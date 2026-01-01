TomTom 運用 Slack 鼓勵化繁為簡，大幅提升整個企業的生產力

測繪技術改變了整個世界，讓我們有能力自在放膽地去旅行、探險，以及規劃自己的路線。2004 年，人們還不甚熟悉「衛星導航定位」(sat nav) 一詞的時候，就已經知道 TomTom，原因就在這家荷蘭跨國公司率先推出第一代消費級衛星定位裝置。

該公司從當時發展至今，陸陸續續提供各式各樣的產品和解決方案，讓所有駕駛人員都能發揮更高的行車效率。此外，該公司也協助企業運用更智慧的方式管理車隊和物流作業、支援自動駕駛，更充分發揮資料的力量，將交通管理和定位分析做得更完善。

TomTom 的目標是要成為第一間能夠即時測繪全世界、精準打造數位版世界的公司。事實上，TomTom 所做的一切，宗旨都是要讓人們的生活更輕鬆、更順利；而這樣的文化素養，起源就在於該公司的生產力與協作平台 Slack。

「在 Slack 上補進度的速度比翻找電子郵件快 10 倍。因為只要透過單一平台就能輕鬆掌握你需要知道的一切。」 TomTom 集團產品經理 Rutger de Vries

TomTom 運用 Slack 的協作功能，讓員工更省時間

TomTom 使用 Slack 多年。如今，該公司 3,900 位員工全都在使用這個平台，而在定期使用的員工當中，更有高達 70% 對於這個平台的滿意度達到 85%。

TomTom 的 IT 與數位工作空間部門總監 Ricardo Rosa 表示：「我們需要員工目標一致，齊心協力滿足客戶的需求。我們所做的一切完全以員工體驗為出發點」。

「我們的員工遍佈全世界，各有不同的需求，所以我們需要提供一個順手好操作的空間，讓他們能夠好好協作。」 TomTom IT 與數位工作空間部門總監 Ricardo Rosa

TomTom 的實施理念以簡約為宗旨。繁瑣冗長的部分交給科技，員工就有餘裕能夠專心處理更錯綜複雜的工作。他們鼓勵員工使用免程式碼的工作流程建立工具，收集使用者產生的工作流程後建立資料庫，供所有人使用及調整運用，將人工作業交由自動化技術處理。

每一項專案各有一個專用的 Slack 頻道，用於彙整最新資料和歷程資料。新進員工和既有員工全都能夠透過這個頻道掌握脈絡資訊，針對工作進行確實有助於發揮生產力的對話。

TomTom 團隊不需安排正式的會議時間，只要運用微型會議快速溝通即可，既不妨礙工作節奏又節省時間；據該團隊估算，相較於正式安排的會議，這些非正式討論平均可以節省 50% 的時間。

對每一個人而言，有更多時間能運用就是一大利器。TomTom 集團產品經理 Rutger de Vries 解釋說道：「在 Slack 上讀訊息比不斷翻找電子郵件快多了。哪些是相關資訊、哪些事需要處理、哪些資訊與哪些專案有關，這些全都一目瞭然。我銷假回來上班後，只要看 Slack 補進度就行了，速度比看電子郵件快上 10 倍。」

該團隊也很喜歡 Slack 俏皮的風格和樣式，包括可以自行製作表情符號，讓溝通內容更增添幾分個人趣味。

Slack 呈現關鍵資訊，協助企業快速做決策

TomTom 的願景是要盡可能將豐富的功能集中在同一個平台，而且正在運用整合功能將 Slack 打造成最理想的數位平台。除了 Slack for Outlook 外掛程式之外，該團隊也運用 Outlook 行事曆，避免員工使用 Slack 作業的時候錯失任何重要的最新資訊。

Slack 還能與其他平台連線，利於協助特定團隊簡化作業流程，與 Workday 的整合就是其中一例。de Vries 表示：「如果員工需要請年假，用 Workday 請假和准假的速度超級快。要是寄電子郵件向主管請假，主管得先掌握來龍去脈、手動查看團隊行事曆，然後再用鍵盤輸入回覆內容。現在我們使用 Slack 行動應用程式，短短幾秒鐘就能批准申請。」

採購批准和合約管理流程也因為 Coupa 與 Slack 的整合而更加快速了。以前需要點選五、六個選項才能完成的流程，現在按一下滑鼠就處理完畢。Concur 是另一套能替員工減輕工作負擔的連線系統。它能加速處理費用報銷與核銷的作業。

「Slack 是我們所有工作流程的核心。就像是邊玩邊聊，我們可以花更少的時間把工作做得更好。」 TomTom 數位工作空間應用程式部門產品經理 Rachael Stuart

Slack 能縮短事件管理解決時間，充分支援工程人員提高生產力

就像許多組織一樣，在 TomTom，最高階也最常運用 Slack 的是該公司的工程師。這個工程團隊對 Slack 的滿意度高達 91%，比另一款他牌同級協作工具高了 17 個百分點。

Rosa 表示：「我們的工程師使用 Slack 許多年了。他們能夠建構的整合功能和自動作業真的價值匪淺。」

TomTom 與汽車業客戶簽訂的服務層級協議相當嚴格，TomTom 的工程師必須讓服務確實保持 24 小時全年無休正常運作，自然備感壓力。但是，由於他們集中使用 Slack 處理第一優先和第二優先的事件類別，解決事件的速度也快了 50%。

過去他們以人工方式處理第一優先事件，有了自動化工作流程之後，只有合適的人選會被拉進專用頻道中即時討論處理補救措施。各個團隊也會運用微型會議迅速應對，從而減輕對客戶體驗造成的衝擊。

TomTom 與 Slack 的合作堅定支持著該公司對於未來工作模式的願景

為了開發創新的新產品供客戶使用，TomTom 需要主動提供最好的工具，協助員工善盡職責。Rachael Stuart 是數位工作空間應用程式團隊的產品經理，負責推動溝通、協作與生產力。

她解釋說道：「Slack 是我們所有工作流程的核心。它就是一個中央平台，我們可以在這裡測試新玩意、公佈我們即將推出的產品，也能掌握使用者反映的意見。」

該團隊使用工作流程建立工具，將反映意見的溝通頻道併入特定專案中。員工只要按下頻道最上方的下拉式功能表再點開反映意見對話框，就能在相關頻道中發表留言，等待管理員審查。這樣的模式能協助他們根據真實的見解規劃產品藍圖。

TomTom 想要運用資料發揮更大的能力，而 Stuart 目前正在開發能追蹤 Slack 使用相關指標的控制面板。這樣的功能有助於辨別會規律使用 Slack 平台的團隊，以及需要更多支援才能充分善用這個平台的使用者。

AI 也是他們關心的重點，不過，Rosa 解釋說道：「我們在思考怎麼做才能確實運用這項技術大力推動生產力和協作效益。Slack 適用的 AI 技術能幫助我們更智慧、更有效率，並且能更進一步地簡化我們的流程。」

TomTom 按圖索驥不斷前進，而該公司與 Slack 之間牢不可破的合作關係，也將協助他們更快實現目標。de Vries 表示：「我們原本與數千家廠商合作，現在已經精簡到只需要與三、四個對象保持策略合作。與 Slack 團隊聯絡溝通並接受他們的支援真的非常輕鬆。他們支持我們追求成功，而我們之間的關係只會越來越堅定。我們有信心，只要攜手合作，我們就能繼續支援員工，讓員工有能力在工作上發揮更大的智慧、更快的速度，也能與同事保持更密切的合作。」