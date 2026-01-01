Cómo Caraway crea productos y escala a nivel global con Slack como eje operativo

Acerca de Caraway

Prioridad del trabajo remoto, protagonismo del diseño y rápido crecimiento

Caraway es una empresa de utensilios modernos de cocina de rápido crecimiento cuya misión es lograr que cada hogar esté libre de tóxicos mediante productos bellamente diseñados y sin químicos. La empresa se fundó en 2019 y creció rápidamente como un equipo totalmente remoto centrado en la innovación, la creatividad y la experiencia del cliente.

«Empezamos a trabajar con Slack antes de lanzar la marca. Desde el primer día, fue una elección clara en cuanto a la forma en que queríamos trabajar». Jordan Nathan Fundador y director general, Caraway

El desafío

Crecimiento de cuatro a 90 empleados sin un área de TI ni un manual

Caraway inició sus operaciones como una empresa basada en el trabajo remoto a fines de 2019, justo antes de que el modelo de trabajo distribuido fuera la norma. Desde el comienzo, todo se plasmaba en Slack: actualizaciones de estado, comentarios acerca de los productos, decisiones rápidas e incluso conversaciones informales del equipo. «Slack fue un apoyo vital para el modo en que desarrollamos la cultura, llevamos adelante las operaciones y crecimos», dijo Jeff Avallon, director de estrategia.

A medida que Caraway creció de tener un puñado de empleados a casi 90, el modo en que las personas trabajaban en Slack tuvo que cambiar. Los ciclos de los productos avanzaban rápidamente, los socios se encontraban en diversas zonas horarias, y los departamentos necesitaban mantenerse alineados sin agregar capas de administración. Al no contar con un equipo de TI, la empresa recurría a herramientas básicas y a una resolución improvisada de problemas para seguir sacando el trabajo adelante.

Con el crecimiento de Caraway, también se incrementaron la complejidad de las tareas y la cantidad de personas involucradas en cada proyecto. La mayor cantidad de lanzamientos, socios y conversaciones significaba que el equipo debía trabajar de otra manera en Slack. Lo que comenzó como una colaboración rápida y fluida empezó a adoptar una estructura más organizada: los canales se volvieron más deliberados, los flujos de trabajo reemplazaron los pasos manuales y la información se volvió más fácil de encontrar y de transformar en acciones.

«Slack sigue creciendo con nosotros. No es algo que nos haya quedado pequeño, sino algo dentro de lo cual crecimos». Jordan Nathan Fundador y director general, Caraway

Cómo el trabajo de Caraway es mejor en Slack

Más de 40 flujos de trabajo, tres continentes y un sistema de trabajo compartido

De tareas manuales a flujos de trabajo escalables

A medida que la empresa crecía, Caraway empezó a descubrir más del potencial de Slack y a desarrollar flujos de trabajo, incorporar herramientas y hacer ajustes en la forma de trabajar de los equipos. «Slack es la única pestaña que siempre está abierta», dijo Nancy Gurd, directora de Experiencia del Cliente. «Es el lugar donde trabajamos, conversamos, celebramos, resolvemos problemas. Allí sucede todo».

Con el objetivo de reducir las distracciones y el esfuerzo manual, los equipos crearon sistemas para las tareas repetitivas. Los comentarios de los clientes ahora se etiquetan y se derivan a través de reacciones emoji, las actualizaciones transversales se programan semanalmente, y se realizan encuestas rápidas para ayudar a tomar decisiones sobre los productos.

«Cada lunes tengo programado el envío de 40 mensajes a diferentes equipos para iniciar la semana», compartió el vicepresidente de Operaciones Mark Riskowitz. Como resultado, se necesitan menos reuniones de estado, las prioridades están más claras y los equipos pueden iniciar la semana rápidamente.

Una amplia variedad de flujos de trabajo mantiene la consistencia en el movimiento de las tareas entre las diferentes funciones. «Por ejemplo, si un miembro del equipo necesita un reemplazo de un producto, puede iniciar el proceso en un flujo de trabajo de Slack», dijo Gurd. «Unos pocos clics, ningún correo electrónico, ningún mensaje de seguimiento».

Incluso el fundador y director general Jordan Nathan usa flujos de trabajo para agilizar las solicitudes entrantes. «Mi equipo solicita lo que necesita y esto se sincroniza con nuestro sistema de administración de proyectos», señaló. «Esto me ayuda a mantenerme concentrado».

Conexión entre equipos, socios y personas

Slack Connect hace extensivos esos mismos hábitos a socios y proveedores, con lo que ayuda a los colaboradores externos a conectarse a los sistemas de Caraway sin necesidad de hacer configuraciones adicionales. «Slack democratiza la colaboración en Caraway», indicó Avallon. «No es necesario que estés en la misma sala o en el calendario de alguien para aportar una idea».

Slack también se integra con herramientas clave, como Shopify, Postscript y Asana, para comprender los datos en contexto, directamente en el lugar donde se trabaja. Los equipos ya no van detrás de actualizaciones ni alternan entre pestañas. El envío programado de mensajes, los recordatorios y los canales personalizados mantienen la organización en la empresa sin depender de reuniones o comunicaciones de seguimiento. «Tomamos algunas de las decisiones más importantes para la empresa completamente en Slack, en temas que van desde productos a asociaciones y precios», manifestó Avallon.

Con el tiempo, Slack también se convirtió en una base de conocimiento dinámica. «Nuestro equipo de Experiencia del Cliente puede ingresar a un canal de Slack, buscar una pregunta que se hizo en el pasado y obtener la respuesta de inmediato», comentó Gurd. «Esto nos permite ahorrar horas todas las semanas».

Slack hace posible más que solo la ejecución de acciones. Con canales como #pets, #kudos y #book-club, las personas tienen un lugar donde vincularse, compartir resultados y mostrar su personalidad, lo que incluye a los emojis personalizados. Las nuevas contrataciones se conectan mediante Donut y se incorporan enseguida a los ritmos de Caraway. «Slack me ayudó a ponerme al día rápidamente», dijo la directora de Experiencia del Cliente Ashley Harris. «Como nueva empleada, podía leer hilos antiguos, conocer a otras personas en Donut y sentirme integrada en la cultura».

«Slack nos ayuda a cumplir nuestra misión: mantiene a todo el equipo alineado, entusiasmado y al tanto de lo importante». Jeff Avallon Director de estrategia, Caraway

¿Qué sigue a continuación?

Acompañamiento de más de 30 lanzamientos de productos sin incorporar personal

Caraway sigue creciendo ambiciosamente, al mismo tiempo que sostiene el modelo de trabajo remoto con Slack en el corazón de su forma de trabajar. A medida que se implementan nuevas funciones de IA, el equipo encuentra maneras más rápidas de extraer información, resumir conversaciones y mantenerse alineado sin interrumpir el flujo de trabajo.

«Gracias a las nuevas funcionalidades de Slack, como los resúmenes y la búsqueda impulsada por IA, ahorro horas por semana», dijo Nathan. «No tengo que escarbar en cinco años de historia para recordar por qué tomamos una decisión».

Estas herramientas ayudan a Caraway a reducir la carga administrativa y mantener los esfuerzos centrados en las tareas de alto impacto. «Slack siempre está evolucionando con la forma en que trabajamos», afirmó Harris. «Las funciones mejoran continuamente y la usamos cada vez más en todos los equipos».

A medida que la empresa amplía sus líneas de productos y alcance global, las integraciones y las capacidades de IA de Slack son críticas para manejar la complejidad sin agregar capas de herramientas o personal. «Estamos desarrollando un mapa de ruta de cinco años, con entre 30 y 40 productos nuevos», señaló Nathan. «No podríamos lograrlo sin usar Slack para administrar las líneas de tiempo, la toma de decisiones y los comentarios en un equipo remoto».

De cara al futuro, Caraway considera a Slack no solo como la base de sus operaciones remotas y su cultura creativa y centrada en las personas. Es la infraestructura invisible que impulsa a un negocio con una facturación de nueve cifras y un equipo pequeño, pero poderoso.