia anche la creatività del team, che può fare brainstorming liberamente sapendo che tutto ciò di cui discute è al sicuro.

“Come fondatrice e CEO, è estremamente importante sapere che tutti i nostri dati e le nostre informazioni si trovano in un luogo sicuro”, ha concluso Xu.

“Non dobbiamo assolutamente preoccuparci dei nostri dati in Slack. Ogni messaggio, ogni documento e ogni progetto sono al sicuro.” Chanyu Xu Fondatrice e CEO, HER ONE

Sfruttare l'IA per accelerare crescita ed efficienza

In una startup come HER ONE, una singola giornata può sembrare una settimana o un mese in un'azienda più grande. In un ambiente così frenetico, tempo e velocità sono fondamentali. Con questo in mente, i team più tecnologici e orientati all’efficienza stanno esplorando il potenziale dell'IA. Stanno già utilizzando diversi strumenti IA integrati con Slack e sono entusiasti di poter fare ancora di più man mano che Slack amplia le sue funzionalità IA.

“Soluzioni di IA in grado di agire, comunicare con il nostro magazzino e inviarci aggiornamenti ci farebbero risparmiare molto tempo”, ha dichiarato Küppers. “Snellirebbero i processi, migliorerebbero le previsioni e ottimizzerebbero non solo l'evasione degli ordini e la logistica, ma anche gli acquisti.”

Questo approccio orientato al futuro è al centro della cultura digitale di HER ONE e il team sa che rimanere agili e scalare rapidamente è la chiave del successo. “Ecco perché abbiamo scelto Slack”, ha sottolineato Xu. “Tutto ciò che facciamo è focalizzato su velocità e agilità, quindi abbiamo bisogno di partner e strumenti che siano all’altezza. Non riesco a immaginare la nostra azienda senza Slack.”