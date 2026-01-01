Slack의 간편함을 장려해 기업 전반에서 생산성을 높인 TomTom

매핑 기술은 자신 있게 여행하고 탐험하고 여정을 계획할 수 있도록 지원하며 세상을 바꿨습니다. 2004년, 많은 사람들이 “위성 내비게이션”이라는 단어보다 TomTom이라는 이름을 알게 되었습니다. 네덜란드의 다국적 기업인 TomTom이 소비자용 1세대 위성 내비게이션 장치를 개척했기 때문입니다.

그 후로 회사는 발전을 거듭해 왔으며 모든 운전자가 더 효율적으로 길을 찾을 수 있도록 다양한 제품과 솔루션을 제공하고 있습니다. 또 기업들이 차량과 물류를 더 스마트하게 관리하도록 지원합니다. 자율 주행도 지원하며, 데이터의 힘을 활용하여 교통 관리와 위치 분석 기능을 개선했습니다.

TomTom의 목표는 실시간으로 세계를 매핑하여 우리가 실제로 보는 세상의 디지털 거울을 만드는 것입니다. 사실상 TomTom이 하는 모든 일들은 실제 사람들의 삶을 편리하게 만들고 마찰을 줄이기 위한 것이며 이런 문화는 회사의 생산성 및 협업 플랫폼인 Slack에서 시작됩니다.

“이메일로 업무를 파악하는 것보다 Slack에서 업무를 따라잡는 것이 열 배는 더 빠릅니다. 알아야 하는 정보가 모두 한 곳에 있기 때문입니다.” TomTom 그룹 제품 관리자 Rutger de Vries

Slack의 협업 기능을 활용하여 직원의 시간을 절약하는 TomTom

TomTom은 수년간 Slack을 사용해 왔습니다. 현재 3,900명에 달하는 직원을 플랫폼에서 찾을 수 있으며 이 중 최대 70%가 85%의 만족도를 보이며 Slack을 정기적으로 사용하고 있습니다.

“저희 회사의 모든 직원이 한 마음이 되어 고객의 요구 사항을 충족해야 합니다. 저희가 하는 모든 일은 고객의 경험에 맞춰져 있죠.”라고 TomTom의 IT 및 디지털 업무 환경 이사인 Ricardo Rosa는 이야기합니다.

“저희 회사에는 전 세계 다양한 요구 사항을 가진 직원들이 있기 때문에 이들이 자연스럽고 원활하게 느낄 수 있는 협업 공간을 제공해야 합니다.” TomTom IT 및 디지털 업무 환경 부문 이사 Ricardo Rosa

TomTom에서의 구현은 간편함이 제일 중요합니다. 기술로 어려운 일을 처리하면 직원은 더 복잡한 업무에 집중할 수 있습니다. 저희는 직원들이 노코드 워크플로 빌더를 사용하여 수동 작업을 자동화하고 사용자가 생성한 워크플로의 라이브러리를 수집하여 모두가 이를 사용하고 채택할 수 있도록 장려하고 있습니다.

모든 프로젝트에는 현재 데이터와 과거 데이터를 한 곳에 모으는 전용 Slack 채널이 있습니다. 이 전용 채널은 신규 직원과 기존 직원이 업무에 대해 생산적인 대화를 하는 데 필요한 모든 정보를 제공합니다.

팀은 공식적으로 회의 일정을 잡는 대신 허들을 사용하여 빠르게 대화하고 업무 추진력을 유지하며 시간을 절약할 수 있습니다. 이런 비공식적인 세션들은 일정을 잡아 진행하는 회의보다 평균 50% 정도 시간을 절약할 수 있습니다.

더 많은 시간을 직원에게 돌려주는 것은 모두에게 이익입니다. TomTom의 그룹 제품 관리자인 Rutger de Vries가 설명하는 것과 같이 “이메일을 뒤적이는 것보다 Slack에서 메시지를 읽는 것이 훨씬 더 빠릅니다. 관련된 업무와 처리해야 하는 업무는 무엇이며 어떤 프로젝트와 연관되어 있는지 확인할 수 있습니다. 제가 휴가를 다녀온 후 이메일을 읽는 것보다 Slack으로 업무를 파악하는 것이 열 배는 더 빨랐습니다.”

또 팀은 커뮤니케이션에 개인의 개성을 더하기 위해 자신만의 이모티콘을 만드는 등 Slack의 유쾌한 색깔을 즐깁니다.

주요 정보를 표시하여 비즈니스 의사 결정 속도를 향상하는 Slack

TomTom의 비전은 가능한 한 많은 기능을 한 곳에 모으는 것이며 통합을 사용하여 Slack을 디지털 목적지로 선택하게 만듭니다. Outlook용 Slack 플러그인 외에도 팀은 Outlook Calendar를 사용하여 직원들이 중요한 업데이트를 놓치지 않고 Slack에서 업무를 진행할 수 있도록 합니다.

또한 Workday와의 통합과 같이 다른 플랫폼에 연결하여 팀들의 작업을 간소화합니다. “Workday를 이용하면 매우 빠르게 연차를 요청하고 승인할 수 있습니다. 휴가를 요청하기 위해 누군가에게 이메일을 보내는 경우 해당 담당자는 상황을 파악하고 팀 캘린더를 하나하나 확인하고 회신을 작성해야 합니다.”라고 de Vries는 이야기합니다. “이제 Slack 모바일 앱에서 몇 초만에도 요청을 승인할 수 있습니다.”

Coupa와 Slack 간의 통합 덕분에 조달 승인과 계약서 관리도 더욱 빨라졌습니다. 이전에는 대여섯 번 클릭해야 했던 프로세스가 이제는 클릭 한 번으로 가능합니다. 직원의 편의를 위해 연결된 또 다른 시스템으로 Concur가 있는데, 비용 제출과 승인 속도를 앞당겨 줍니다.

“Slack은 저희가 하는 모든 업무의 핵심입니다. 저희는 더 빠르게 업무를 처리하기 위해 테스트하고 함께 즐기고 대화를 나눌 수 있습니다.” TomTom 디지털 업무 환경 애플리케이션 부문 제품 관리자 Rachael Stuart

문제 관리 해결 시간을 단축하여 엔지니어링 생산성을 향상하는 Slack

다른 많은 조직과 마찬가지로 TomTom의 가장 진보적이고 적극적인 Slack 사용자는 바로 엔지니어들입니다. 이 그룹의 Slack 만족도는 91%이며 경쟁사 협업 도구보다 17포인트나 높습니다.

“저희 엔지니어들은 수년 동안 Slack을 사용해 왔습니다. 엔지니어들이 구축할 수 있는 통합과 자동화는 정말 최고입니다.”라고 Rosa는 이야기합니다.

자동차 산업 고객과의 서비스 수준 계약은 까다롭기 때문에 TomTom 엔지니어들은 연중무휴로 서비스를 지원해야 한다는 압박이 있습니다. 엔지니어들은 Slack에서 P1과 P2 카테고리에 있는 문제들을 중앙 집중화하여 50% 더 빠르게 해결할 수 있습니다.

이전에는 P1 문제를 수동으로 처리했지만 이제는 자동화된 워크플로로 적임자들을 전용 채널에 참여시켜 실시간으로 문제를 해결할 수 있습니다. 또한 팀은 허들을 사용하여 빠르게 응답하고 고객 경험에 대한 안 좋은 영향을 줄입니다.

업무의 미래에 대한 비전을 지원하는 TomTom과 Slack의 파트너십

고객을 위한 혁신적인 신제품을 개발하기 위해 TomTom은 업무에 가장 적합한 도구를 선제적으로 직원에게 제공해야 합니다. 디지털 업무 환경 애플리케이션 팀의 제품 관리자인 Rachael Stuart는 커뮤니케이션, 협업, 생산성 향상을 담당하고 있습니다.

“Slack은 저희가 하는 모든 업무의 핵심입니다. 새로운 기능을 테스트하고, 출시하는 제품을 발표하고, 사용자의 피드백을 수집할 수 있는 중앙 허브를 제공하죠.”라고 Rachael은 설명합니다.

팀은 워크플로 빌더를 사용하여 특정 프로젝트에 피드백 고리를 삽입했습니다. 직원은 단순히 채널 상단의 선택 메뉴를 클릭하여 피드백 상자를 열 수 있습니다. 그리고 직원들이 작성한 코멘트는 관리자가 검토할 수 있도록 관련 채널에 게시됩니다. 이런 과정을 통해 실제 인사이트를 기반으로 한 제품 로드맵을 개발할 수 있습니다.

TomTom은 데이터를 활용해 더 많은 성과를 내길 원하며 Stuart는 현재 Slack 사용에 대한 지표를 추적할 수 있는 대시보드를 개발하고 있습니다. 이 대시보드를 사용하면 어떤 그룹이 플랫폼을 주기적으로 사용하고 있고 어떤 사용자가 플랫폼을 더욱 제대로 활용하기 위해 도움이 필요한지 파악할 수 있습니다.

AI도 안건에 포함되어 있는데, “생산성과 협업을 향상하는 동력으로 사용할 수 있는 최적의 방법을 모색하고 있습니다. Slack AI로 저희는 더 효율적이고 스마트해질 것이며, 나아가 저희 프로세스도 단순해질 것입니다.”라고 Rosa는 설명합니다.

TomTom이 로드맵을 진행함에 따라 Slack과의 강력한 파트너십을 통해 더 빠르게 목표를 달성할 것입니다. “저희는 수천 개의 공급업체와 함께 일하던 방식에서 서너 군데의 전략적 파트너십으로 전환하고 있습니다.”라고 de Vries는 설명합니다. “Slack 팀에 연락하고 지원을 받는 일은 정말 쉽습니다. Slack은 저희의 성공에 투자하고 있고 Slack과의 관계는 더욱 돈독해지고 있습니다. 함께 힘을 합쳐 직원들이 더 스마트하고 더 빠르게 업무를 처리하고 동료들과 더욱 연결되어 있다고 느끼도록 계속 지원할 수 있음을 확신합니다.”