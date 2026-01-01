A TomTom promove a simplicidade no Slack para impulsionar a produtividade em toda a empresa

A tecnologia de mapeamento mudou o mundo, nos permitindo viajar, explorar e planejar nossa rota com confiança. Em 2004, mais pessoas conheciam o nome TomTom do que as palavras “navegação por satélite”, porque a empresa multinacional holandesa foi a pioneira da primeira geração de dispositivos de navegação por satélite para os consumidores.

Desde então, a empresa evoluiu. Ela oferece uma ampla gama de produtos e soluções para possibilitar que todos os motoristas naveguem de forma mais eficiente. Ela ajuda empresas a gerenciar suas frotas e logística de maneira mais inteligente, além de ser compatível com direção automatizada. E está usando o poder dos dados para melhorar o gerenciamento de tráfego e a análise de local.

O objetivo da TomTom é ser a primeira empresa a mapear o planeta em tempo real, criando um espelho digital do mundo como nós vemos. Na verdade, tudo o que a TomTom faz é projetado para tornar a vida mais fácil e reduzir as dificuldades para pessoas reais, uma cultura que teve início na plataforma de produtividade e colaboração da empresa, o Slack.

“Usar o Slack para se comunicar é dez vezes mais rápido do que ler um monte de e-mails. Tudo o que você precisa saber está em um só lugar.” Rutger de Vries Gerente de produtos do grupo, TomTom

A TomTom economiza o tempo dos funcionários com os recursos de colaboração do Slack

A TomTom usa o Slack há anos. Hoje, toda a sua equipe de 3.900 pessoas está na plataforma, com até 70% dos funcionários ativos regularmente, apresentando uma taxa de satisfação de 85%.

“Precisamos que nossas equipes sigam na mesma direção para atender às necessidades dos clientes. Tudo o que fazemos é adaptado em torno da experiência deles”, diz Ricardo Rosa, diretor de TI e de local de trabalho digital na TomTom.

“Temos equipes no mundo todo, com uma variedade diversificada de necessidades, então precisamos proporcionar a elas um espaço de colaboração que pareça natural e sem interrupções.” Ricardo Rosa Diretor de TI e de local de trabalho digital, TomTom

A implementação da TomTom tem como base a simplicidade. A tecnologia realiza o trabalho pesado, permitindo que a equipe se concentre em tarefas mais complexas. Ela incentiva os funcionários a usar o Criador de fluxo de trabalho sem codificação para automatizar o trabalho manual, criando uma biblioteca de fluxos de trabalho gerados pelos usuários que todos podem usar e adaptar.

Cada projeto tem um canal do Slack dedicado que reúne dados atuais e históricos. Isso fornece todo o contexto necessário para novos colaboradores e membros existentes conduzirem conversas produtivas sobre o trabalho.

Em vez de marcar uma reunião formal, a equipe usa os círculos para conversas rápidas que mantêm o ritmo e economizam tempo. A equipe estima que essas sessões informais levam, em média, 50% menos tempo do que as reuniões agendadas.

E recuperar mais tempo é uma vitória para toda a equipe. Como explica Rutger de Vries, gerente de produtos do grupo na TomTom, “ler mensagens no Slack é muito mais rápido do que vasculhar e-mails. Você pode ver o que é relevante, quais ações precisam ser realizadas e a que projeto as informações se referem. Quando voltei de licença, foi dez vezes mais rápido me atualizar no Slack do que verificar meus e-mails.”

A equipe também gosta da aparência mais descontraída e divertida do Slack, incluindo a criação de seus próprios emojis para adicionar um toque pessoal às comunicações.

O Slack acelera a tomada de decisões empresariais exibindo informações importantes

O objetivo da TomTom é concentrar o máximo de recursos em um único lugar, e ela está utilizando integrações para tornar o Slack o destino digital preferido da equipe. Além do plug-in Slack para Outlook, a equipe usa o Calendário do Outlook para garantir que os funcionários possam trabalhar no Slack sem perder nenhuma atualização importante.

A empresa também conectou outras plataformas para otimizar tarefas para equipes específicas, como a integração com o Workday. “Com o Workday, solicitar e aprovar licenças anuais é extremamente rápido. Quando você envia um e-mail a alguém solicitando uma folga, a pessoa precisa contextualizar, verificar manualmente o calendário da equipe e escrever a resposta”, diz de Vries. “Agora, nós podemos aprovar solicitações em segundos pelo app Slack para dispositivos móveis.”

As aprovações de compras e a gestão de contratos também são mais rápidas graças à integração entre a Coupa e o Slack. Processos que antes exigiam cinco ou seis cliques podem ser realizados com apenas um. O Concur é outro sistema conectado com o intuito de facilitar a vida dos funcionários, acelerando o envio e a aprovação de despesas.

“O Slack está no centro de tudo o que fazemos. Podemos testar, brincar e conversar para concluir o trabalho mais rapidamente.” Rachael Stuart Gerente de produto, Aplicações de local de trabalho digital, TomTom

O Slack impulsiona a produtividade de engenharia, reduzindo o tempo de resolução de gerenciamento de incidentes

Assim como em muitas organizações, os usuários mais avançados e engajados do Slack na TomTom são os engenheiros. Esse grupo atribuiu ao Slack uma taxa de satisfação de 91%, 17 pontos percentuais a mais do que uma ferramenta de colaboração concorrente.

“Nossos engenheiros usam o Slack há anos. As integrações e as automações que eles criam são incríveis”, diz Rosa.

Com acordos de serviço rigorosos por parte dos clientes automotivos, há uma pressão sobre os engenheiros da TomTom para manter os serviços em execução 24 horas por dia. Com a centralização dos incidentes das categorias Prioridade 1 e Prioridade 2 no Slack, eles conseguem resolvê-los 50% mais rápido.

Antes, os incidentes de Prioridade 1 eram tratados manualmente, mas agora fluxos de trabalho automatizados garantem que as pessoas certas sejam envolvidas em um canal dedicado para trabalhar na solução em tempo real. As equipes também usam os círculos para responder rapidamente e reduzir o impacto na experiência do cliente.

A parceria da TomTom com o Slack fundamenta sua visão sobre o futuro do trabalho

Para desenvolver produtos inovadores para os clientes, a TomTom precisa ser proativa em fornecer à equipe as melhores ferramentas para o trabalho. Rachael Stuart é gerente de produto na equipe de aplicações de local de trabalho digital, que é responsável por promover comunicação, colaboração e produtividade.

“O Slack está no centro de tudo o que fazemos. Ele nos oferece uma central para testar coisas novas, anunciar os produtos que estamos lançando e coletar feedback dos usuários”, explica ela.

A equipe usou o Criador de fluxo de trabalho para incorporar ciclos de feedback em determinados projetos. Os funcionários podem simplesmente clicar em um menu suspenso no topo do canal e abrir a caixa de feedback. Seus comentários são então postados no canal relevante para que os administradores possam analisá-los. Isso ajuda a desenvolver planejamentos de produtos com base em percepções reais.

A TomTom quer explorar ainda mais as possibilidades dos dados, e Stuart está desenvolvendo painéis para rastrear métricas relacionadas ao uso do Slack. Isso ajudará a identificar quais grupos estão utilizando a plataforma regularmente e quais usuários precisam de mais suporte para aproveitá-la ao máximo.

A IA também está na pauta. “Estamos considerando a melhor forma de usá-la como um propulsor para a produtividade e a colaboração. A IA para o Slack nos tornará mais inteligentes e eficientes e simplificará ainda mais nossos processos”, explica Rosa.

À medida que a TomTom avança em seu roteiro, sua sólida parceria com o Slack ajudará a acelerar o processo. “Estamos deixando de ter milhares de fornecedores para termos três ou quatro parcerias estratégicas”, explica de Vries. “É muito fácil obter o suporte da equipe do Slack. Eles estão comprometidos com o nosso sucesso, e nosso relacionamento está se fortalecendo cada vez mais. Estamos confiantes de que, juntos, podemos continuar possibilitando que nossa equipe trabalhe de maneira mais inteligente e rápida e se sinta mais conectada aos colegas.”