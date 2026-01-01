製品の最新情報
Slack Community フォーラムの最新版アプリが登場
コミュニティの力に Slack から直接アクセス
Digital HQ をさらに進化させる、Slack canvas が登場
新しいスペースがチームの生産性を飛躍させ、Slack と Salesforce Customer 360 の価値をさらに引き出す
コンサルティングパートナーによる業界別ソリューションの提供を開始
Slack 業界別パートナーソリューションの第 1 弾として、金融サービス、製造、通信、小売、メディア、テクノロジーの各業界の皆さまをサポート
新しい Slack プロフィールで、ハイブリッドな働き方での連携を加速
同僚とつながり、連携し、インクルージョンを推進できる新しい方法をご紹介
Slack と Salesforce が発表！チームの成果を加速する新ツール
チーム、ツール、データ間の溝を埋めて、顧客を軸に素早く連携する方法
新しい Slack Community フォーラムで働き方の未来を構築
コミュニティ責任者の Elizabeth Kinsey が話す、Slack をより活用するための場を作った理由
AWS チャットボット : AWS を Slack チャンネルで活用
新しいツールで業務効率を大幅アップ
Slack リストで仕事をスムーズに管理
今仕事をしているその場所で、プロジェクト、リクエスト、タスクを管理できる Slack の新機能が登場