製品の最新情報

ニュース

Slack Community フォーラムの最新版アプリが登場

コミュニティの力に Slack から直接アクセス

仕事効率化

Digital HQ をさらに進化させる、Slack canvas が登場

新しいスペースがチームの生産性を飛躍させ、Slack と Salesforce Customer 360 の価値をさらに引き出す

ニュース

コンサルティングパートナーによる業界別ソリューションの提供を開始

Slack 業界別パートナーソリューションの第 1 弾として、金融サービス、製造、通信、小売、メディア、テクノロジーの各業界の皆さまをサポート

ニュース

新しい Slack プロフィールで、ハイブリッドな働き方での連携を加速

同僚とつながり、連携し、インクルージョンを推進できる新しい方法をご紹介

ニュース

Slack と Salesforce が発表！チームの成果を加速する新ツール

チーム、ツール、データ間の溝を埋めて、顧客を軸に素早く連携する方法

開発者

新しい Slack Community フォーラムで働き方の未来を構築

コミュニティ責任者の Elizabeth Kinsey が話す、Slack をより活用するための場を作った理由

コラボレーション

AWS チャットボット : AWS を Slack チャンネルで活用

新しいツールで業務効率を大幅アップ

ニュース

Slack リストで仕事をスムーズに管理

今仕事をしているその場所で、プロジェクト、リクエスト、タスクを管理できる Slack の新機能が登場

ニュース

セキュリティとプライバシーの保護を考慮した Slack AI の構築方法

人気のタグ