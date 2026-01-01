TomTom promuove la semplicità in Slack per aumentare la produttività in tutta l’azienda

La tecnologia di mappatura ha cambiato il mondo: ci consente di viaggiare, esplorare e pianificare il nostro itinerario in modo sicuro. Nel 2004, più persone conoscevano il nome TomTom che le parole “navigatore satellitare” poiché l’azienda multinazionale olandese aveva realizzato la prima generazione di dispositivi per la navigazione satellitare rivolta ai consumatori.

Da allora l’azienda si è evoluta. Offre un’ampia gamma di prodotti e soluzioni per consentire a tutti i guidatori di navigare in modo più efficiente. Aiuta le aziende a gestire le flotte e la logistica in modo più intelligente. Supporta la guida autonoma. E sfrutta la potenza dei dati per migliorare le analisi sulla posizione e la gestione del traffico.

TomTom punta a essere la prima azienda a mappare il globo in tempo reale, creando uno specchio digitale del mondo così come lo vediamo. Di fatto, tutti i prodotti di TomTom sono progettati per rendere la vita più semplice e ridurre l’attrito per le persone reali, e questa cultura è nata proprio sulla piattaforma di produttività e collaborazione dell’azienda, Slack.

“Mettersi in pari con Slack è 10 volte più veloce che controllare le e-mail. Tutto quello che devi sapere è in un unico posto.” Rutger de Vries Group Product Manager, TomTom

I dipendenti di TomTom risparmiano tempo grazie alle funzionalità di collaborazione di Slack

TomTom usa Slack da anni. Oggi, l’intera forza lavoro di ben 3.900 persone è sulla piattaforma, con il 70% del personale regolarmente attivo e un tasso di soddisfazione dell’85%.

“Abbiamo bisogno che le persone remino nella stessa direzione per soddisfare le esigenze dei clienti. Tutto quello che facciamo è pensato per garantire un’esperienza ottimale”, afferma Ricardo Rosa, direttore IT e dell’ambiente di lavoro digitale di TomTom.

“Il nostro staff è distribuito in tutto il mondo con esigenze molto diverse, quindi dobbiamo offrire uno spazio dove collaborare in modo naturale e fluido.” Ricardo Rosa Direttore IT e dell’ambiente di lavoro digitale, TomTom

L’implementazione di TomTom è incentrata sulla semplicità. La tecnologia fa il lavoro pesante in modo che il personale possa concentrarsi su attività più complesse. I dipendenti sono incoraggiati a usare Workflow Builder, lo strumento senza codice per automatizzare il lavoro manuale, creando una libreria di workflow generati dagli utenti che tutti possono adattare e usare.

Ogni progetto ha un canale dedicato di Slack che riunisce dati attuali e storici. Questo fornisce ai nuovi arrivati e al personale esistente tutto il contesto di cui hanno bisogno per avere conversazioni produttive.

Invece di pianificare una riunione formale, il team usa gli incontri per rapide discussioni che fanno avanzare il lavoro e risparmiare tempo. Il team stima che queste sessioni informali occupano in media il 50% di tempo in meno rispetto alle riunioni programmate.

E avere più tempo a disposizione è un vantaggio per tutti. Come spiega Rutger de Vries, un group product manager di TomTom, “Leggere i messaggi in Slack è molto più veloce che dover vagare tra le e-mail. Puoi vedere ciò che è rilevante, su cosa è necessario intervenire e a che progetto si riferisce. Quando sono rientrato dalle ferie, recuperare in Slack è stato 10 volte più veloce che controllare le mie e-mail.”

Inoltre, il team apprezza anche l’aspetto più divertente di Slack, inclusa la possibilità di creare il proprio emoji per dare un tocco personale alle comunicazioni.

Slack accelera il processo decisionale aziendale evidenziando le informazioni chiave

La visione di TomTom è riunire il maggior numero possibile di funzionalità in un unico posto utilizzando le integrazioni per rendere Slack la destinazione digitale preferita. Oltre al plug-in Slack per Outlook, il team usa Outlook Calendar per assicurarsi che lo staff possa lavorare in Slack senza perdere aggiornamenti importanti.

Ha anche connesso altre piattaforme per semplificare le attività di team specifici, come l’integrazione con Workday. “Workday consente di richiedere e approvare le ferie in modo estremamente rapido. Quando invii un’e-mail a una persona per richiedere un permesso, questa deve contestualizzare, controllare manualmente il calendario del team e digitare una risposta”, spiega de Vries. “Ora possiamo approvare le richieste in pochi secondi dall’app per dispositivi mobili di Slack.”

Anche le approvazioni degli acquisti e la gestione dei contratti sono più veloci grazie a un’integrazione tra Coupa e Slack. I processi che una volta richiedevano cinque o sei clic ora possono essere completati con uno. Concur è un altro sistema connesso per rendere la vita più semplice per la forza lavoro accelerando l’invio e l’approvazione delle spese.

“Slack è il cuore di tutto quello che facciamo. Testiamo, giochiamo e chattiamo per completare il lavoro più velocemente.” Rachael Stuart Product Manager, Digital Workplace Applications, TomTom

Slack potenzia la produttività delle attività tecniche riducendo i tempi di gestione e risoluzione degli incidenti

Come in molte organizzazioni, gli utenti di Slack più avanzati e coinvolti sono i tecnici. Questo gruppo ha attribuito a Slack un tasso di soddisfazione del 91%, che è 17 punti più alto di quello di uno strumento di collaborazione della concorrenza.

“I nostri tecnici hanno usato Slack per anni. Le integrazioni e le automazioni che hanno creato sono estremamente preziose”, dichiara Rosa.

A causa dei rigorosi contratti sul livello di servizio dei clienti del settore automobilistico, i tecnici di TomTom sono sotto pressione per mantenere i servizi operativi 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Centralizzando gli incidenti di priorità 1 e priorità 2 in Slack, possono risolverli con una velocità superiore del 50%.

Gli incidenti di priorità 1 venivano in genere gestiti manualmente, ma ora workflow automatizzati garantiscono che le persone giuste vengano inserite in un canale dedicato per lavorare sulla soluzione in tempo reale. I team usano anche gli incontri per rispondere rapidamente e ridurre l’impatto sull’esperienza del cliente.

La partnership di TomTom con Slack è alla base della sua visione per il futuro del lavoro

Per sviluppare prodotti innovativi per i clienti, TomTom deve essere proattivo e fornire allo staff i migliori strumenti per il lavoro. Rachael Stuart è una product manager del team di applicazioni per l’ambiente digitale responsabile di promuovere comunicazione, collaborazione e produttività.

“Slack è il cuore di tutto quello che facciamo. Ci offre un hub centralizzato per testare nuove cose, annunciare i prodotti che rilasciamo e raccogliere feedback dagli utenti”, spiega.

Il team usava Workflow Builder per incorporare loop di feedback in alcuni progetti. Lo staff può semplicemente cliccare su un menu a discesa in alto nel canale e cliccare per aprire la casella di feedback. I commenti vengono quindi postati nel canale rilevante per essere esaminati dagli amministratori. Questo aiuta a sviluppare delle roadmap di prodotto basate su informazioni reali.

TomTom vuole fare un uso migliore dei dati e Stuart al momento sta sviluppando delle dashboard per tenere traccia delle metriche sull’utilizzo di Slack. Questo contribuirà a individuare quali gruppi usano la piattaforma in modo regolare e quali utenti hanno bisogno di maggiore supporto per sfruttarla al meglio.

Anche l’IA fa parte dei piani, ma come evidenzia Rosa, “Stiamo valutando il modo migliore per utilizzarla come propulsore per la produttività e la collaborazione. L’IA per Slack ci renderà più intelligenti, più efficienti e semplificherà ulteriormente i nostri processi.”

Man mano che TomTom prosegue il suo percorso, la partnership con Slack l’aiuterà a raggiungere gli obiettivi più velocemente. “Stiamo passando dall’avere migliaia di fornitori a tre o quattro partnership strategiche”, dichiara de Vries. “Contattare il team di Slack e ottenere supporto è estremamente semplice. Investono nel nostro successo e la nostra relazione si consolida giorno dopo giorno. Siamo sicuri che insieme possiamo aiutare il nostro staff a lavorare in modo più intelligente, più veloce e più connesso.”