TomTom promueve la simplicidad en Slack para impulsar la productividad en toda la empresa

La tecnología cartográfica ha cambiado el mundo al permitirnos viajar, explorar y planificar nuestra ruta con confianza. En 2004, más personas conocían el nombre TomTom que las palabras «navegador por satélite», porque la multinacional neerlandesa fue pionera en la primera generación de dispositivos de navegación por satélite para consumidores.

Desde entonces, la empresa ha evolucionado. Ofrece una amplia gama de productos y soluciones para que todos los conductores puedan navegar de forma más eficiente. Ayuda a las empresas a gestionar su flota y su logística de forma más inteligente. Apoya la conducción automatizada y está aprovechando el poder de los datos para mejorar la gestión del tráfico y los análisis de localización.

TomTom aspira a ser la primera empresa que cartografíe el mundo en tiempo real para crear un espejo digital del mundo tal y como lo vemos. De hecho, todo lo que hace TomTom está diseñado para facilitar la vida y reducir los obstáculos para las personas reales. Esta cultura comenzó en la plataforma de productividad y colaboración de la empresa, Slack.

«Ponerse al día en Slack es 10 veces más rápido que revisar los correos electrónicos. Todo lo que necesitas saber está en un solo lugar». Rutger de Vries Gerente de producto del grupo, TomTom

TomTom ahorra tiempo a sus empleados al aprovechar las capacidades de colaboración de Slack

TomTom lleva años utilizando Slack. En la actualidad, toda su plantilla de 3900 empleados se encuentra en la plataforma, con hasta un 70 % del personal activo regularmente con una tasa de satisfacción del 85 %.

«Necesitamos que nuestra gente reme en una misma dirección para satisfacer las necesidades de los clientes. Todo lo que hacemos se adapta en torno a su experiencia», afirma Ricardo Rosa, director de TI y lugar de trabajo digital de TomTom.

«Tenemos empleados en todo el mundo con necesidades muy diversas, por lo que necesitamos ofrecerles un lugar de colaboración que resulte natural y fluido». Ricardo Rosa Director de TI y lugar de trabajo digital, TomTom

La implementación de TomTom se basa en la simplicidad. La tecnología hace el trabajo pesado para que el personal pueda centrarse en tareas más complejas. Anima a los empleados a utilizar el Generador de flujos de trabajo sin código para automatizar el trabajo manual al recopilar una biblioteca de flujos de trabajo generados por los usuarios para que todos puedan utilizarlos y adaptarlos.

Cada proyecto tiene un canal de Slack dedicado que reúne datos actuales e históricos. Esto proporciona todo el contexto que los nuevos empleados y el personal existente necesitan para mantener conversaciones productivas sobre el trabajo.

En lugar de programar una reunión formal, el equipo utiliza juntas para charlas rápidas con el fin de mantener el impulso y ahorrar tiempo. El equipo calcula que estas sesiones informales duran, en promedio, un 50 % menos que las reuniones programadas.

Y recuperar más tiempo es una victoria para todos. Como explica Rutger de Vries, gerente de producto del grupo de TomTom, «Leer mensajes en Slack es mucho más rápido que revisar correos electrónicos. Puedes ver lo que es relevante, lo que hay que hacer y con qué proyecto se relaciona. Cuando volví de mi tiempo libre remunerado, fue 10 veces más rápido ponerme al día en Slack que revisar mis correos electrónicos».

El equipo también disfruta del aspecto y la sensación más lúdicos de Slack, que incluye la creación de sus propios emojis para dar un toque personal a las comunicaciones.

Slack acelera la toma de decisiones empresariales al destacar información clave

La visión de TomTom es reunir todas las funcionalidades posibles en un solo lugar, y está utilizando integraciones para hacer de Slack el destino digital preferido. Además del complemento Slack para Outlook, el equipo utiliza Calendario de Outlook para asegurarse de que el personal pueda trabajar en Slack sin perderse ninguna actualización importante.

También conectó otras plataformas para agilizar las tareas de equipos específicos, como la integración con Workday. «Workday agiliza al máximo la solicitud y aprobación de vacaciones anuales. Cuando envías un correo electrónico a alguien para solicitar tiempo libre, tiene que contextualizarlo, consultar manualmente el calendario del equipo y escribir su respuesta», explica de Vries. «Ahora, podemos aprobar las solicitudes en cuestión de segundos desde la aplicación para dispositivos móviles de Slack».

Las aprobaciones de adquisiciones y la gestión de contratos también son más rápidas gracias a una integración entre Coupa y Slack. Procesos que antes requerían cinco o seis clics pueden hacerse en uno. Concur es otro sistema conectado para facilitar la vida a los empleados, ya que agiliza el envío y la aprobación de gastos.

«Slack es el centro de todo lo que hacemos. Podemos probar, jugar y conversar para hacer el trabajo más rápido». Rachael Stuart Gerente de producto, Aplicaciones digitales en el lugar de trabajo, TomTom

Slack impulsa la productividad de la ingeniería al reducir los tiempos de resolución del manejo de incidencias

Al igual que muchas organizaciones, los usuarios de Slack más avanzados y comprometidos de TomTom son sus ingenieros. Este grupo otorgó a Slack una tasa de satisfacción del 91 %, la cual supone 17 puntos más que una herramienta de colaboración de la competencia.

«Nuestros ingenieros llevan años utilizando Slack. Las integraciones y automatizaciones que pueden construir son oro puro», dice Rosa.

Con los estrictos acuerdos de nivel de servicio de los clientes del sector automovilístico, los ingenieros de TomTom se ven presionados para mantener los servicios en funcionamiento 24 horas al día, 7 días a la semana. Al centralizar las incidencias en las categorías Prioridad 1 y Prioridad 2 en Slack, pueden resolverlas un 50 % más rápido.

Las incidencias P1 solían gestionarse manualmente, pero ahora los flujos de trabajo automatizados garantizan que las personas adecuadas se dirijan a un canal específico para trabajar en la solución en tiempo real. Los equipos también utilizan juntas para responder con rapidez y reducir el impacto en la experiencia del cliente.

La asociación de TomTom con Slack respalda su visión del futuro del trabajo

Para desarrollar nuevos productos innovadores para los clientes, TomTom necesita ser proactivo a la hora de ofrecer a su personal las mejores herramientas para el trabajo. Rachael Stuart es gerente de producto del equipo de aplicaciones digitales en el lugar de trabajo, que es responsable de fomentar la comunicación, la colaboración y la productividad.

«Slack está en el centro de todo lo que hacemos. Nos proporciona un eje central para probar cosas nuevas, anunciar los productos que vamos a lanzar y recopilar las opiniones de los usuarios», explica.

El equipo utilizó el Generador de flujos de trabajo para integrar los bucles de retroalimentación en determinados proyectos. El personal solo tiene que hacer clic en un menú desplegable en la parte superior del canal para abrir el cuadro de retroalimentación. Luego, sus comentarios se publican en el canal correspondiente para que los revisen los administradores. Esto ayuda a desarrollar hojas de ruta de productos sobre la base de información real.

TomTom quiere hacer algo más con los datos, y Stuart está desarrollando actualmente paneles de control para realizar un seguimiento de las métricas en torno al uso de Slack. Esto ayudará a identificar qué grupos utilizan la plataforma con regularidad y qué usuarios necesitan más apoyo para aprovecharla al máximo.

La IA también está en la agenda, pero, como explica Rosa: «Estamos estudiando la mejor manera de utilizarla para impulsar la productividad y la colaboración. La IA para Slack nos hará más inteligentes, más eficientes y simplificará aún más nuestros procesos».

A medida que TomTom avanza en su hoja de ruta, su sólida asociación con Slack le ayudará a lograr sus objetivos más rápido. «Estamos pasando de tener miles de proveedores a tener tres o cuatro asociaciones estratégicas», explica de Vries. «Es muy fácil ponerse en contacto con el equipo de Slack y obtener su apoyo. Están comprometidos con nuestro éxito, y nuestra relación se consolida cada vez más. Confiamos en que, juntos, podremos seguir ayudando a que los miembros de nuestro personal trabajen de forma más inteligente y rápida, y se sientan más conectados con sus compañeros».