TomTom 借助 Slack 功能简化工作，在企业内部提高工作效率

地图制作技术改变了整个世界，让我们能够放心出行、探索和规划路线。2004 年，TomTom 这一名称比“卫星导航”一词更为人熟知，因为这家荷兰跨国公司率先向市场推出了第一代卫星导航设备。

此后，TomTom 不断发展。其提供一系列产品和解决方案，让驾驶员能够提高导航效率，还帮助各种企业以更加智能的方式管理车队和物流。该企业支持自动驾驶，利用强大数据改善交通管理和位置分析。

TomTom 致力于成为第一家实时绘制世界地图的企业，将眼睛看到的景象转化为数字信息。实际上，TomTom 尽一切努力只为让生活变得更轻松，减少现实中的驾驶障碍——该企业希望借助生产效率管理平台和协作平台 Slack 实现这一愿景。

“在 Slack 获取最新资讯比翻阅电子邮件快 10 倍。这个平台能帮助我们掌握所有信息。” TomTom 产品经理组长 Rutger de Vries

TomTom 利用 Slack 协作功能帮助员工节省时间

TomTom 多年来一直依赖于 Slack。如今，该企业中的 3,900 名员工都在使用 Slack，其中多达 70% 的员工经常使用此平台，满意率高达 85%。

TomTom IT 和数字工作区总监 Ricardo Rosa 表示：“我们需要员工朝着一个方向努力，满足客户的需求。我们的工作重心就是改善客户体验。”

“我们的员工遍布世界各地，为了满足他们多种多样的需求，我们需要提供自然、顺畅的协作环境。” TomTom IT 和数字工作区总监 Ricardo Rosa

TomTom 注重简化工作。强大技术可以承担繁重的工作，因此，员工可以专注于更复杂的任务。该企业鼓励员工使用无需代码的工作流程构建器自动处理手动任务，收集用户生成的工作流程库，以供所有人使用和调整。

每个项目都有专属 Slack 频道，可汇集当前和历史数据。借助该功能，新人和现有员工可以根据所需的所有上下文背景信息展开有效对话。

团队不安排正式会议，而是使用抱团功能进行快速交谈，以保持积极势头并节省时间；团队预计这类非正式会议平均比预定会议节省 50% 的时间。

争取到更多时间对每个人而言都是一种胜利。TomTom 产品经理组长 Rutger de Vries 解释道：“在 Slack 阅读信息比翻阅电子邮件要快得多。你可以查看相关内容、需要采取的行动以及与之关联的项目。在休假结束后，我可以在 Slack 查看消息，这比翻阅电子邮件快 10 倍。”

团队还非常喜欢 Slack 更有趣的外观和风格，包括制作专属表情，为沟通增添一抹独特色彩。

Slack 提供关键信息以帮助加速业务决策

TomTom 的愿景是尽量将更多功能整合到一处，并且该企业正通过集成将 Slack 用作数字工作场所。除了 Slack for Outlook 插件，团队还使用 Outlook 日历，确保员工在 Slack 平台开展工作时不会错过任何重要的最新信息。

同时，还连接了其他平台（例如与 Workday 之间的集成），可帮助特定团队简化任务。de Vries 说道：“有了 Workday，我们在很短时间内就能完成年假申请和批准事宜。当你向某人发送电子邮件申请休假时，他们需要整合信息，手动查看团队工作日历，然后输入回复内容。现在，我们可以利用 Slack 移动应用在短短几秒内批准休假申请。”

借助 Coupa 与 Slack 之间的集成，采购审批与合约管理方面的工作效率也有了较大提升。曾经需要五、六次点击才能完成的流程，如今只需一次就能完成。此外，还连接了另一种系统 Concur，可帮助员工简化工作，同时加快提交和审批开支报表的速度。

“我们所做的一切都得益于 Slack。我们能在测试和谈笑间更快地完成工作。” TomTom 数字工作区应用产品经理 Rachael Stuart

Slack 通过缩短事故管理解决时间帮助工程师提升工作效率

和许多企业一样，TomTom 中最资深、最活跃的 Slack 用户是工程师。他们对 Slack 的满意率高达 91%，比同类协作平台高出 17 个百分点。

Rosa 说道：“我们的工程师多来年一直依赖于 Slack。他们创建的集成和自动化工具非常宝贵。”

由于与汽车客户签订了严格的服务级别协议，TomTom 工程师面临着提供全天 24 小时服务的压力。通过在 Slack 集中处理第 1 优先级和第 2 优先级事故，他们可以将解决速度提高 50%。

第 1 优先级事故过去由人工处理，但现在，自动化工作流程可以帮助确保将相关人员加入专用频道中，实时展开修复工作。团队还可以使用抱团功能快速作出响应，同时减少对客户体验造成的影响。

与 Slack 合作有助于 TomTom 实现对未来工作的愿景

为了开发令客户满意的全新创新产品，TomTom 需要主动为员工提供最佳工具。Rachael Stuart 是数字工作区应用团队的产品经理，负责加强沟通、促进协作和提升工作效率。

她表示：“Slack 是我们一切工作的核心。它为我们提供了重要枢纽，帮助测试新功能、宣布即将发布的产品，以及收集用户提出的反馈。”

团队利用工作流程构建器将反馈回路嵌入到特定项目中。员工只需要点击位于相应频道顶部的下拉菜单，然后点击打开反馈框。之后，他们的评论会发布到相关频道，供管理员查看。这种做法有助于根据实际见解制定产品路线图。

TomTom 希望利用数据取得更多进展，同时，Stuart 正在开发控制中心，以追踪 Slack 使用指标。这样一来，就可以确定哪些小组经常使用该平台，以及哪些用户需要更多支持以帮助充分利用平台的功能。

AI 也被提上了日程，但正如 Rosa 所说：“我们正在考虑如何最大限度地利用这项技术提升工作效率和优化协作。Slack AI 正好可以帮助我们更智能、更高效地完成工作，并进一步简化流程。”

TomTom 正在扩大其商业版图，与 Slack 之间的密切合作也有助于该企业早日实现愿景。de Vries 解释道：“我们先前与数千家供应商合作，目前希望与三四位战略合作伙伴建立联系。我们可以轻松联系 Slack 团队并获得支持。我们的成功离不开他们的帮助，我们之间的合作也变得更加紧密。我们相信，通过共同合作，我们能够帮助员工更智能、更快速地工作，并与同事建立更紧密的联系。”