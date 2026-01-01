Cómo Caraway crea productos y se expande por todo el mundo con Slack como su sede virtual

Acerca de Caraway
Diseño de vanguardia, trabajo remoto y expansión rápida
Caraway es una moderna empresa emergente de utensilios de cocina centrada en eliminar los componentes tóxicos de los hogares a través de productos atractivos y sin químicos. Desde su fundación en 2019, la empresa ha crecido muy rápido con un equipo remoto centrado en la innovación, la creatividad y la experiencia del cliente.
“Empezamos a trabajar con Slack antes de lanzar la marca. Desde el primer día fue nuestra primera opción para trabajar”.
El reto
Pasar de 4 a 90 empleados sin equipo de TI ni manuales
Caraway nació como una empresa de trabajo remoto a finales de 2019, justo antes de que el trabajo distribuido se convirtiera en la norma. Desde el primer momento, todo pasaba por Slack: actualizaciones de estado, comentarios sobre productos, decisiones rápidas e incluso las conversaciones espontáneas del equipo. “Slack fue esencial para construir nuestra cultura, gestionar las operaciones y expandirnos”, explica Jeff Avallon, director de Estrategia.
A medida que Caraway pasó de contar con un pequeño grupo de empleados a casi 90 personas, la forma de trabajar dentro de Slack tuvo que evolucionar. Los ciclos de producto se aceleraron, los socios se encontraban en distintos husos horarios y los departamentos necesitaban mantenerse unidos sin añadir capas de gestión. Al no contar con un equipo de TI, la empresa se apoyó en herramientas ligeras y en una resolución de problemas ágil y creativa para que el trabajo siguiera avanzando.
Con el crecimiento de Caraway, también aumentaba la complejidad del trabajo y el número de personas implicadas en cada proyecto. Más lanzamientos, más socios y más conversaciones que obligaron al equipo a trabajar de otra manera en Slack. Lo que empezó como una colaboración rápida y espontánea fue estructurándose: los canales se volvieron más intencionales, los flujos de trabajo sustituyeron tareas manuales y la información pasó a ser más fácil de encontrar y de utilizar.
“Slack crece con nosotros. No se queda atrás, se adapta perfectamente”.
Caraway y el trabajo inteligente en Slack
Más de 40 flujos de trabajo, en 3 continentes, pero con un único sistema de trabajo
De las tareas manuales a los flujos de trabajo escalables
A medida que la empresa fue creciendo, Caraway empezó a aprovechar todo lo que Slack puede ofrecer: crear flujos de trabajo, integrar herramientas y ajustar el trabajo de sus equipos. “Slack es nuestra navaja suiza”, afirma Nancy Gurd, directora de Experiencia del Cliente. “Es el lugar en el que trabajamos, hablamos, celebramos y solucionamos problemas. Es todo para nosotros”.
Para evitar distracciones y reducir las tareas manuales, los equipos diseñaron sistemas para el trabajo más repetitivo. Los comentarios de los clientes ahora se categorizan y redirigen a través de reacciones emoji, las novedades interdepartamentales se programan cada semana y las encuestas rápidas ayudan a tomar las decisiones sobre los productos.
“Todos los lunes, tenemos 40 mensajes programados para diferentes equipos, para empezar bien la semana”, señala el vicepresidente de Operaciones, Mark Riskowitz. Gracias a esto, hemos reducido el número de reuniones, dejamos más claras nuestras prioridades y nuestros equipos empiezan la semana de manera más ágil.
Su amplia variedad de flujos de trabajo ayudan a sacar el trabajo adelante en todos los departamentos. “Por ejemplo, si un miembro del equipo necesita sustituir un producto, pueden activar el proceso a través de un flujo de trabajo de Slack”, afirma Gurd. “Con solo unos clics, sin correos electrónicos ni seguimientos infinitos”.
Incluso el fundador y director general Jordan Nathan usa flujos de trabajo para optimizar las solicitudes entrantes. “Mi equipo pide lo que necesita, y se sincroniza con nuestro sistema de gestión de proyectos”, afirma. “Me ayuda a seguir concentrado”.
Conectar equipos, socios y equipos
Slack Connect ayuda a aplicar estas metodologías con los socios y proveedores, lo que permite a los colaboradores externos acceder a los sistemas de Caraway sin ningún tipo de configuración adicional. “Slack ayuda a expandir la colaboración con Caraway”, afirma Avallon. “No tienes que estar presente físicamente ni pedir cita para aportar comentarios o ideas”.
Slack también se integra con herramientas clave como Shopify, Postscript y Asana para contextualizar los datos justo en el lugar donde se trabaja. Los equipos ya no tienen que buscar novedades constantemente ni saltar de una pestaña a otra. Los mensajes programados, los recordatorios y los canales personalizados mantienen a la empresa organizada sin depender de reuniones ni seguimientos constantes. “Algunas de las decisiones más importantes de la empresa se han tomado íntegramente en Slack, desde los productos hasta las colaboraciones o los precios”, explica Avallon.
Durante este tiempo, Slack se ha convertido también en una base de conocimientos en crecimiento constante. “Nuestro equipo de Experiencia del Cliente puede acceder a un canal de Slack, buscar una pregunta realizada hace tiempo y obtener la respuesta al instante”, señala Gurd. “Solo con eso ahorramos muchas horas cada semana”.
Además, todo esto va mucho más allá del trabajo. Canales como #pets (#mascotas), #kudos (#celebraciones) y #book-club (#club-lectura) son un lugar para conectar, celebrar logros y mostrar nuestra personalidad (con emojis personalizados incluidos). Los nuevos miembros de la familia Caraway se ponen al día en un abrir y cerrar de ojos gracias a Donut. “Slack me ayudó a coger ritmo en seguida”, afirma Ashley Harris, responsable de Experiencia del Cliente. “Cuando empecé a trabajar aquí, pude leer los hilos de conversaciones, conocer a otros compañeros en Donut y sentirme parte de esta familia”.
“Slack nos permite lograr nuestros objetivos: que nuestro equipo vaya a una, con compromiso y centrado en lo más importante”.
¿Qué nos depara el futuro?
Colaboración en más de 30 lanzamientos de productos sin añadir personal
Caraway sigue creciendo con ambición sin perder su espíritu: trabajo en remoto, con Slack como sede virtual. A medida que se implementan nuevas funciones de IA, el equipo descubre formas más rápidas de encontrar información, resumir conversaciones y seguir remando en la misma dirección, sin interrumpir el flujo de trabajo.
“Las nuevas funciones de Slack, como los resúmenes y las búsquedas con IA, me ahorran muchas horas cada semana”, afirma Nathan. “Ya no tengo que andar buscando manualmente para recordar decisiones de hace años”.
Estas herramientas ayudan a Caraway a acabar con los lastres administrativos y a centrarse en el trabajo que más importa. “Slack evoluciona con nuestra forma de trabajar”, afirma Harris. “Las funciones siguen mejorando y las usamos de manera detallada en nuestros diferentes equipos”.
A medida que la empresa sigue ampliando sus líneas de productos y su alcance global, las integraciones y capacidades de IA de Slack se han vuelto esenciales para gestionar todo sin añadir cientos de herramientas ni personal. “Estamos creando un organigrama de 5 años con entre 30 y 40 productos nuevos”, señala Nathan. “No podríamos hacerlo sin Slack para gestionar los plazos, las decisiones y los comentarios con nuestros equipos remotos”.
De cara al futuro, Caraway concibe Slack no solo como la base de sus operaciones remotas y su cultura creativa centrada en las personas. Es la infraestructura invisible que consigue que la empresa tenga éxito, con un equipo pequeño pero polivalente.