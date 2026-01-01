Cómo Caraway crea productos y se expande por todo el mundo con Slack como su sede virtual

Acerca de Caraway

Diseño de vanguardia, trabajo remoto y expansión rápida

Caraway es una moderna empresa emergente de utensilios de cocina centrada en eliminar los componentes tóxicos de los hogares a través de productos atractivos y sin químicos. Desde su fundación en 2019, la empresa ha crecido muy rápido con un equipo remoto centrado en la innovación, la creatividad y la experiencia del cliente.

“Empezamos a trabajar con Slack antes de lanzar la marca. Desde el primer día fue nuestra primera opción para trabajar”. Jordan Nathan Fundador y director general, Caraway

El reto

Pasar de 4 a 90 empleados sin equipo de TI ni manuales

Caraway nació como una empresa de trabajo remoto a finales de 2019, justo antes de que el trabajo distribuido se convirtiera en la norma. Desde el primer momento, todo pasaba por Slack: actualizaciones de estado, comentarios sobre productos, decisiones rápidas e incluso las conversaciones espontáneas del equipo. “Slack fue esencial para construir nuestra cultura, gestionar las operaciones y expandirnos”, explica Jeff Avallon, director de Estrategia.

A medida que Caraway pasó de contar con un pequeño grupo de empleados a casi 90 personas, la forma de trabajar dentro de Slack tuvo que evolucionar. Los ciclos de producto se aceleraron, los socios se encontraban en distintos husos horarios y los departamentos necesitaban mantenerse unidos sin añadir capas de gestión. Al no contar con un equipo de TI, la empresa se apoyó en herramientas ligeras y en una resolución de problemas ágil y creativa para que el trabajo siguiera avanzando.

Con el crecimiento de Caraway, también aumentaba la complejidad del trabajo y el número de personas implicadas en cada proyecto. Más lanzamientos, más socios y más conversaciones que obligaron al equipo a trabajar de otra manera en Slack. Lo que empezó como una colaboración rápida y espontánea fue estructurándose: los canales se volvieron más intencionales, los flujos de trabajo sustituyeron tareas manuales y la información pasó a ser más fácil de encontrar y de utilizar.

“Slack crece con nosotros. No se queda atrás, se adapta perfectamente”. Jordan Nathan Fundador y director general, Caraway

Caraway y el trabajo inteligente en Slack

Más de 40 flujos de trabajo, en 3 continentes, pero con un único sistema de trabajo

De las tareas manuales a los flujos de trabajo escalables

A medida que la empresa fue creciendo, Caraway empezó a aprovechar todo lo que Slack puede ofrecer: crear flujos de trabajo, integrar herramientas y ajustar el trabajo de sus equipos. “Slack es nuestra navaja suiza”, afirma Nancy Gurd, directora de Experiencia del Cliente. “Es el lugar en el que trabajamos, hablamos, celebramos y solucionamos problemas. Es todo para nosotros”.

Para evitar distracciones y reducir las tareas manuales, los equipos diseñaron sistemas para el trabajo más repetitivo. Los comentarios de los clientes ahora se categorizan y redirigen a través de reacciones emoji, las novedades interdepartamentales se programan cada semana y las encuestas rápidas ayudan a tomar las decisiones sobre los productos.

“Todos los lunes, tenemos 40 mensajes programados para diferentes equipos, para empezar bien la semana”, señala el vicepresidente de Operaciones, Mark Riskowitz. Gracias a esto, hemos reducido el número de reuniones, dejamos más claras nuestras prioridades y nuestros equipos empiezan la semana de manera más ágil.

Su amplia variedad de flujos de trabajo ayudan a sacar el trabajo adelante en todos los departamentos. “Por ejemplo, si un miembro del equipo necesita sustituir un producto, pueden activar el proceso a través de un flujo de trabajo de Slack”, afirma Gurd. “Con solo unos clics, sin correos electrónicos ni seguimientos infinitos”.

Incluso el fundador y director general Jordan Nathan usa flujos de trabajo para optimizar las solicitudes entrantes. “Mi equipo pide lo que necesita, y se sincroniza con nuestro sistema de gestión de proyectos”, afirma. “Me ayuda a seguir concentrado”.

Conectar equipos, socios y equipos

Slack Connect ayuda a aplicar estas metodologías con los socios y proveedores, lo que permite a los colaboradores externos acceder a los sistemas de Caraway sin ningún tipo de configuración adicional. “Slack ayuda a expandir la colaboración con Caraway”, afirma Avallon. “No tienes que estar presente físicamente ni pedir cita para aportar comentarios o ideas”.

Slack también se integra con herramientas clave como Shopify, Postscript y Asana para contextualizar los datos justo en el lugar donde se trabaja. Los equipos ya no tienen que buscar novedades constantemente ni saltar de una pestaña a otra. Los mensajes programados, los recordatorios y los canales personalizados mantienen a la empresa organizada sin depender de reuniones ni seguimientos constantes. “Algunas de las decisiones más importantes de la empresa se han tomado íntegramente en Slack, desde los productos hasta las colaboraciones o los precios”, explica Avallon.

Durante este tiempo, Slack se ha convertido también en una base de conocimientos en crecimiento constante. “Nuestro equipo de Experiencia del Cliente puede acceder a un canal de Slack, buscar una pregunta realizada hace tiempo y obtener la respuesta al instante”, señala Gurd. “Solo con eso ahorramos muchas horas cada semana”.

Además, todo esto va mucho más allá del trabajo. Canales como #pets (#mascotas), #kudos (#celebraciones) y #book-club (#club-lectura) son un lugar para conectar, celebrar logros y mostrar nuestra personalidad (con emojis personalizados incluidos). Los nuevos miembros de la familia Caraway se ponen al día en un abrir y cerrar de ojos gracias a Donut. “Slack me ayudó a coger ritmo en seguida”, afirma Ashley Harris, responsable de Experiencia del Cliente. “Cuando empecé a trabajar aquí, pude leer los hilos de conversaciones, conocer a otros compañeros en Donut y sentirme parte de esta familia”.

“Slack nos permite lograr nuestros objetivos: que nuestro equipo vaya a una, con compromiso y centrado en lo más importante”. Jeff Avallon Director de Estrategia, Caraway

¿Qué nos depara el futuro?

Colaboración en más de 30 lanzamientos de productos sin añadir personal

Caraway sigue creciendo con ambición sin perder su espíritu: trabajo en remoto, con Slack como sede virtual. A medida que se implementan nuevas funciones de IA, el equipo descubre formas más rápidas de encontrar información, resumir conversaciones y seguir remando en la misma dirección, sin interrumpir el flujo de trabajo.

“Las nuevas funciones de Slack, como los resúmenes y las búsquedas con IA, me ahorran muchas horas cada semana”, afirma Nathan. “Ya no tengo que andar buscando manualmente para recordar decisiones de hace años”.

Estas herramientas ayudan a Caraway a acabar con los lastres administrativos y a centrarse en el trabajo que más importa. “Slack evoluciona con nuestra forma de trabajar”, afirma Harris. “Las funciones siguen mejorando y las usamos de manera detallada en nuestros diferentes equipos”.

A medida que la empresa sigue ampliando sus líneas de productos y su alcance global, las integraciones y capacidades de IA de Slack se han vuelto esenciales para gestionar todo sin añadir cientos de herramientas ni personal. “Estamos creando un organigrama de 5 años con entre 30 y 40 productos nuevos”, señala Nathan. “No podríamos hacerlo sin Slack para gestionar los plazos, las decisiones y los comentarios con nuestros equipos remotos”.

De cara al futuro, Caraway concibe Slack no solo como la base de sus operaciones remotas y su cultura creativa centrada en las personas. Es la infraestructura invisible que consigue que la empresa tenga éxito, con un equipo pequeño pero polivalente.